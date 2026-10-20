Τσίπρας από Καρδίτσα: ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και διαφθορά στο στόχαστρο – Σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα

Επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, κατά την επίσκεψή του στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής.

Ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του για σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της ΕΛΑΣ θα βασίζεται στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και στην εξασφάλιση πόρων από τους οικονομικά ισχυρότερους.

Όπως ανέφερε, η εισφορά που προτείνει να επιβληθεί στο 1% των πλουσιότερων πολιτών θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την εκπαίδευση, τα δημόσια νοσοκομεία, το κοινωνικό κράτος και τις συντάξεις. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις υποσχέσεις για αλλαγές χωρίς κόστος για κανέναν.

Τσίπρας: Δεν θα συνεχίσουμε το πάρτι της διαφθοράς

Αναφερόμενος στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων συνδέεται και με την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της διαπλοκής.

«Τα λεφτά εμείς θα τα βρούμε στην εντιμότητά μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ΕΛΑΣ δεν πρόκειται να συνεχίσει, όπως είπε, το «πάρτι της διαφθοράς» και το «όργιο της διαπλοκής». Στο ίδιο πλαίσιο, άσκησε κριτική στις απευθείας αναθέσεις και στους κλειστούς διαγωνισμούς, κάνοντας λόγο για ποσά ύψους 20 δισ. ευρώ.

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Οι αιχμές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, συνδέοντας τη διαχείρισή του με την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου και τις καταβολές των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι ο εμβολιασμός θα οδηγούσε στην καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη χώρα, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, θα ανέδεικνυε αποκλίσεις μεταξύ των δηλωμένων στοιχείων και της πραγματικής παραγωγικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, ισχυρίστηκε ότι από τους 82.000 παραγωγούς που δηλώνονται, μόλις 40.000 μπορούν να αποδείξουν ότι παράγουν κρέας και γάλα. Παράλληλα, αμφισβήτησε τα στοιχεία για τον αριθμό των αιγοπροβάτων που δηλώνονται για την καταβολή επιδοτήσεων, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός αριθμός είναι περίπου ο μισός.

Αναφερόμενος και στην πρόσφατη περιοδεία του στην Κρήτη, αμφισβήτησε τις δηλώσεις για οκτώ εκατομμύρια αιγοπρόβατα στο νησί, υποστηρίζοντας ότι η καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου θα μπορούσε να αποκαλύψει προβλήματα στις δηλώσεις εκτάσεων και στις διαδικασίες χορήγησης των ενισχύσεων.

Ο Αλέξης Τσίπρας απέδωσε πολιτικές ευθύνες στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα που διαμορφώθηκε εξυπηρετούσε πελατειακές σχέσεις και επέτρεπε τη διασπάθιση ευρωπαϊκών πόρων. Οι αναφορές αυτές αποτελούν καταγγελίες του ίδιου και δεν συνιστούν, από μόνες τους, διαπίστωση των πραγματικών μεγεθών ή απόδειξη ευθυνών.

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Τέμπη: «Κρατικό έγκλημα, δεν είναι ιδιωτικό»

Στο δεύτερο σκέλος της παρέμβασής του, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στρέφοντας τα πυρά του κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι ο υπουργός θα έπρεπε να είχε αποχωρήσει από τη θέση του μετά τις δηλώσεις του για την υπόθεση, επικρίνοντας τη στάση του απέναντι στις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί στην ελληνική κοινωνία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την τραγωδία «κρατικό έγκλημα», τονίζοντας ότι, κατά την άποψή του, δεν πρόκειται για ζήτημα που μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα. «Χαίρομαι όταν οι νέοι άνθρωποι έχουν ριζοσπαστικό λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υπαρξιακή ανάγκη» η στήριξη της περιφέρειας

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανέδειξε τη στήριξη της περιφέρειας ως «υπαρξιακή» ανάγκη για τη χώρα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες.