Χατζηδάκης: Μακροχρόνια φροντίδα, συντάξεις και δημογραφικό στο πρόγραμμα της ΝΔ

«Δεν θέλουμε να λέμε εύκολα λόγια και πολύ περισσότερο δεν θέλουμε να υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Να γνωρίζετε όμως ότι τόσο σε σχέση με το δημογραφικό, όσο και σε σχέση με την μακροχρόνια φροντίδα αλλά και κυρίως σε σχέση με το θέμα των συντάξεων, αυτά που θα πούμε πριν από τις εκλογές θα τα έχουμε μετρήσει και θα είμαστε σε θέση να τα κάνουμε όλα μετά τις εκλογές».

Αυτά υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε ομιλία του απόψε στην εκδήλωση της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ) για τη συμπλήρωση 20 ετών λειτουργίας της.

«Το επόμενο διάστημα», πρόσθεσε, «οπότε θα δημοσιοποιηθεί και το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα έχετε μια πολύ καλύτερη εικόνα για όσα σχεδιάζουμε σε μια σειρά από πεδία που σας απασχολούν».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε ότι από το 2019 που ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, δεν έγιναν μεν θαύματα αλλά έγιναν σταθερά βήματα μπροστά προκειμένου να βελτιωθεί η θέση των συνταξιούχων. «Είναι πολύ μακριά από μένα, να σας παρουσιάσω μια εικόνα σύμφωνα με την οποία όλα έχουν λυθεί. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και κατανοούμε τις σημερινές ανάγκες αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργούν οι εξελίξεις γύρω από το δημογραφικό και την μακροχρόνια φροντίδα», είπε. Υπενθύμισε ωστόσο 8 διαφορετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους σημειώνοντας τα εξής:

1. Με τη μεταρρύθμιση του 2020 αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Περισσότεροι από 225.000 συνταξιούχοι τότε είδαν μόνιμες αυξήσεις, ενώ για περίπου 550.000 παλαιούς συνταξιούχους μειώθηκε σημαντικά η προσωπική διαφορά.

2. Την ίδια περίοδο ακυρώθηκαν οι περικοπές στις επικουρικές για όσους είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ, αυξάνοντας το εισόδημα περίπου 235.000 ανθρώπων.

3. Από το 2023 καταργήθηκε μία από τις δύο ειδικές εισφορές αλληλεγγύης εισοδήματος για περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχους.

4. Επίσης το 2023, μετά από δώδεκα χρόνια χωρίς αυξήσεις, οι συντάξεις ξεκίνησαν να αυξάνονται κάθε χρόνο, με βάση την πορεία της οικονομίας και του πληθωρισμού. «Μαζί με την αύξηση που προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού και θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η σωρευτική αύξηση των συντάξεων από το 2023 θα προσεγγίζει πλέον το 19%», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

5. Κλείνει από τον Ιανουάριο του 2027 το κεφάλαιο της προσωπικής διαφοράς η οποία καταργείται για όλους.

6. Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί η μόνιμη πλέον οικονομική ενίσχυση για τους συνταξιούχους. «Θεσμοθετήθηκε από πέρσι, ξεκίνησε από πιο χαμηλά, αυξάνεται πλέον στα 400 ευρώ καθαρά και από ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων τώρα επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών με βάση τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού», ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

7. Φέτος καταργήθηκε η περικοπή 50% στις συντάξεις χηρείας. «Μια εκκρεμότητα 10 ετών έκλεισε και οι αυξημένες συντάξεις καταβάλλονται ήδη στους δικαιούχους», τόνισε.

8. Καταργήθηκε πλήρως η περικοπή της σύνταξης για τους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται. «Χαίρομαι γιατί δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν εκμεταλλευτεί προς όφελός τους αυτό το μέτρο. Το οποίο πέρα από την διάσταση τη χρηματική έχει και μια διάσταση ενεργού ένταξης στην κοινωνική και οικονομική ζωή», επεσήμανε.

Ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε εξάλλου ειδική αναφορά στο θέμα των εκκρεμών συντάξεων. «Το 2019», είπε, «είχαμε σχεδόν ένα εκατομμύριο εκκρεμείς υποθέσεις - κύριες, επικουρικές συντάξεις, εφάπαξ, άλλου είδους εκκρεμότητες με τους συνταξιούχους. Όταν πήγα στο Υπουργείο Εργασίας το 2021, το πρόβλημα είχε περιοριστεί κάπως, ήταν όμως οξύ. Και κατάλαβα ότι αυτή θα ήταν και η βασική μου αποστολή σε αυτό το Υπουργείο. Χαίρομαι, διότι μπορέσαμε μέσα σε δύο ουσιαστικά χρόνια να δώσουμε όπως οφείλαμε 600.000 περίπου συντάξεις και να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό της ντροπής. Και πλέον σήμερα να μπορούμε να λέμε, και αυτό είναι μια εθνική επιτυχία, ότι οι συντάξεις στην Ελλάδα βγαίνουν νωρίτερα από όσο βγαίνουν οι συντάξεις των συνταξιούχων στη Γερμανία».

«Πίσω από τη λέξη συνταξιούχος βρίσκεται μια ολόκληρη ζωή», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Χρόνια δουλειάς, εύκολα και κυρίως δύσκολα, εισφορές που πληρώθηκαν, οικογένειες που συντηρήθηκαν και μεγάλωσαν με τα χρόνια. Αλλά και μια σημαντική συμβολή στην Ελλάδα που έχουμε σήμερα η οποία σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από τη δουλειά των συνταξιούχων μας. Από την πλευρά της Πολιτείας και του Πολιτικού συστήματος οφείλουμε ένα ευχαριστώ. Γι' αυτό πιστεύω ότι η σχέση της Πολιτείας με τους συνταξιούχους πρέπει να ξεκινά από τρεις λέξεις: σεβασμός, αξιοπρέπεια και εντιμότητα».