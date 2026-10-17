Νέα έρευνα για τα πλαστικά: «Ασφαλές» υποκατάστατο συνδέεται με επιβράδυνση της εμβρυϊκής ανάπτυξης

Η έκθεση στην ουσία κατά την εγκυμοσύνη συνδέεται με χαμηλότερο βάρος γέννησης και προβλήματα στην ανάπτυξη των εμβρύων.

Μια νέα εκτενής επιστημονική έρευνα φέρνει στο φως ανησυχητικά ευρήματα για μια χημική ουσία που εισήχθη στην αγορά ως «ασφαλής» εναλλακτική λύση απέναντι στους επιβλαβείς φθαλικούς εστέρες. Το διισονονυλ κυκλοεξάνιο-1,2-δικαρβοξυλικό, ευρύτερα γνωστό ως DINCH, χρησιμοποιείται ευρέως για να καταστήσει τα πλαστικά πιο εύκαμπτα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως οι συσκευασίες τροφίμων, τα παιχνίδια και οι ιατρικές συσκευές. Ωστόσο, η μελέτη αποκαλύπτει ότι η έκθεση στη συγκεκριμένη ουσία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνδέεται με επιβράδυνση της εμβρυϊκής ανάπτυξης και χαμηλότερο βάρος γέννησης των νεογνών.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.