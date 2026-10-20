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ΠΑΣΟΚ: Ουσιαστική ενίσχυση των περιφερειακών Πανεπιστημίων και ίσες ευκαιρίες για τη νέα γενιά
Πολιτική
12:57 - 20 Οκτ 2026

ΠΑΣΟΚ: Ουσιαστική ενίσχυση των περιφερειακών Πανεπιστημίων και ίσες ευκαιρίες για τη νέα γενιά

Reporter.gr Newsroom

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Κλιμάκιο του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Πατρών και πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με την πανεπιστημιακή κοινότητα, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του κόμματος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και καταγράφοντας τα προβλήματα, ειδικότερα στην Πάτρα, αλλά και γενικότερα στα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Ο επικεφαλής του κλιμακίου, πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας, Γιώργος Α. Παπανδρέου, μαζί με τον υπεύθυνο του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας Παιδείας, Στέφανο Παραστατίδη, τον γραμματέα του Τομέα Παιδείας, Σωκράτη Κάτσικα, και τον συντονιστή του Δικτύου Νέας Γενιάς, Γιώργο Τσούμα, συναντήθηκαν με: τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστο Μπούρα, και μέλη της διοίκησης του Ιδρύματος, μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο επισκέφθηκε τη Φοιτητική Εστία και τους χώρους σίτισης, όπου ενημερώθηκε από τους εργαζομένους για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών. Αμέσως μετά, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνάντηση και ανοιχτή συζήτηση με φοιτητές για τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, τη φοιτητική μέριμνα, τη στέγαση, τις συνθήκες σπουδών, τις επαγγελματικές προοπτικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.

Το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε την ανάγκη διεξαγωγής ενός ουσιαστικού εθνικού διαλόγου για την ανώτατη εκπαίδευση, με τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φοιτητών, και επισήμανε ότι ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής οφείλει να συνδέεται με τις ανάγκες της κοινωνίας, την έρευνα, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε χαρακτηριστικά ότι «το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να απελευθερωθεί από τον ασφυκτικό γραφειοκρατικό εναγκαλισμό του κεντρικού κράτους», ενώ ο Στέφανος Παραστατίδης συμπλήρωσε ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα χρειάζεται την ελευθερία, αλλά και την ευθύνη, να σχεδιάζει και να αλλάζει, ανταποκρινόμενη στις καθοριστικές τεχνολογικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Μόνο έτσι θα αποτελέσει μοχλό εθνικής ανάπτυξης και πολιτισμού. Τέλος, επισημάνθηκε ότι η ανώτατη εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με όρους αγοράς και ανταγωνισμού. Η ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων, η διασφάλιση της ακαδημαϊκής τους αυτονομίας και η παροχή ισότιμων ευκαιριών στη νέα γενιά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια κοινωνία γνώσης, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς και για ένα ισχυρότερο μέλλον για την ελληνική περιφέρεια.

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