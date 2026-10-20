Ανδρουλάκης: Αντίπαλός μου ο λαϊκισμός, η διαφθορά και η πολιτική που δεν πάει τη χώρα μπροστά

Στο πλαίσιο ραδιοφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε σήμερα (20/10) στο MEGANEWS 104,6 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις διαδηλώσεις στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημειώνοντας ως γενεσιουργό αιτία την αύξηση των ανισοτήτων.

«Μια νέα γενιά βλέπει ότι δεν θα ζήσει καλύτερα από τους γονείς της με την έλλειψη ισχυρού κοινωνικού κράτους, στεγαστικής πολιτικής και ευκαιριών για το μέλλον. Δηλαδή σκέφτονται: “με τον μισθό που παίρνω, οι γονείς μου, άνθρωποι της μεσαίας τάξης, μπορούσαν να αγοράσουν ένα σπίτι. Εγώ δεν θα αγοράσω ποτέ. Οι γονείς μου κατάφεραν να με σπουδάσουν, εγώ πως θα σπουδάσω τα παιδιά μου; ”. Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα. Είναι η απαξίωση του ονείρου και της δυνατότητας να κάνεις πράξη τα σχέδιά σου για το μέλλον.

Τώρα βεβαίως τα πράγματα έχουν πάρει και μια άλλη τροπή, άσχημη τροπή, με συγκρούσεις. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να κάνουν κινητοποιήσεις, να παρουσιάζουν τα αιτήματά τους, όλα αυτά όμως πρέπει να γίνονται σε ένα πλαίσιο σεβασμού. Και δεν νομίζω ότι το να καταστρέφεται ένας μικρομεσαίος ή να καίγεται ένα περίπτερο, βοηθάει τον αγώνα κάποιου. Επίσης, δεν νομίζω ότι αυτά προέρχονται και από τους νέους ανθρώπους, κυρίως είναι στοιχεία που παρεισφρέουν και κάνουν τις καταστροφές», σημείωσε.

Έθεσε μάλιστα ως προτεραιότητα για την ΕΕ «να επανεπινοήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο δημόσιας υγείας, παιδείας, στεγαστικής πολιτικής. Δεν μπορείς να λες ότι θα πάρεις πόρους από τα ταμεία συνοχής για να τα ρίξεις στην άμυνα. Πρέπει να έχεις και άμυνα, -δηλαδή ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά, κοινή εξωτερική πολιτική-, αλλά πρέπει να έχεις και ταμεία συνοχής».

Ειδικότερα, μάλιστα για το πολιτικό τοπίο στη Γαλλία, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε πως «έχουμε τη συμφωνία Πούτιν - Τραμπ, μια συμφωνία που γίνεται μετά τη ήττα του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, τη λανθασμένη κίνηση με το Ιράν. Θα το πληρώσει η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκοί λαοί και πρέπει αυτό να δούμε πως θα το αντιμετωπίσουμε. Και μέσα σε όλα αυτά, έχουμε μια Γαλλία όπου φαίνεται ότι τον πρώτο λόγο τον έχει σήμερα η Λεπέν».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ερχόμενος στην εσωτερική πολιτική σκηνή, περιέγραψε πως «ο κ. Μητσοτάκης – όπως λένε κάποιοι- παίζει το μέτωπο της λογικής, της υπευθυνότητας. Ήταν σε αυτό το μέτωπο; Το 2010, αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν ό,τι ψήφισε ο κ.Μητσοτάκης, η χώρα θα είχε πάει στη δραχμή.

Ο κ. Τσίπρας λέει “μα εγώ, έβγαλα τη χώρα από τα μνημόνια, την πήρα χρεοκοπημένη”. Γιατί είναι απολύτως ψευδές; Διότι πήρε μία χώρα που το έλλειμμα της εκείνη τη στιγμή ήτανε 5% ενώ το ΠΑΣΟΚ την παρέλαβε στο 15%. Δηλαδή ο πρωθυπουργός που την παρέλαβε με έλλειμμα στο 15% , που το πήγε στο 5% ήτανε Πινοσέτ, αλλά εκείνος που πήρε έλλειμμα στο το 5% και το πήγε στο 2% ήταν η επιτυχία του. Ο καθένας, λοιπόν, έστησε στην πλάτη του ΠΑΣΟΚ διάφορα αφηγήματα εκτός ιστορικής και πολιτικής πραγματικότητας. Και οφείλουμε να τα λέμε γιατί κάποιοι θέλουν να τα ξεχάσουμε».

Έφερε δύο παραδείγματα πολιτικής αναξιοπιστίας και ανακολουθίας τόσο του κ. Μητσοτάκη όσο και του κ. Τσίπρα.

«Δείτε τις 120 δόσεις. Έλεγε ο κ. Πιερρακάκης πως δεν χρειάζονται, πως είναι λαϊκισμός αλλά έφεραν –όπως τις έφεραν- τις 120 λίγες μέρες μετά. Από την άλλη, ο κ. Τσίπρας υποστήριζε ότι η 13η σύνταξη δεν μπορεί να δοθεί και πως είναι λαϊκισμός. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει 13η σύνταξη στις αρχές Οκτωβρίου, αλλά μπορεί να τη δώσει στα τέλη Οκτωβρίου!», σχολίασε.

Προσδιόρισε ως πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ: «νίκη στις εκλογές και πολιτική αλλαγή. Τι σημαίνει πολιτική αλλαγή; Σημαίνει η σημερινή πολιτική που ασκείται από τη Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, άρα να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία.

Πολιτική αλλαγή σημαίνει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και εφαρμογή του προγράμματός μας. Με ποιους; Με αυτούς που θα μας υποδείξει ο λαός, θα ψηφίσει, θα υπάρχουν συσχετισμοί. Για τι δεσμεύομαι σήμερα; Εάν έχω την εντολή και το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μας όπως το παρουσίασα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και κάτι ακόμη: Εμείς θα έχουμε υπουργικό συμβούλιο. Έχουμε στελέχη για να έχουμε υπουργούς Εξωτερικών, Οικονομίας κ.ο.κ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει και πρόγραμμα και πολιτικό προσωπικό. Κάποιοι άλλοι που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τη χώρα, έχουν αυτά τα πλεονεκτήματα;»

Και επιπλέον πρόσθεσε: «Αντίπαλός μου είναι ο λαϊκισμός, η διαφθορά και η πολιτική που δεν πάει τη χώρα μπροστά. Αν κάποιοι θεωρούν λύση για τη χώρα, όλη αυτή την ασυνέπεια, συγγνώμη αλλά θεωρώ ότι δεν είναι λύση. Είναι επιστροφή στο παρελθόν. Η σύγκρουση που βολεύει τη Νέα Δημοκρατία είναι να γυρίσει η συζήτηση στο 2015. Αντί να μιλάμε για το σήμερα, την ακρίβεια, τις τράπεζες, την υγεία, την παιδεία και την στέγαση, να πάει ο κ. Μητσοτάκης την κουβέντα στο δημοψήφισμα, στα μνημόνια και σε όλα αυτά, για να κάνει ριφιφί από τις πραγματικές του ευθύνες. Με το ΠΑΣΟΚ η συζήτηση θα γίνει για το σήμερα και το αύριο. Δεν έχουμε κανέναν άλλο αντίπαλο πέρα από την Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό αλλά όταν χρειαστεί, θα απαντάμε, δεν θα μείνουμε σιωπηλοί».

Κάλεσε τον Πρωθυπουργό να εισάγει στην Ολομέλεια της Βουλής την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

«Χιλιάδες οικογένειες είναι σε ομηρία από τα funds και τους servicers. Δεν τους σηκώνουν τα τηλέφωνα, τους απαντούν μετά από μήνες, τους εκβιάζουν. Εμείς λέμε: δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας σε όποιους δανειολήπτες έχουν δείξει ενδιαφέρον για το δάνειό τους. Δεν πρέπει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά.

Ο Πρωθυπουργός πρέπει να το φέρει προς συζήτηση στη Βουλή. Αν δεν το κάνει, θα αποδείξει για άλλη μια φορά ότι όπως προστατεύει τις τράπεζες, προστατεύει τα funds και τους servicers», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.