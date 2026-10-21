ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Πυρά» Καρυστιανού κατά Σαμαρά: Θα είχε αποτραπεί το τουρκολιβυκό εάν είχατε οριοθετήσει ΑΟΖ
Πολιτική
23:13 - 21 Οκτ 2026

«Πυρά» Καρυστιανού κατά Σαμαρά: Θα είχε αποτραπεί το τουρκολιβυκό εάν είχατε οριοθετήσει ΑΟΖ

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ευθεία επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά και συνολικά στο πολιτικό σύστημα εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στο Facebook στην οποία ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για τους χειρισμούς τους στα εθνικά θέματα, με αιχμή την ΑΟΖ, την επέκταση των χωρικών υδάτων και το τουρκολιβυκό μνημόνιο.  

Η κ. Καρυστιανού υποστηρίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα πολιτική πραγματικότητα, με ήθος, αξιοπρέπεια και ανάληψη ευθυνών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επικρίνει την κυβέρνηση για λάθη και παραλείψεις που, όπως αναφέρει, είχε διαπράξει και η ίδια όταν βρισκόταν στην εξουσία.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά της στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Όπως υποστηρίζει, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει στην οριοθέτηση ΑΟΖ, με έμφαση στην ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι, εάν είχε προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις, δεν θα μπορούσε σήμερα να κάνει λόγο για ήττα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και να ασκεί εκ των υστέρων κριτική για τους χειρισμούς της στα εθνικά ζητήματα. «Αν είχε συμβεί αυτό, κ. Σαμαρά, τότε δεν θα μιλούσατε σήμερα για ήττα της κυβέρνησης της ΝΔ, με την οποία εκλεγήκατε, ούτε θα "κλαίγατε" πάνω από χυμένο γάλα. Αν είχατε λειτουργήσει με πραγματικό πατριωτισμό, όπως αρέσκεστε να δηλώνετε, τότε ΔΕΝ θα είχε επιτραπεί η επικύρωση του παράνομου τουρκικό λιβυκού μνημονίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, η Μαρία Καρυστιανού συνδέει την κριτική της με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο χαρακτηρίζει παράνομο, υποστηρίζοντας ότι η επικύρωσή του δεν θα έπρεπε να έχει επιτραπεί.

«Αυτή είναι η αλήθεια! Όλο το πολιτικό σύστημα έχει συμβάλει στη δυσμενή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, στρέφεται συνολικά κατά των κυβερνήσεων που έχουν ασκήσει εξουσία, αλλά και των πολιτικών δυνάμεων που βρίσκονται στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για αποτυχία διαφύλαξης των εθνικών συμφερόντων και χαρακτηρίζοντας τις εκ των υστέρων δηλώσεις πολιτικών ως «κροκοδείλια δάκρυα».

Σημειώνει επίσης ότι η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική, στην οποία οι ευθύνες θα αναλαμβάνονται έμπρακτα και όχι μόνο μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις μετά την εκδήλωση αρνητικών εξελίξεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Μας αξίζει μια νέα Ελλάδα , μια τίμια πολιτική, στην οποία το ήθος και η αξιοπρέπεια θα επιβάλλουν στους «άριστους» την ανάληψη των ευθυνών τους.

Το παιχνίδι που παίζει κάθε φορά η υφιστάμενη ή εν δυνάμει αντιπολίτευση —κατηγορώντας την κυβέρνηση για λάθη και παραλείψεις που και οι ίδιοι, όταν ήταν στην εξουσία, διέπραξαν— κάποτε πρέπει να σταματήσει.

Ο κ. Αντώνης Σαμαράς, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε τη δυνατότητα να οριοθετήσει ΑΟΖ όπου δεν υπήρχε, και κυρίως την ΑΟΖ Ελλάδας - Κύπρου, καθώς και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ., ιδίως στη Μεσόγειο, όπου δεν υπάρχει καν casus belli. Αν είχε συμβεί αυτό, κ. Σαμαρά, τότε δεν θα μιλούσατε σήμερα για ήττα της κυβέρνησης της ΝΔ, με την οποία εκλεγήκατε, ούτε θα "κλαίγατε" πάνω από χυμένο γάλα. Αν είχατε λειτουργήσει με πραγματικό πατριωτισμό, όπως αρέσκεστε να δηλώνετε, τότε ΔΕΝ θα είχε επιτραπεί η επικύρωση του παράνομου τουρκικό λιβυκού μνημονίου.

Αυτή είναι η αλήθεια!

Όλο το πολιτικό σύστημα έχει συμβάλει στη δυσμενή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα!

Οι βαρύγδουπες δηλώσεις, όταν έχει ήδη συμβεί το κακό, δεν είναι παρά κροκοδείλια δάκρυα που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την αποτυχία των μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων των επαγγελματίων πολιτικών να διαφυλάξουν τα εθνικά συμφέροντα, είτε βρίσκονται σε θέση εξουσίας, είτε σε θέση αντιπολίτευσης».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άκυρο και ανυπόστατο», σύμφωνα με την ΕΕ – Ποιες χώρες το απορρίπτουν
Ειδήσεις

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άκυρο και ανυπόστατο», σύμφωνα με την ΕΕ – Ποιες χώρες το απορρίπτουν

Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο πλήττει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών
Ειδήσεις

Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο πλήττει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών

ΕΣΗΕΑ και ΔΟΔ στο πλευρό των Τούρκων συναδέλφων
Ειδήσεις

ΕΣΗΕΑ και ΔΟΔ στο πλευρό των Τούρκων συναδέλφων

Άγκυρα για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δύο χωρών
Ειδήσεις

Άγκυρα για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δύο χωρών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/10/2026 - 23:24

Wall Street: «Εκτοξεύτηκε» ο Nasdaq με ώθηση από SpaceX, Tesla και Nvidia

Ειδήσεις
21/10/2026 - 23:21

ΗΠΑ: Έλεγχος ελληνικής τράπεζας για πιθανές σχέσεις με το Ιράν – Κυρώσεις σε δικηγορική εταιρεία

Πολιτική
21/10/2026 - 23:13

«Πυρά» Καρυστιανού κατά Σαμαρά: Θα είχε αποτραπεί το τουρκολιβυκό εάν είχατε οριοθετήσει ΑΟΖ

Πολιτική
21/10/2026 - 23:06

ΠΑΣΟΚ για τις εξελίξεις στο μπάσκετ: Σοβαρό ζήτημα που θίγει βάναυσα την αξιοπιστία του ελληνικού αθλητισμού

Ειδήσεις
21/10/2026 - 22:30

Πούτιν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των τριμερών συνομιλιών για το Ουκρανικό

Ειδήσεις
21/10/2026 - 22:00

Ιστορικό πρόστιμο $25 δισ. εις βάρος της Meta για παραπλάνηση χρηστών στο Facebook

Ειδήσεις
21/10/2026 - 21:36

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στη ΓΑΔΑ η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα που κατηγορείται για στημένα παιχνίδια

Magazino
21/10/2026 - 21:30

Έζησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 2 Παγκόσμιους Πολέμους και τη δικτατορία: Η 117χρονη που διεκδικεί τον τίτλο της γηραιότερης γυναίκας στον κόσμο

Ειδήσεις
21/10/2026 - 21:29

Ιράν: Αύξηση 28% στο εμπόριο με την Αφρική παρά τους περιορισμούς

Ειδήσεις
21/10/2026 - 20:59

ΗΠΑ: Στροφή στους «γρήγορους» επενδυτές για τη χρηματοδότηση του χρέους

Πολιτική
21/10/2026 - 20:47

Ανδρουλάκης: Οι δεσμεύσεις στους συνταξιούχους – Νέο ΕΚΑΣ και 13η σύνταξη στο επίκεντρο

Πολιτική
21/10/2026 - 20:38

Χατζηδάκης: Μακροχρόνια φροντίδα, συντάξεις και δημογραφικό στο πρόγραμμα της ΝΔ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 20:22

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άκυρο και ανυπόστατο», σύμφωνα με την ΕΕ – Ποιες χώρες το απορρίπτουν

Ειδήσεις
21/10/2026 - 19:46

Η κρίση στη Μέση Ανατολή μετατοπίζει την πετρελαϊκή ισχύ στην αμερικανική ήπειρο

Magazino
21/10/2026 - 19:36

Αντί να απαγορεύσουν το ChatGPT, τους έμαθαν να το αμφισβητούν: Το νέο μοντέλο εκπαίδευσης στη Σκωτία

Ειδήσεις
21/10/2026 - 19:21

Booking: Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν για ψεύτικα καταλύματα και phishing – Κινδυνεύει με πρόστιμο

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:54

Κολωνός: Πώς έγινε η έκρηξη – Τι ερευνούν οι Αρχές και οι φόβοι για ενέδρα

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:47

Πειραιάς: Συναγερμός στο κέντρο της πόλης για ύποπτη βαλίτσα

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 18:36

ΡΑΑΕΥ: Ο Κωνσταντίνος Τσιμάρας εξελέγη επικεφαλής των Διεθνών Σχέσεων του CEER

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:24

Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο πλήττει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:19

ΗΠΑ: Ποιοι «ρίχνουν» εκατομμύρια υπέρ του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:10

Ιράν: Προειδοποίηση στην Αίγυπτο να μην εμπλακεί στον πόλεμο κατά των Χούθι

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:59

Λιβύη: Ένοπλοι επιχείρησαν να εισβάλουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Τρίπολη και να επιβάλουν νέο επικεφαλής

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:57

Γαλλία: Αναβάλλεται αγώνας της Ligue 1 ενόψει των νέων κινητοποιήσεων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/10/2026 - 17:54

Liberté, égalité, fraternité

Σχόλια Αγοράς
21/10/2026 - 17:45

Χρηματιστήριο: Ράλι +1,28% και υπέρβαση των 2.640 μονάδων με τραπεζικά καύσιμα

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:44

Βέλη Μακρόν κατά Τραμπ και Νετανιάχου: Kάνουν προεκλογική εκστρατεία εις βάρος της Γαλλίας

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:40

Βραζιλία: Στη μία μονάδα το προβάδισμα Μπολσονάρο έναντι του Λούλα σύμφωνα με δημοσκόπηση

Πολιτική
21/10/2026 - 17:38

Παύλος Χρηστίδης και Χριστίνα Σταρακά ζητούν ισότιμη χρηματοδότηση για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:32

Ουκρανία: Η Ευρώπη αναζητά «σωσίβιο» 70 δισ. ευρώ από Καναδά και Βρετανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ