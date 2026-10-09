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Θεοδωρικάκος: Οι συνάνθρωποί μας που νίκησαν τον καρκίνο δικαιούνται ισότιμη νέα αρχή
Υγεία
17:19 - 09 Οκτ 2026

Θεοδωρικάκος: Οι συνάνθρωποί μας που νίκησαν τον καρκίνο δικαιούνται ισότιμη νέα αρχή

Reporter.gr Newsroom

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Στο κοινωνικό πρόσημο της νομοθετικής κατοχύρωσης του «δικαιώματος στη λήθη» για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στον χαιρετισμό του στην 8η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια, στη Θεσσαλονίκη.

«Από τις 20 Νοεμβρίου βάζουμε τέλος σε μια μεγάλη αδικία: πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη», ανέφερε.

«Η ευρωπαϊκή Οδηγία μας έδινε το περιθώριο αυτό να είναι μέχρι δεκαπέντε χρόνια. Εμείς επιλέξαμε τα πέντε. Γιατί οι άνθρωποι που ξεπέρασαν αυτή τη σκληρή δοκιμασία δικαιούνται μια νέα αρχή με ίσες ευκαιρίες», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Θεοδωρικάκος είχε τον περασμένο Αύγουστο συνάντηση για το θέμα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), Γιώργο Καπετανάκη, τονίζοντας ότι στόχος είναι η διεύρυνση του δικαιώματος στη λήθη, «ώστε η νίκη απέναντι στον καρκίνο να σηματοδοτεί μια πραγματικά νέα αρχή, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς».

Η εμπιστοσύνη, όπως σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος στον χαιρετισμό του, «είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη της αγοράς και χτίζεται με διαφάνεια στους όρους και στις χρεώσεις, σωστή ενημέρωση, σεβασμό στις ανάγκες και στις δυνατότητες του ασφαλισμένου και συνέπεια στην τήρηση των συμφωνιών».

«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης εργαζόμαστε για μια αγορά πιο δίκαιη, με κανόνες, διαφάνεια και υγιή ανταγωνισμό», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Όταν χρειάστηκε, παρεμβήκαμε για να προστατεύσουμε τους ασφαλισμένους από υπερβολικές επιβαρύνσεις και να ενισχύσουμε με αυτό τον τρόπο την ασφαλιστική πίστη. Με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος της κοινωνίας και τη σταθερότητα της αγοράς».

Αναφερόμενος στον ρόλο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σημείωσε ότι βοηθούν τον πολίτη να κατανοεί τους κινδύνους, να επιλέγει την κάλυψη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και να γνωρίζει τα δικαιώματά του.

«Για μια οικογένεια, η ασφάλιση συνδέεται με την υγεία, την περιουσία και την προστασία των κόπων μιας ζωής. Για μια επιχείρηση, μπορεί να είναι καθοριστική για να συνεχίσει να λειτουργεί ύστερα από μια σοβαρή ζημιά και να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας της. Η προστασία αυτή έχει και αναπτυξιακό πρόσημο, διότι δίνει στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια για να επενδύσουν και να σχεδιάσουν το επόμενο βήμα τους», τόνισε, εξηγώντας ότι «σε μια εποχή αυξημένης αβεβαιότητας, κλιματικής κρίσης και έντονων φυσικών φαινομένων, αλλά και νέων ψηφιακών κινδύνων, τους οποίους δεν πρέπει να υποτιμούμε, αυτή η προστασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία».

«Η Ελλάδα χρειάζεται μια ασφαλιστική αγορά δυναμική, αξιόπιστη, ανταγωνιστική και εξωστρεφή», κατέληξε ο Υπουργός Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι ο διάλογος με τα Επιμελητήρια και τους επαγγελματικούς φορείς είναι απαραίτητος και ότι η γνώση και η εμπειρία τους μπορούν να συμβάλουν σε ουσιαστικές λύσεις.

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