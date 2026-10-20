«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Ποιες εργασίες επιδοτούνται με έως €36.000 – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Δημοσιεύτηκε ο Οδηγός Εφαρμογής της νέας δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, ο οποίος προβλέπει επιδοτήσεις από 70% έως 95% για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η δράση απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στις 36.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, βάσει των όρων του Οδηγού.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος. Προτεραιότητα έχει η επαναφορά κλειστών κατοικιών σε χρήση, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε ακίνητα που ήδη λειτουργούν ως κύρια κατοικία. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων, η μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και η κάλυψη στεγαστικών αναγκών.

Η έκδοση του Οδηγού αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ενεργοποίηση της Δράσης, καθώς έπεται της λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης Βεβαιώσεων Επιλεξιμότητας και προηγείται του ανοίγματος της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Τι περιλαμβάνει ο Οδηγός

Ο Οδηγός αναλύει όλα τα στάδια συμμετοχής: από την προετοιμασία και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μέχρι την αξιολόγηση, την έγκριση της χρηματοδότησης, την υλοποίηση των εργασιών και την καταβολή της επιχορήγησης. Επιπλέον, καθορίζει ποιες εργασίες και δαπάνες είναι επιλέξιμες, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, ποιες είναι οι προθεσμίες και πώς γίνονται οι έλεγχοι και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.

Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται

Η Δράση καλύπτει ευρύ φάσμα εργασιών ανακαίνισης και επισκευής, όπως:

Ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, με αντικατάσταση ειδών υγιεινής.

Αλλαγή δαπέδων, εξώπορτας και εσωτερικών θυρών.

Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Επισκευές δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων και βαφών.

Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και παρεμβάσεις προσβασιμότητας, όπου προβλέπεται.

Χρηματοδοτούνται επίσης παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση, η αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Κάθε πρόταση οφείλει να συνδυάζει εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, εξασφαλίζοντας βελτίωση της κατοικίας κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία.

Προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει σε δύο φάσεις: πρώτα για τις κλειστές κατοικίες και έπειτα για όσες χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία.

Η δημοσίευση του Οδηγού δεν σημαίνει ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων. Οι ημερομηνίες ενεργοποίησης της πλατφόρμας και οι προθεσμίες κάθε φάσης θα ανακοινωθούν αργότερα. Μέχρι τότε, οι πολίτες μπορούν να μελετήσουν αναλυτικά τους όρους της Δράσης και να ετοιμάσουν εγκαίρως έναν πλήρη φάκελο συμμετοχής.

Πώς προετοιμάζονται οι ενδιαφερόμενοι

Για να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης, απαιτείται προηγουμένως η έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για τη συγκεκριμένη κατοικία. Η Βεβαίωση είναι το πρώτο στάδιο συμμετοχής και δεν συνεπάγεται αυτόματα έγκριση χρηματοδότησης.

Η αίτηση θα κατατίθεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), χωρίς φυσικό φάκελο.

Κεντρικό στοιχείο της αίτησης είναι το Σχέδιο Παρεμβάσεων, όπου περιγράφονται οι προτεινόμενες εργασίες και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός. Βάσει αυτού υπολογίζεται το ποσό της επιχορήγησης που ζητείται και ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης.

Η συνδρομή τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο συνιστάται για τη σωστή επιλογή των παρεμβάσεων, τη σωστή σύνταξη του Σχεδίου και την ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους.

Στην αρχική υποβολή θα απαιτούνται το Σχέδιο Παρεμβάσεων, οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις και, ανάλογα με την περίπτωση, επιπλέον δικαιολογητικά. Το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Διηρημένης Ιδιοκτησίας θα κατατεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά τη θετική αξιολόγηση της αίτησης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις βρίσκονται στα παραρτήματα του Οδηγού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκμεταλλευτούν το διάστημα αυτό για να ελέγξουν τα στοιχεία του ακινήτου, να εξασφαλίσουν τις συναινέσεις των συνιδιοκτητών όπου χρειάζεται, να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες νομιμότητας και να ετοιμάσουν το Σχέδιο Παρεμβάσεων.

Με τη νέα Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας», το ΕΣΠΑ 2021–2027 συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αξιοποίηση ανενεργών κατοικιών, συνδέοντας την κοινωνική πολιτική με την ενεργειακή αναβάθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Οδηγός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 (peka-program.gr).