Δαίδαλος: Γιατί είναι σημαντικός ο εθνικός υπερυπολογιστής - Τι ακριβώς θα κάνει

Με υπολογιστική ισχύ 85,69 petaflops, θέση στην παγκόσμια κατάταξη TOP500 και εφαρμογές από την ιατρική έως την κλιματική έρευνα, ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ αποτελεί τη μεγαλύτερη υπολογιστική υποδομή που έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα η Ελλάδα.

Η Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή υπολογιστικής ισχύος με τον ΔΑΙΔΑΛΟ, τον νέο Εθνικό Υπερυπολογιστή που φιλοδοξεί να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και την τεχνολογική καινοτομία. Πρόκειται για μια υποδομή Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (HPC), σχεδιασμένη να επεξεργάζεται τεράστιους όγκους δεδομένων και να εκτελεί εξαιρετικά σύνθετους υπολογισμούς σε χρόνους που θα ήταν απαγορευτικοί για συμβατικά συστήματα.

Ισχύς 85,69 petaflops και διεθνής παρουσία

Η μετρημένη υπολογιστική επίδοση του ΔΑΙΔΑΛΟΥ ανέρχεται σε 85,69 petaflops, που αντιστοιχούν σε περίπου 85,69 τετράκις εκατομμύρια υπολογιστικές πράξεις ανά δευτερόλεπτο. Με βάση τα στοιχεία του ενημερωτικού σημειώματος, καταλαμβάνει την 31η θέση στην παγκόσμια κατάταξη TOP500 των ισχυρότερων υπερυπολογιστών και την 23η θέση στην κατάταξη Green500, η οποία αξιολογεί την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Οι επιδόσεις αυτές τοποθετούν την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με σημαντική παρουσία στον διεθνή χάρτη της υπερυπολογιστικής. Η σημασία του, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους αριθμούς: η δυνατότητα εκτέλεσης απαιτητικών προσομοιώσεων και υπολογισμών δημιουργεί νέες προοπτικές για ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Από την ιατρική έρευνα έως την Πολιτική Προστασία

Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ δεν προορίζεται αποκλειστικά για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Ως υπερυπολογιστής γενικού σκοπού, μπορεί να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων.

Στον τομέα της Υγείας, θα μπορεί να αξιοποιείται για την εκπαίδευση μοντέλων AI με κατάλληλα ανωνυμοποιημένα δεδομένα, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών και την ανάπτυξη εργαλείων εξατομικευμένης ιατρικής. Στην Πολιτική Προστασία, η υπολογιστική του ισχύς μπορεί να υποστηρίξει σύνθετα κλιματικά μοντέλα, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση ακραίων καιρικών φαινομένων και στην πρόβλεψη κινδύνων πυρκαγιάς.

Παράλληλα, επιχειρήσεις θα μπορούν να πραγματοποιούν προσομοιώσεις προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών, μειώνοντας τον χρόνο δοκιμών και βελτιώνοντας τον σχεδιασμό πριν από την έναρξη της παραγωγής. Στις εφαρμογές του περιλαμβάνονται ακόμη η υπολογιστική φυσική και χημεία, η βιολογία, η μετεωρολογία, η ενέργεια, η βιομηχανία και η κυβερνοασφάλεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην ανάπτυξη εφαρμογών παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων, με δυνατότητες αξιοποίησης στην ελληνική γλώσσα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Η τεχνολογία πίσω από το σύστημα

Ο υπερυπολογιστής βασίζεται στην αρχιτεκτονική της Hewlett Packard Enterprise (HPE) και διαθέτει επιταχυντές NVIDIA GH200, σχεδιασμένους για απαιτητικούς υπολογισμούς και εφαρμογές AI. Για τη διαχείριση της θερμότητας χρησιμοποιεί σύστημα άμεσης υγρής ψύξης, περιορίζοντας την ενέργεια που απαιτείται για την ψύξη του εξοπλισμού.

Έχει εγκατασταθεί στο νέο Κέντρο Δεδομένων της ΕΔΥΤΕ, στο ιστορικό κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Στην ίδια εγκατάσταση λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2 MWp για ιδιοκατανάλωση, ενισχύοντας την προσπάθεια κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της υποδομής.

Ο ρόλος του PHAROS και η πρόσβαση των χρηστών

Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ αποτελεί τον υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS. Ο συνδυασμός υπολογιστικής ισχύος, δεδομένων, τεχνογνωσίας, εργαλείων και εξειδικευμένης υποστήριξης αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών, με προτεραιότητες την Υγεία, τη Γλώσσα και τον Πολιτισμό και τη Βιωσιμότητα.

Η υποδομή θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική και ευρωπαϊκή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη βιομηχανία και στον δημόσιο τομέα. Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω προσκλήσεων και διαδικασιών αξιολόγησης έργων από τους αρμόδιους φορείς.

Με συνολικό προϋπολογισμό 58,9 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU και την Κοινή Επιχείρηση EuroHPC, ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ αποτελεί μια σημαντική επένδυση σε υποδομές υψηλής τεχνολογίας. Το επόμενο στοίχημα είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του στην πράξη, μέσα από εφαρμογές που θα ενισχύσουν την έρευνα, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογικών λύσεων.