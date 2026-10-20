Τον στόχο της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη σημασία που αποδίδει το Μέγαρο Μαξίμου στο εκλογικό όριο του 25%, σημειώνοντας ότι ένα αποτέλεσμα χαμηλότερο από αυτό θα συνιστούσε αποτυχία, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαρινάκης: Κλείνει την πόρτα σε συνεργασίες στα δεξιά της ΝΔ – Στόχος η αυτοδυναμία

Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε για τις εκλογικές επιδιώξεις της ΝΔ, τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, την πορεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια στην Ευρώπη.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για την ακρίβεια και τη φορολογία, στις προτάσεις του Αντώνη Σαμαρά για τη μείωση των έμμεσων φόρων, καθώς και στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Σχολίασε, τέλος, την προγραμματισμένη για την επόμενη ημέρα κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης του δικαιώματος στην ειρηνική διαδήλωση και αποτροπής επεισοδίων.

Το 25% και ο στόχος της αυτοδυναμίας

Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού ότι ένα εκλογικό αποτέλεσμα κάτω από το 25% θα είχε συνέπειες για τον ίδιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσδιορίσει τόσο τον βασικό εκλογικό στόχο της ΝΔ όσο και το κατώτατο όριο που έχει θέσει.

«Ο πρωθυπουργός έχει βάλει τον στόχο, που είναι η αυτοδυναμία, και έχει πει ρητώς και με ειλικρίνεια ποιο είναι το πάτωμα, δηλαδή ο κάτω πήχης», ανέφερε. Ερωτηθείς εάν ένα ποσοστό κάτω από το 25% θα συνιστούσε αποτυχία, απάντησε: «Μα το έχει πει ο Πρωθυπουργός, τι συζητάμε τώρα;».

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε ρεαλιστικό τον στόχο της αυτοδυναμίας, επικαλούμενος την εκτίμηση ψήφου που, όπως είπε, φέρνει σήμερα τη ΝΔ στο 30%-31%.

Στον αντίποδα, αμφισβήτησε τη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να περάσει από την τρίτη στην πρώτη θέση, καλώντας τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, να αποσαφηνίσει τη στάση του σε περίπτωση που το κόμμα του καταλάβει και πάλι την τρίτη θέση στις εκλογές.

Αναφερόμενος στην επταετία διακυβέρνησης της ΝΔ, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση. Ως παραδείγματα ανέφερε τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, καθώς και τα εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra, τα F-16 και τα F-35.

«Καμία περίπτωση» συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως προς το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

«Έχουμε αποκλείσει ρητώς και κατηγορηματικώς τα κόμματα της ακροδεξιάς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Πρωθυπουργός που έχει ακολουθήσει αυτή την εξωτερική πολιτική, μια υπερήφανη πολιτική χωρίς ακρότητες, να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τα κόμματα του λαϊκισμού», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο αποκλεισμός αφορά και σχηματισμούς που συνδέονται με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τη Μαρία Καρυστιανού, απάντησε: «Όλα, όλα. Όλα αυτά τα κόμματα τα αποκλείουμε. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές θα πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τον μοναδικό στόχο της ΝΔ.

Για το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία «θα μπορούσε να συζητήσει με ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος», υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι το σημερινό κόμμα υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει αλλάξει πολιτική κατεύθυνση.

Κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι συγκλίνει σε ζητήματα με κόμματα τα οποία χαρακτήρισε λαϊκιστικά και ότι έχει υιοθετήσει τη σχετική ρητορική, από την υπόθεση των Τεμπών έως σήμερα. Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τη ΝΔ, ενώ, όπως είπε, στελέχη του δεν έχουν αποκλείσει συνεργασία με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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Μαρινάκης κατά Τσίπρα για τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια

Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού για τις κινητοποιήσεις και τα επεισόδια σε ευρωπαϊκές χώρες.

«Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έκανε rebranding, αλλά χρησιμοποίησε μια μηχανή του χρόνου που δεν τον πήγε απλά πίσω στο 2012 ή στο 2010, τον πήγε πίσω στο 2008», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της εκείνη την περίοδο, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι στο παρελθόν είχε επενδύσει πολιτικά στην «μπαχαλοποίηση», στις πλατείες και στον λαϊκισμό.

Αναφερόμενος στη δήλωση στελέχους νεολαίας της ΕΛΑΣ «και στα δικά μας», σημείωσε ότι μεγαλύτερη σημασία έχει, κατά την άποψή του, η στάση του κ. Τσίπρα. Τον κατηγόρησε ότι αντί να αποδοκιμάσει τέτοιες τοποθετήσεις, τις υιοθέτησε και τις επικρότησε.

«Αν θες να είσαι απέναντι σε αυτά, πλέον βγαίνεις με ένα καθαρό "όχι" στα επεισόδια, στα μπάχαλα, στα πλιάτσικα, στις καταλήψεις και σε όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με μια ειρηνική διαδήλωση», δήλωσε.

«Άλλο η διαμαρτυρία, άλλο τα επεισόδια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι πρέπει να διαχωρίζεται η ειρηνική διαδήλωση, η οποία κατοχυρώνεται συνταγματικά, από τις πράξεις βίας και τις καταστροφές.

«Διαχωρίσαμε όλοι, πλήρως, την ειρηνική διαδήλωση και διαμαρτυρία, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, με τα μπάχαλα και τις καταστροφές», σημείωσε.

Με αφορμή τις εικόνες από τη Γαλλία, αναφέρθηκε σε καταστροφές μνημείων και λεηλασίες καταστημάτων, επισημαίνοντας ότι τις συνέπειες τέτοιων περιστατικών υφίστανται επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και πολίτες.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε αντίστοιχη κατάσταση με τη Γαλλία και δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως θα φτάσει σε ανάλογο επίπεδο επεισοδίων.

Η στάση της αστυνομίας στην αυριανή κινητοποίηση

Για την κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η αστυνομία οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της διαδήλωσης, χωρίς να επιτρέψει την πρόκληση επεισοδίων.

«Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η αστυνομία και της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, είναι να περιφρουρήσει την ειρηνική διαδήλωση όπως προβλέπει ο νόμος και να μην δείξει καμία ανοχή σε αυτούς οι οποίοι επενδύουν στο μπάχαλο», ανέφερε.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι δεν παρεμβαίνει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ακρίβεια: Αναγνώριση των πιέσεων και υπεράσπιση της κυβερνητικής πολιτικής

Στο πεδίο της οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά, απορρίπτοντας, ωστόσο, την άποψη ότι οι Έλληνες βρίσκονταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019.

«Υπάρχει ακρίβεια, δεν το συζητάμε αυτό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ούτε ο μηδενισμός της κυβερνητικής πολιτικής ούτε οι πανηγυρισμοί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Κατά τον ίδιο, η σύγκριση πρέπει να γίνεται με βάση τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα του 2019 και του 2026. Υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά τις διαδοχικές κρίσεις της τελευταίας επταετίας.

«Σε μία περίοδο κρίσης το ερώτημα δεν είναι εάν θα εξαφανίσεις ως μάγος την κρίση. Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να το κάνει αυτό», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας «πολιτικούς απατεώνες» όσους υπόσχονται ότι μπορούν να εξαλείψουν την ακρίβεια «διά μαγείας».

Η απάντηση στις προτάσεις Σαμαρά για τη φορολογία

Ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να εμπλακεί σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά, τοποθετήθηκε όμως σχετικά με τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού για τη μείωση των φόρων.

«Νομίζω είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Σαμαράς και γι' αυτό και δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση μαζί του», δήλωσε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι τα ποσά που κατευθύνονται στην αποπληρωμή δανείων δεν μπορούν να διατεθούν για πρόσθετες δαπάνες, καθώς αυτό δεν επιτρέπεται από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 25 έμμεσους και άλλους φόρους, προσθέτοντας ότι μπορούν να εξεταστούν νέες μειώσεις, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα όρια των επιτρεπόμενων δαπανών και συνέδεσε τη δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων με την προσπάθεια εξασφάλισης εξαίρεσης μέσω της ρήτρας διαφυγής.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, σημειώνοντας ότι ο συντελεστής έχει μειωθεί από το 29% στο 20%, με περαιτέρω μειώσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Στις παρεμβάσεις που επικαλέστηκε περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα και η μείωση της προκαταβολής φόρου.

Φοιτητική στέγη: «Υπάρχει στεγαστική κρίση»

Στο ζήτημα των φοιτητών που εισάγονται σε πανεπιστημιακές σχολές αλλά τελικά δεν εγγράφονται, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «πολύ κακή είδηση» ακόμη και την περίπτωση ενός νέου που αδυνατεί να ξεκινήσει τις σπουδές του εξαιτίας του οικονομικού κόστους.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το φαινόμενο δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά φέτος και ότι οι σχετικοί αριθμοί παραμένουν σταθεροί τα τελευταία χρόνια. Πρόσθεσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η μη εγγραφή μπορεί να σχετίζεται με την επιλογή άλλης σχολής ή με σπουδές στο εξωτερικό.

Αναγνώρισε, παράλληλα, την ύπαρξη στεγαστικής κρίσης και αναφέρθηκε στην αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 2.500 ευρώ για φοιτητή που συγκατοικεί στην περιφέρεια.

Όπως εξήγησε, δύο φοιτητές που συγκατοικούν μπορούν να λάβουν συνολικά 5.000 ευρώ, ποσό που χαρακτήρισε «μία ανάσα», διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν σημαίνει πως το στεγαστικό πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Τέλος, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για τις φοιτητικές εστίες από το υπουργείο Παιδείας και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, υποστηρίζοντας ότι για δεκαετίες δεν είχαν πραγματοποιηθεί ουσιαστικές εργασίες συντήρησης.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο, χωρίς να έχει φτάσει ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο. «Ζούμε σε μία χώρα που ήμασταν στο τρίτο υπόγειο. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, αλλά ανεβαίνουμε όροφο - όροφο. Και το θέμα είναι να μη γυρίσουμε πίσω 30 χρόνια», ανέφερε.