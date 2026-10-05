Συγκινητικές στιγμές στήριξης και αλληλεγγύης στο 18ο Greece Race for the Cure®

Με δυνατά μηνύματα πρόληψης και συγκινητικές στιγμές στήριξης και αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε το 18ο Greece Race for the Cure®, ο αγώνας-θεσμός ενάντια στον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα!

Περισσότεροι από 58.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε όλη την Ελλάδα ένωσαν τις δυνάμεις και τα βήματά τους στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα: ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!

Η διοργάνωση ξεκίνησε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με μια γιορτή γεμάτη δράσεις πρόληψης & ενημέρωσης, ομαδικά προγράμματα γυμναστικής, δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, παιδική γωνιά και το expo των υποστηρικτών της διοργάνωσης.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, χιλιάδες άνθρωποι πήραν μέρος στον συμβολικό αγώνα δρόμου των 5 χλμ και τον περίπατο των 2 χλμ, μετατρέποντας το Πεδίον του Άρεως και τους δρόμους της Αθήνας σε μια μεγάλη γιορτή για τη ζωή. Παράλληλα, δυναμική ήταν και η απομακρυσμένη συμμετοχή σε όλη την Ελλάδα. Survivors, οικογένειες, φίλοι, δρομείς και περιπατητές κάθε ηλικίας πήραν μέρος και απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι, μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Το Greece Race for the Cure®, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και 2η μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® στην Ευρώπη, πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΠΑΝΔΑ.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν:

η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου

ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Χάρης Δούκας,

ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας, κύριος Κωνσταντίνος Ζώμπος

η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κύρια Ρωξάνη Μπέη,

η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Αχαΐας, κυρία Αγγελική Στεφανάκη,

η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Θεσσαλονίκης, κυρία Κούλα Δερεκενάρη,

η Αντιπεριφερειάρχης Αλσών-Πάρκων & Υγείας Ζώων, κυρία Ελευθερία Πικρού-Μωραϊτάκη

η Διοικήτρια της 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κυρία Όλγα Μπαλαούρα

Υγειονομικής Περιφέρειας, κυρία Όλγα Μπαλαούρα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ), κύριος Βασίλειος Βενιζέλος

ο Γεν. Γραμματέας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), κύριος Μιχάλης Λιόντος

η Ιδρυτική Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ), κυρία Αθηνά Βούρτση

Η συμμετοχή σας μας κάνει πιο δυνατές από τον καρκίνο του μαστού

Μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης, ΜΑΖΙ καταφέρνουμε να παρέχουμε όλο τον χρόνο δωρεάν προγράμματα:

Για την ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση των γυναικών με καρκίνο μαστού

Για την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου που σώζουν ζωές

Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Για τη διεκδίκηση ποιοτικής περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών με καρκίνο μαστού

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, δήλωσε:

«Το 18ο Greece Race for the Cure® μπορεί να έφτασε στο τέλος του, αλλά το μήνυμά του θα συνεχίσει να ακούγεται δυνατά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας περπατήσαμε, τρέξαμε, συγκινηθήκαμε, με ένα κοινό σκοπό: να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ζωής, ελπίδας και αλληλεγγύης ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν και φέτος μαζί μας. Η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή σας ενισχύουν ουσιαστικά το έργο του Συλλόγου μας, προσφέροντάς μας τους απαραίτητους πόρους για να μπορούμε να είμαστε σταθερά, όλο τον χρόνο, δίπλα σε κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει τον καρκίνο του μαστού, σε κάθε οικογένεια που βρίσκεται στο πλευρό της και σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνος σε αυτόν τον αγώνα.

Η ανταπόκρισή σας μας γεμίζει συγκίνηση, αλλά και ευθύνη. Μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά τον αγώνα για μια κοινωνία με περισσότερη ενημέρωση, πρόληψη και φροντίδα για την υγεία μας.

Σας ευχαριστούμε που δώσατε νόημα σε κάθε βήμα.

Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!».