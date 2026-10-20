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Opinion Poll: Στο 26,3% το ποσοστό της ΝΔ - Ανησυχία των πολιτών για ακρίβεια και ελληνοτουρκικά
Πολιτική
21:12 - 20 Οκτ 2026

Opinion Poll: Στο 26,3% το ποσοστό της ΝΔ - Ανησυχία των πολιτών για ακρίβεια και ελληνοτουρκικά

Reporter.gr Newsroom

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Προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛ.Α.Σ. στην εκτίμηση ψήφου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24.

Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστό 10,2%, εμφανίζοντας ενίσχυση σε σχέση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, όταν είχε βρεθεί στην τέταρτη θέση, πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Η διαφορά του από την ΕΛ.Α.Σ., το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διαμορφώνεται στις 6,7 μονάδες.

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Η εκτίμηση και η πρόθεση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου για το λεκανοπέδιο της Αττικής, η ΝΔ συγκεντρώνει 31,5% και ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με 16,9%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 10,2%, το ΚΚΕ στο 7,9% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,9%.

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Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5%, η Ελπίδα με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, το ΜέΡΑ25 και η Ελλήνων Συμμαχία με 3,2% έκαστο, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2% και η Νίκη με 1,1%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 5,2% των ερωτηθέντων.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 26,3%, η ΕΛ.Α.Σ. 13,9% και το ΠΑΣΟΚ 8,6%. Το ΚΚΕ ακολουθεί με 6,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5% και η Ελληνική Λύση με 4,2%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγράφεται στο 4%, η Φωνή Λογικής στο 2,9%, ενώ το ΜέΡΑ25 και η Συμμαχία Ελλήνων συγκεντρώνουν από 2,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,7% και η Νίκη στο 0,9%. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 4,4% των ερωτηθέντων, το 3,7% δεν απαντά, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 12,6%.

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Αυτοδύναμη κυβέρνηση ή συνεργασίες

Στο ερώτημα για τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης, το 47,8% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ το 45,7% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

Αναφορικά με το ποιος αρχηγός της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 38,1% απαντά «κανένας». Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει το 28,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης το 12%, ενώ το 15,1% επιλέγει άλλον.

Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 64,9%. Η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 8,5% και το ΠΑΣΟΚ με 3,6%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός και εκτίμηση για τη δεύτερη θέση

Στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρώτη θέση με 30%. Ακολουθεί η απάντηση «κανένας» με 21,4%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 16,6%, διαφορά 13,4 μονάδων από τον πρωθυπουργό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφεται στο 5,5%, ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που συγκεντρώνει το κόμμα του στην εκτίμηση ψήφου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις στο ερώτημα ποιο κόμμα εκτιμούν οι πολίτες ότι θα καταλάβει τη δεύτερη θέση. Το 36,9% θεωρεί ότι θα είναι η ΕΛ.Α.Σ., ενώ το 28,8% εκτιμά ότι τη δεύτερη θέση θα καταλάβει το ΠΑΣΟΚ. Τη ΝΔ αναφέρει το 10,4%.

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Η αξιολόγηση της διεθνούς και αμυντικής θέσης της χώρας

Σχετικά με την πορεία της χώρας κατά τα τελευταία επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το 60,2% θεωρεί ότι ενισχύθηκε η διεθνής και αμυντική θέση της Ελλάδας. Αντίθετη άποψη, απαντώντας «όχι» ή «μάλλον όχι», εκφράζει το 34,6%.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το 34% δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά και το 14,4% ότι ανησυχεί πολύ. Το 30,1% απαντά ότι ανησυχεί λίγο, ενώ το 20% δηλώνει ότι δεν ανησυχεί καθόλου.

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Ακρίβεια και καθημερινότητα στην κορυφή των προβληματισμών

Αρνητική είναι η αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο σχετικό ερώτημα, το 74,8% θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι ικανά να συγκρατήσουν τις ανατιμήσεις, ενώ το 24,1% απαντά θετικά.

Η ακρίβεια παραμένει με διαφορά το σημαντικότερο πρόβλημα για τους ερωτηθέντες, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 66,6%. Ακολουθούν τα χαμηλά εισοδήματα με 19,2%, η στέγαση και τα ενοίκια με 18,9% και το κυκλοφοριακό μαζί με το ζήτημα του πάρκινγκ με 17,5%.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης αποτυπώνουν, συνεπώς, τόσο τη διαφορά μεταξύ των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου στην Αττική όσο και τις ανησυχίες των πολιτών για την οικονομία, τη στέγαση και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm9sx23gvtup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 21:18
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