«Πυρά» Καρυστιανού κατά Σαμαρά: Θα είχε αποτραπεί το τουρκολιβυκό εάν είχατε οριοθετήσει ΑΟΖ

Ευθεία επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά και συνολικά στο πολιτικό σύστημα εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στο Facebook στην οποία ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για τους χειρισμούς τους στα εθνικά θέματα, με αιχμή την ΑΟΖ, την επέκταση των χωρικών υδάτων και το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η κ. Καρυστιανού υποστηρίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα πολιτική πραγματικότητα, με ήθος, αξιοπρέπεια και ανάληψη ευθυνών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επικρίνει την κυβέρνηση για λάθη και παραλείψεις που, όπως αναφέρει, είχε διαπράξει και η ίδια όταν βρισκόταν στην εξουσία.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά της στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Όπως υποστηρίζει, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει στην οριοθέτηση ΑΟΖ, με έμφαση στην ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι, εάν είχε προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις, δεν θα μπορούσε σήμερα να κάνει λόγο για ήττα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και να ασκεί εκ των υστέρων κριτική για τους χειρισμούς της στα εθνικά ζητήματα. «Αν είχε συμβεί αυτό, κ. Σαμαρά, τότε δεν θα μιλούσατε σήμερα για ήττα της κυβέρνησης της ΝΔ, με την οποία εκλεγήκατε, ούτε θα "κλαίγατε" πάνω από χυμένο γάλα. Αν είχατε λειτουργήσει με πραγματικό πατριωτισμό, όπως αρέσκεστε να δηλώνετε, τότε ΔΕΝ θα είχε επιτραπεί η επικύρωση του παράνομου τουρκικό λιβυκού μνημονίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, η Μαρία Καρυστιανού συνδέει την κριτική της με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο χαρακτηρίζει παράνομο, υποστηρίζοντας ότι η επικύρωσή του δεν θα έπρεπε να έχει επιτραπεί.

«Αυτή είναι η αλήθεια! Όλο το πολιτικό σύστημα έχει συμβάλει στη δυσμενή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, στρέφεται συνολικά κατά των κυβερνήσεων που έχουν ασκήσει εξουσία, αλλά και των πολιτικών δυνάμεων που βρίσκονται στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για αποτυχία διαφύλαξης των εθνικών συμφερόντων και χαρακτηρίζοντας τις εκ των υστέρων δηλώσεις πολιτικών ως «κροκοδείλια δάκρυα».

Σημειώνει επίσης ότι η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική, στην οποία οι ευθύνες θα αναλαμβάνονται έμπρακτα και όχι μόνο μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις μετά την εκδήλωση αρνητικών εξελίξεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Μας αξίζει μια νέα Ελλάδα , μια τίμια πολιτική, στην οποία το ήθος και η αξιοπρέπεια θα επιβάλλουν στους «άριστους» την ανάληψη των ευθυνών τους.

Το παιχνίδι που παίζει κάθε φορά η υφιστάμενη ή εν δυνάμει αντιπολίτευση —κατηγορώντας την κυβέρνηση για λάθη και παραλείψεις που και οι ίδιοι, όταν ήταν στην εξουσία, διέπραξαν— κάποτε πρέπει να σταματήσει.

Ο κ. Αντώνης Σαμαράς, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε τη δυνατότητα να οριοθετήσει ΑΟΖ όπου δεν υπήρχε, και κυρίως την ΑΟΖ Ελλάδας - Κύπρου, καθώς και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ., ιδίως στη Μεσόγειο, όπου δεν υπάρχει καν casus belli. Αν είχε συμβεί αυτό, κ. Σαμαρά, τότε δεν θα μιλούσατε σήμερα για ήττα της κυβέρνησης της ΝΔ, με την οποία εκλεγήκατε, ούτε θα "κλαίγατε" πάνω από χυμένο γάλα. Αν είχατε λειτουργήσει με πραγματικό πατριωτισμό, όπως αρέσκεστε να δηλώνετε, τότε ΔΕΝ θα είχε επιτραπεί η επικύρωση του παράνομου τουρκικό λιβυκού μνημονίου.

Αυτή είναι η αλήθεια!

Όλο το πολιτικό σύστημα έχει συμβάλει στη δυσμενή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα!

Οι βαρύγδουπες δηλώσεις, όταν έχει ήδη συμβεί το κακό, δεν είναι παρά κροκοδείλια δάκρυα που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την αποτυχία των μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων των επαγγελματίων πολιτικών να διαφυλάξουν τα εθνικά συμφέροντα, είτε βρίσκονται σε θέση εξουσίας, είτε σε θέση αντιπολίτευσης».