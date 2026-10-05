ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συγκινητικές στιγμές στήριξης και αλληλεγγύης στο 18ο Greece Race for the Cure®
Υγεία
18:21 - 05 Οκτ 2026

Συγκινητικές στιγμές στήριξης και αλληλεγγύης στο 18ο Greece Race for the Cure®

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με δυνατά μηνύματα πρόληψης και συγκινητικές στιγμές στήριξης και αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε το 18ο Greece Race for the Cure®, ο αγώνας-θεσμός ενάντια στον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα!

Περισσότεροι από 58.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε όλη την Ελλάδα ένωσαν τις δυνάμεις και τα βήματά τους στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα: ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!

Η διοργάνωση ξεκίνησε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με μια γιορτή γεμάτη δράσεις πρόληψης & ενημέρωσης, ομαδικά προγράμματα γυμναστικής, δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, παιδική γωνιά και το expo των υποστηρικτών της διοργάνωσης.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, χιλιάδες άνθρωποι πήραν μέρος στον συμβολικό αγώνα δρόμου των 5 χλμ και τον περίπατο των 2 χλμ, μετατρέποντας το Πεδίον του Άρεως και τους δρόμους της Αθήνας σε μια μεγάλη γιορτή για τη ζωή. Παράλληλα, δυναμική ήταν και η απομακρυσμένη συμμετοχή σε όλη την Ελλάδα. Survivors, οικογένειες, φίλοι, δρομείς και περιπατητές κάθε ηλικίας πήραν μέρος και απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι, μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Το Greece Race for the Cure®, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και 2η μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® στην Ευρώπη, πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΠΑΝΔΑ.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν:

  • η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου
  • ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Χάρης Δούκας,
  • ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας, κύριος Κωνσταντίνος Ζώμπος
  • η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κύρια Ρωξάνη Μπέη,
  • η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Αχαΐας, κυρία Αγγελική Στεφανάκη,
  • η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Θεσσαλονίκης, κυρία Κούλα Δερεκενάρη,
  • η Αντιπεριφερειάρχης Αλσών-Πάρκων & Υγείας Ζώων, κυρία Ελευθερία Πικρού-Μωραϊτάκη
  • η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κυρία Όλγα Μπαλαούρα
  • ο Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ), κύριος Βασίλειος Βενιζέλος
  • ο Γεν. Γραμματέας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), κύριος Μιχάλης Λιόντος
  • η Ιδρυτική Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ), κυρία Αθηνά Βούρτση

Η συμμετοχή σας μας κάνει πιο δυνατές από τον καρκίνο του μαστού

Μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης, ΜΑΖΙ καταφέρνουμε να παρέχουμε όλο τον χρόνο δωρεάν προγράμματα:

  • Για την ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση των γυναικών με καρκίνο μαστού
  • Για την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου που σώζουν ζωές
  • Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • Για τη διεκδίκηση ποιοτικής περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών με καρκίνο μαστού

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, δήλωσε:

«Το 18ο Greece Race for the Cure® μπορεί να έφτασε στο τέλος του, αλλά το μήνυμά του θα συνεχίσει να ακούγεται δυνατά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας περπατήσαμε, τρέξαμε, συγκινηθήκαμε, με ένα κοινό σκοπό: να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ζωής, ελπίδας και αλληλεγγύης ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν και φέτος μαζί μας. Η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή σας ενισχύουν ουσιαστικά το έργο του Συλλόγου μας, προσφέροντάς μας τους απαραίτητους πόρους για να μπορούμε να είμαστε σταθερά, όλο τον χρόνο, δίπλα σε κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει τον καρκίνο του μαστού, σε κάθε οικογένεια που βρίσκεται στο πλευρό της και σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνος σε αυτόν τον αγώνα.

Η ανταπόκρισή σας μας γεμίζει συγκίνηση, αλλά και ευθύνη. Μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά τον αγώνα για μια κοινωνία με περισσότερη ενημέρωση, πρόληψη και φροντίδα για την υγεία μας.

Σας ευχαριστούμε που δώσατε νόημα σε κάθε βήμα.

Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Choose στο Greece Race for the Cure
Υγεία

Η Choose στο Greece Race for the Cure

Μήνας ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού: «Κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε πορεία έχει σημασία»
Υγεία

Μήνας ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού: «Κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε πορεία έχει σημασία»

Η Βουλή των Ελλήνων φωταγωγείται για να δώσει ελπίδα σε παιδιά και εφήβους με καρκίνο
Ειδήσεις

Η Βουλή των Ελλήνων φωταγωγείται για να δώσει ελπίδα σε παιδιά και εφήβους με καρκίνο

To Greece Race for the Cure® επιστρέφει για 18η χρονιά, το Σάββατο 3 &amp; την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026
Ειδήσεις

To Greece Race for the Cure® επιστρέφει για 18η χρονιά, το Σάββατο 3 & την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
05/10/2026 - 18:47

Νέο σχέδιο νόμου για όρια στην παρέμβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό

Ναυτιλία
05/10/2026 - 18:42

Κικίλιας: Επενδύσεις και εκσυγχρονισμός για πιο ανταγωνιστικά ελληνικά λιμάνια

Ειδήσεις
05/10/2026 - 18:42

Ισπανία: Γιατί επέλεξε ο Σάντσεθ τις πρόωρες εκλογές - Ποιο δίλημμα προτάσσει

Επιχειρήσεις
05/10/2026 - 18:31

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Μίσθωση νέου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο City Link

Ειδήσεις
05/10/2026 - 18:23

ΕΛ.ΑΣ.: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο

Υγεία
05/10/2026 - 18:21

Συγκινητικές στιγμές στήριξης και αλληλεγγύης στο 18ο Greece Race for the Cure®

Ανακοινώσεις
05/10/2026 - 18:09

Jumbo: «Άλμα» 8% στις πωλήσεις τον Σεπτέμβριο – Στο +6% το 9μηνο

Ειδήσεις
05/10/2026 - 17:59

Ξέπλυμα χρήματος μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας: Η μέθοδος που εντόπισε η Αρχή

Ειδήσεις
05/10/2026 - 17:55

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναζητούν λεπτομέρειες για τον αναφερόμενο θάνατο από πανώλη στη Ρωσία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/10/2026 - 17:50

Powering Forward: Νέα διατλαντική ενεργειακή πρωτοβουλία από το GMF, το CSIS και τον Όμιλο ΔΕΗ

Σχόλια Αγοράς
05/10/2026 - 17:40

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες «σήκωσαν» τον ΓΔ - Βραζιλιάνικο ράλι για την Allwyn

Πολιτική
05/10/2026 - 17:39

Πρωτοβουλία Γ. Μανιάτη για αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Πολιτική
05/10/2026 - 17:25

Παππάς για προσχέδιο προϋπολογισμού: 300.000 συνταξιούχοι δουλεύουν επειδή η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη

Ειδήσεις
05/10/2026 - 17:08

Εισαγγελική έρευνα για το Pegasus στο κινητό του Κούλογλου: Καταθέτει ως πρώτος μάρτυρας

Πολιτική
05/10/2026 - 17:04

Κρήτη: Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας – Καταγραφή ζημιών, αποζημιώσεις και αποκατάσταση

Χρηματιστήρια
05/10/2026 - 17:02

Wall Street: Νευρικότητα στις αγορές με φόντο ομόλογα, επιτόκια της Fed και πετρέλαιο

Υγεία
05/10/2026 - 16:50

Η Choose στο Greece Race for the Cure

Ακίνητα
05/10/2026 - 16:49

ΕΤΑΔ: Στην επόμενη φάση αξιοποίησης το ιστορικό κτίριο «Ασάνη» στην Κέρκυρα

Ειδήσεις
05/10/2026 - 16:43

Γερμανία: Προειδοποίηση για κλιμάκωση της ρωσικής «σκιώδους» δράσης

Επιχειρήσεις
05/10/2026 - 16:32

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 1,12 εκατ. μετοχές έναντι 1,24 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/10/2026 - 16:30

ΣΥΡΙΖΑ για Ρούμπιο: Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ

Ακίνητα
05/10/2026 - 16:20

DBRS για ελληνική αγορά κατοικίας: Άλμα τιμών 85% από το 2017 – Πού εντοπίζεται ο κίνδυνος

Ειδήσεις
05/10/2026 - 16:19

Το φάντασμα της κρίσης χρέους επιστρέφει: Πιέσεις σε ευρώ και ομόλογα

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/10/2026 - 16:11

Παπαστράτος: Υποδέχθηκε τους πρώτους 15 από τους συνολικά 100 ασκούμενους του FutuReady Greece Internship Program

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
05/10/2026 - 16:07

Ανδριανός και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης: Η διαδικασία αποτίμησης ζημιών

Επιχειρήσεις
05/10/2026 - 16:04

efood business: η νέα υπηρεσία του efood για εταιρικές παροχές εργαζομένων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 15:59

Ανάλυση Πειραιώς για 4ο Τρίμηνο: «Καμπανάκι» για τις αγορές, θετικό σήμα για ενέργεια και τεχνολογία

Magazino
05/10/2026 - 15:55

Qualco Foundation: Πρώτη συναυλία στον Εθνικό Κήπο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MERITAcubed

Οικονομία
05/10/2026 - 15:45

Πόθεν έσχες: «Κρυμμένα» εισοδήματα και περιουσίες άνω των €14,3 εκατ. εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα

Ανεμοδείκτης
05/10/2026 - 15:25

Η Ευρώπη σε κρίση, αλλά στις Βρυξέλλες συνεχίζεται το πάρτι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ