Χρηστίδης: Να ακούσουμε τις Gen Z και Gen A που βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλο αδιέξοδο

Την ανάγκη να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, με έμφαση στη νέα γενιά, τη στέγαση, την εργασία και το διαθέσιμο εισόδημα, υπογράμμισε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Real Fm.

Σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στη Γαλλία, σημείωσε ότι «όσο κι αν από έξω φαίνεται ένα όμορφο περιτύλιγμα, εάν δεν συνοδεύεται από πραγματικές λύσεις για την παιδεία, το στεγαστικό, την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, τότε το περιτύλιγμα αυτό δεν είναι αρκετό. Η κοινωνική πρόοδος και η κοινωνική ειρήνη πρέπει να περιλαμβάνουν πάντοτε την κοινωνία. Και φυσικά κανένας από εμάς δεν μπορεί να ταυτιστεί με την εικόνα των ακραίων επεισοδίων».

Στάθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, υπογραμμίζοντας ότι η Gen Z και η Gen A βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ολοένα μεγαλύτερο αδιέξοδο.

«Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι, θέλουν να εργαστούν, είναι στην παραγωγικότερη ηλικία τους και φαίνεται να μην έχουν προοπτική σε μια Ελλάδα η οποία βαδίζει στη στασιμότητα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «τα ζητήματα αυτά βρίσκονται στην επικαιρότητα εδώ και επτά χρόνια, όσο κυβερνά τη χώρα η Νέα Δημοκρατία».

Έκανε, δε, λόγο για έλλειμμα πολιτικής εκπροσώπησης που αισθάνεται η νέα γενιά και - όπως είπε - «σε αυτό το έλλειμμα εκπροσώπησης πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να μην δημιουργήσουμε ξανά ψευτοδίπολα».

Ο Παύλος Χρηστίδης ανέδειξε την απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την καθημερινή εμπειρία των πολιτών, επικαλούμενος τα στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, σημειώνοντας ότι «οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό έχουν ουσιαστικά εξανεμιστεί από την ακρίβεια, ενώ η Ελλάδα παραμένει στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, επισήμανε ότι η Ευρώπη εμφανίζεται αμήχανη απέναντι στις αυξημένες ενεργειακές επιβαρύνσεις και στις ευρύτερες οικονομικές προκλήσεις και υπογράμμισε ότι οι επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας.

«Η συζήτηση πρέπει να είναι για το πώς αξιοποιούμε τις ευκαιρίες στην Ελλάδα προς όφελος των Ελλήνων και των Ελληνίδων», κατέληξε, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση των πραγματικών κοινωνικών και οικονομικών αναγκών.