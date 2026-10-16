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Κιλκίς: Εγκαινιάστηκε το νέο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων – Δωρεά 700.000 ευρώ από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Υγεία
21:00 - 16 Οκτ 2026

Κιλκίς: Εγκαινιάστηκε το νέο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων – Δωρεά 700.000 ευρώ από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Reporter.gr Newsroom

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Παρουσία της Δόμνας Μιχαηλίδου εγκαινιάστηκε το νέο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Κιλκίς, δυναμικότητας 50 κλινών, που παρέμενε ημιτελές επί δύο δεκαετίες. Καθοριστική η δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για τον εξοπλισμό του.

Το νέο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Κιλκίς, μια σύγχρονη δομή 50 κλινών, εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, παρουσία της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Το 2019, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ως Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας, ανέλαβε να ολοκληρώσει ένα έργο που παρέμενε ημιτελές για περίπου 20 χρόνια. Επτά χρόνια μετά, επέστρεψε στο Κιλκίς ως Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για να εγκαινιάσει τη δομή που είχε δεσμευτεί τότε να παραδώσει. Στο διάστημα που μεσολάβησε, προχώρησε στην αποπεράτωση του έργου, εξασφάλισε τον απαραίτητο εξοπλισμό με τη συμβολή των φορέων που συμμετείχαν στην προσπάθεια και ολοκλήρωσε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη λειτουργία του Θεραπευτηρίου, δίνοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα δύο δεκαετιών.

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