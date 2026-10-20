Φαραντούρης: Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δείχνει έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνησης

Την αντίδραση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη προκάλεσε η είδηση για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Ανατ. Λιβύης και η συνακόλουθη άρση της απαγόρευσης μποϊκοτάζ στην Τουρκία από τον Χαλίφα Χαφτάρ.

Σε δήλωσή του από το Στρασβούργο, ο κ. Φαραντούρης χαρακτήρισε τις εξελίξεις εξαιρετικά ανησυχητικές, καταλογίζοντας στην ελληνική κυβέρνηση έλλειψη ενημέρωσης και στρατηγικού σχεδιασμού.

Ειδικότερα, αναφέρει:

«Η σημερινή κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου από το Λιβυκό Κοινοβούλιο στο Τομπρούκ και η άρση της απαγόρευσης μποϊκοτάζ στην Τουρκία απ’ τον Χαφτάρ, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις που δείχνουν έλλειψη ενημέρωσης και στρατηγικής της Κυβέρνησης».

Παράλληλα, προσθέτει:

«Είχα προειδοποιήσει για την ανάγκη αλλαγής πορείας ήδη από τις 25 Ιανουαρίου 2026, μετά την επίσκεψή μου στη Λιβύη και τη συνάντησή μου με Λίβυους αξιωματούχους».

«Δυστυχώς αποδεικνύεται ακόμη μια φορά ότι η χώρα δεν διαθέτει συνεκτική και διορατική εξωτερική πολιτική. Χρειάζεται αλλαγή τώρα», καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.