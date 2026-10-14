1ο Συμπόσιο «Μικρές Ιφιγένειες: Γυναίκες αντιμέτωπες με τους «σιωπηλούς καρκίνους»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2026, στο UNIC Athens, την ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, το 1ο Συμπόσιο για τον γυναικολογικό καρκίνο «Μικρές Ιφιγένειες – Γυναίκες αντιμέτωπες με τους σιωπηλούς καρκίνους», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικολογικής Ογκολογίας (World GO Day, 20 Σεπτεμβρίου).

Το Συμπόσιο συνδιοργανώθηκε από την Πρωτοβουλία Ασθενών για τον Γυναικολογικό Καρκίνο «Εριφύλη» και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τους γυναικολογικούς καρκίνους, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τις σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους.

Το μήνυμα ήταν #Supportnotstigma – #Υποστήριξηενάντιαστοστίγμα και καλούσε τις γυναίκες να μιλήσουν ανοιχτά, χωρίς φόβο, για την νόσο.

Τελούσε υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.), της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Γ.Ε.), του ευρωπαϊκού δικτύου ESGO/ENGAGe και του World GO Day.

Το Συμπόσιο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και των ασθενών, με θεματικές συζητήσεις που κάλυψαν τους βασικούς γυναικολογικούς καρκίνους (τραχήλου της μήτρας και HPV, ενδομητρίου, ωοθηκών και σαλπίγγων, αιδοίου και κόλπου), τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τον γενετικό και κληρονομικό κίνδυνο, καθώς και τις ανάγκες των γυναικών πριν και μετά τη διάγνωση.

Ξεχώρισε για την καινοτόμο προσέγγισή του, καθώς έδωσε ουσιαστικό βήμα στις ασθενείς, τοποθετώντας τες δίπλα στους ομιλητές σε κάθε συζήτηση και θεματική ενότητα. Με τον τρόπο αυτό, η βιωματική εμπειρία ενσωματώθηκε ισότιμα στον επιστημονικό διάλογο, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των ασθενών στις αποφάσεις που τις αφορούν.

Καθοριστική για την επιτυχία του Συμποσίου ήταν η ενεργή συμμετοχή τόσο των ομιλητών, που μοιράστηκαν τις γνώσεις και την εμπειρία τους με τρόπο προσιτό στο κοινό, όσο και των ασθενών, οι οποίες με θάρρος κατέθεσαν τις προσωπικές τους εμπειρίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση γύρω από τους γυναικολογικούς καρκίνους.

Η συμμετοχή του κόσμου ήταν επίσης συγκινητική. Οι παρευρισκόμενοι, εκπροσώποι ασθενών, μέλη του κοινού, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες υγείας, είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να ακούσουν, αλλά να θέσουν και οι ίδιοι ερωτήσεις και να εκφράσουν προβληματισμούς, ενώ η διαδικτυακή μετάδοση διεύρυνε την πρόσβαση στη συζήτηση πέρα από τον χώρο διεξαγωγής.

Σε δηλώσεις του ο Καθηγητής Γιώργος Καραρήγας, τοπικός συντονιστής και συνδιοργανωτής του Συμποσίου εκ μέρους του UNIC Athens, ανέφερε:

«Το Συμπόσιο ανέδειξε τη σημασία του να βρίσκεται η γυναίκα στο επίκεντρο της φροντίδας και υπενθύμισε ότι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση δεν περιορίζεται μόνο στην επιστημονική γνώση και τη σύγχρονη θεραπεία. Συνδυάζει την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση με την ουσιαστική ακρόαση της ίδιας της γυναίκας και τη συμμετοχή της στις αποφάσεις που αφορούν τη φροντίδα της. Για το UNIC Athens, δράσεις όπως οι “Μικρές Ιφιγένειες” αποτελούν μέρος της αποστολής μας να μεταφέρουμε την επιστημονική γνώση πέρα από τα όρια του Πανεπιστημίου, στην κοινωνία, δημιουργώντας χώρο για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ουσιαστικό διάλογο».

Από την πλευρά της, η κα Μαρία Παπαγεωργίου, πρόεδρος της «Εριφύλη», ανέφερε:

«Παρόλο που σιωπηλός καρκίνος ονομάζεται ο Καρκίνος των ωοθηκών, όλοι οι γυναικολογικοί καρκίνοι είναι σιωπηλοί. Συνεχίζει να είναι ταμπού ότι έχει να κάνει με το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, ακόμα δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για την περίοδο ή την εμμηνόπαυση, πόσο μάλλον για σοβαρότερες παθήσεις που σχετίζονται με αυτό. Εμείς όμως θέλουμε να μιλάμε ανοιχτά για αυτά τα θέματα και να καταρρίψουμε τα στερεότυπα που περιβάλλουν τη γυναικεία υγεία, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσβαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση για κάθε γυναίκα Θέλουμε να μπορούμε να μοιραστούμε το πως νιώθουμε, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε και πώς μπορούμε να στηρίξουμε η μία την άλλη σε αυτό το δύσκολο ταξίδι, γιατί η αλληλεγγύη και η γνώση είναι τα ισχυρότερα όπλα μας απέναντι στον φόβο και την άγνοια. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει ότι είναι μόνη της σε αυτό το μονοπάτι. Θέλουμε να δηλώσουμε ότι παρόλο τον ακρωτηριασμό που δεχτήκαμε συνεχίζουμε να είμαστε ολόκληρες. Δεν είμαστε η νόσος αλλά έχουμε όνομα, είμαστε ένας ολόκληρος άνθρωπος.»

Η δρ Έλενα Τώρου, εμπνεύστρια της ιδέας των «Μικρών Ιφιγενειών», αναφέρθηκε στον συμβολισμό που βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία και στο μήνυμα που επιδιώκει να μεταφέρει σε κάθε γυναίκα. Η Ιφιγένεια, μια γυναίκα που στη μυθολογία οδηγείται στη θυσία, γίνεται εδώ σύμβολο των γυναικών που έρχονται αντιμέτωπες με τον γυναικολογικό καρκίνο και καλούνται πολλές φορές να βιώσουν τη δική τους «θυσία»: την απώλεια οργάνων, τη μεταβολή του σώματος, της γονιμότητας ή μιας ζωής όπως την είχαν μέχρι τότε φανταστεί. Οι «Μικρές Ιφιγένειες», όμως, δεν μιλούν μόνο για όσα χάνονται. Μιλούν κυρίως για τη δύναμη της γυναίκας να συνεχίζει, να διεκδικεί, να ενημερώνεται, να έχει φωνή και να ξαναγράφει τη δική της ιστορία.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Δρ Τώρου: «Δεν θέλουμε η Ιφιγένεια να είναι για μόνο το σύμβολο της θυσίας. Θέλουμε κάθε γυναίκα να έχει τη γνώση, τη φωνή και τη δύναμη να διεκδικεί τη ζωή και την υγεία της. Θέλουμε Χαρούμενες Ιφιγένειες, όχι θυσιασμένες.»

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το UNIC Athens φιλοξένησε την ομώνυμη έκθεση τέχνης «Μικρές Ιφιγένειες» έως τις 22 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας μια διαφορετική διάσταση στη συζήτηση γύρω από την εμπειρία του καρκίνου. Η έκθεση δημιούργησε έντονα συναισθήματα στους παρευρισκόμενους, και συγκίνησε ιδιαίτερα. Αποτελούνταν από σκέψεις, φωτογραφίες, εικαστικές δημιουργίες, που αποτύπωσαν όλη τη σκληρή αλήθεια που βιώνει μια ασθενής με γυναικολογικό καρκίνο, τους φόβους της, αλλά και την ελπίδα και τη δύναμη της.