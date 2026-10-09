Στην υγεία, η δύναμη της επιλογής έχει αξία

Η υγεία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες στη ζωή μας. Η φροντίδα της, όμως, δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση μιας ανάγκης όταν αυτή προκύψει. Αφορά και τη δυνατότητα να έχεις επιλογές, ευελιξία και τη σιγουριά ότι μπορείς να λάβεις τη φροντίδα που χρειάζεσαι, όταν τη χρειάζεσαι.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst της Eurolife FFH το οποίο έρχεται να προσφέρει μια πιο οικονομική λύση* ασφάλισης, συνδυάζοντας ευελιξία, σημαντικές καλύψεις και τη δυνατότητα επιλογής σε περίπτωση νοσηλείας.

Τι καλύπτει και τι επιλογές έχει ο ασφαλισμένος;

Στην πράξη, η ευελιξία μεταφράζεται πρώτα απ’ όλα σε επιλογές. Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει τον γιατρό και το νοσοκομείο που επιθυμεί, έχοντας παράλληλα κάλυψη, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, για βασικά έξοδα μιας νοσηλείας, όπως οι δαπάνες νοσηλευτηρίου και οι αμοιβές των γιατρών.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα σε κάθε πρόγραμμα υγείας είναι το δίκτυο των νοσοκομείων. Στην περίπτωση του My Health F1rst, το δίκτυο των συμβεβλημένων νοσοκομείων έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει πλέον και τα νοσοκομεία του Ομίλου HHG, μεταξύ των οποίων το Υγεία, το Υγεία - Μητέρα Μαιευτική/Παιδιατρική, το Metropolitan General, το Metropolitan Hospital και το Creta InterClinic.

Στα συμβεβλημένα νοσοκομεία, η συμμετοχή του ασφαλισμένου ανέρχεται σε €750 ή €1.500, ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος, ενώ η υπόλοιπη κάλυψη πραγματοποιείται από τη Eurolife FFH σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου.

Και αν επιλέξω νοσοκομείο εκτός δικτύου;

Η επιλογή του ασφαλισμένου δεν σταματά στα συμβεβλημένα νοσοκομεία. Αν επιλέξει να νοσηλευτεί σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, το My Health F1rst προβλέπει εφάπαξ προκαθορισμένη οικονομική παροχή, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Στην πράξη, από το ποσό της προβλεπόμενης παροχής αφαιρείται η συμμετοχή του ασφαλισμένου, η οποία ανέρχεται σε €750 ή €1.500, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει. Το υπόλοιπο ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με το περιστατικό νοσηλείας και καταβάλλεται ως συγκεκριμένη οικονομική παροχή.

Το σημαντικό είναι ότι το ποσό της παροχής είναι προκαθορισμένο και γνωστό εκ των προτέρων, ώστε ο ασφαλισμένος να έχει μια πιο σαφή εικόνα της οικονομικής κάλυψης που μπορεί να περιμένει και να μπορεί να προγραμματίσει καλύτερα τα έξοδα της νοσηλείας του.

Τι ισχύει αν χρειαστεί δημόσιο νοσοκομείο;

Σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα, το My Health F1rst προβλέπει, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, 100% κάλυψη των σχετικών δαπανών νοσηλείας, όταν αυτές απαιτείται να καταβληθούν από τον ασφαλισμένο. Η αποζημίωση καταβάλλεται απολογιστικά, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών.

Το πρόγραμμα προβλέπει, παράλληλα, διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου τα έξοδα νοσηλείας καλύπτονται εξ ολοκλήρου από άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα. Σε αυτή την περίπτωση, μετά την αφαίρεση της προβλεπόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου, καταβάλλεται το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής, έως €1.500.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για τα απογευματινά χειρουργεία σε δημόσια νοσοκομεία. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος, η Eurolife FFH καταβάλλει το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής, έως €1.500, ενώ παράλληλα καλύπτει το 100% των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου.

Αφορά μόνο τη νοσηλεία;

Η αξία ενός προγράμματος υγείας δεν φαίνεται μόνο όταν προκύψει μια ανάγκη νοσηλείας. Εξίσου σημαντικό είναι τι μπορεί να προσφέρει στην πρόληψη, αλλά και σε διαφορετικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν στην πορεία.

Στην περίπτωση του My Health F1rst, η κάλυψη περιλαμβάνει δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας, ενώ προβλέπεται και επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, υπάρχουν παροχές για δαπάνες αποκατάστασης και αποθεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης, καθώς και επίδομα μητρότητας για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή, σύμφωνα πάντα με τους όρους του προγράμματος.

Μέχρι ποιο ποσό φτάνει η κάλυψη;

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει σημασία όταν εξετάζει κανείς ένα πρόγραμμα υγείας είναι το ύψος της κάλυψης. Στο My Health F1rst, το μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας ανέρχεται σε €700.000 ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Παράλληλα, το τελικό κόστος μπορεί να διαφοροποιηθεί μέσω του προγράμματος συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+, ανάλογα με τα προγράμματα που συνδυάζονται και τους ισχύοντες όρους.

Τελικά, τι σημαίνει «ευελιξία» στην ασφάλιση υγείας;

Για έναν άνθρωπο που καλείται καθημερινά να παίρνει αποφάσεις για την εργασία, την οικογένεια και τον οικονομικό του προγραμματισμό, η δυνατότητα να έχει επιλογές όταν προκύψει μια ανάγκη υγείας αποκτά ιδιαίτερη αξία.

Γιατί η ασφάλιση υγείας κρίνεται από το τι επιλογές σου δίνει όταν πραγματικά τη χρειάζεσαι.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.