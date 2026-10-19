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Τρύφων (Πρόεδρος ΠΕΦ): Κρίσιμο σημείο για την πολιτική των επόμενων ετών είναι η αντιμετώπιση του clawback
Υγεία
20:08 - 19 Οκτ 2026

Τρύφων (Πρόεδρος ΠΕΦ): Κρίσιμο σημείο για την πολιτική των επόμενων ετών είναι η αντιμετώπιση του clawback

Reporter.gr Newsroom

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Την Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), στο ξενοδοχείο Divani Caravel, με τη συμμετοχή των εταιρειών-μελών της.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), κ. Σπύρος Σαπουνάς, ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ, κ. Αθανάσιος Ζαμάνης, η Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασιλική-Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου, και ο Πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), κ. Άρης Αποστόλου.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός του έτους, ενώ συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι στρατηγικές προτεραιότητες του κλάδου για την περίοδο 2027–2030, με έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα, με ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, τις εξαγωγές και τη δημόσια υγεία.

Η ΠΕΦ υπογραμμίζει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου φαρμακευτικής και βιομηχανικής πολιτικής, που θα ενθαρρύνει τις παραγωγικές επενδύσεις και θα ενισχύει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου. Η στήριξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας δεν είναι μόνο αναπτυξιακή επιλογή, αλλά στρατηγική επένδυση στην ανθεκτικότητα της οικονομίας και την ασφάλεια του συστήματος υγείας.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Θεόδωρος Τρύφων δήλωσε: «Η ενίσχυση της ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας προϋποθέτει ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, ισχυρά επενδυτικά κίνητρα και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να επιταχυνθούν οι επενδύσεις, η τεχνολογική αναβάθμιση και η μετάβαση σε καθαρότερη παραγωγή. Για την Ελλάδα, η ενδυνάμωση της μεταποίησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, με περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις και εξαγωγές, υψηλότερη εγχώρια προστιθέμενη αξία και ισχυρότερη συμμετοχή στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής. Κρίσιμο σημείο για την πολιτική των επόμενων ετών είναι η αντιμετώπιση του clawback, το οποίο αφαιρεί σημαντικούς επενδυτικούς πόρους. Παράλληλα, η σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε: «Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί πρότυπο παραγωγικού κλάδου, με ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία και σημαντική συμβολή στη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Στόχος μας είναι η μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με περισσότερες επενδύσεις, αυξημένη παραγωγικότητα και σταθερό, προβλέψιμο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Η Πολιτεία στηρίζει έμπρακτα την αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικά κίνητρα όπως την αύξηση της επιστροφής μέσω του επενδυτικού clawback για το 2026-2027, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η διαμόρφωση ενός βιώσιμου πλαισίου που θα συνδυάζει την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής με τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών προκλήσεων, η ενίσχυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας αποτελεί στρατηγική επιλογή για την παραγωγική ανθεκτικότητα της χώρας και τη φαρμακευτική αυτονομία της Ευρώπης. Φιλοδοξία μας είναι η Ελλάδα να αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικά ευρωπαϊκά κέντρα φαρμακευτικής παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε: «Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παραγωγής, της απασχόλησης, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η συμβολή της στην ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης και στη δημιουργία καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική, ενώ η παρουσία της ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό φαρμακευτικό οικοσύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει έμπρακτα την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραματίζει και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, οι υπηρεσίες της οποίας ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, στηρίζοντας την ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, ώστε να δημιουργούνται νέα προϊόντα και να ενδυναμώνεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΦ επιβεβαίωσε την ανάγκη μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής που θα αναβαθμίζει τον ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, θα ενισχύει την παραγωγική αυτονομία της χώρας και θα διασφαλίζει σταθερά την πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες.

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