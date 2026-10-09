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Άνοιξε η πλατφόρμα για εγγραφές στην εκδήλωση REBRAIN GREECE 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο
Εργασιακά
11:48 - 09 Οκτ 2026

Άνοιξε η πλατφόρμα για εγγραφές στην εκδήλωση REBRAIN GREECE 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο

Reporter.gr Newsroom

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Σε λειτουργία έχει τεθεί από σήμερα (9/10) η πλατφόρμα για τη δήλωση συμμετοχής ενδιαφερομένων στην προσεχή δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο της Γερμανίας με τη συμμετοχή 28 σημαντικών ομίλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://rebrain-greece.idloom.events/rebrain-greece-munich. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στη δράση «Rebrain Greece» είναι δωρεάν.

Αντικείμενο του «Rebrain Greece» και των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι η διασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, με σημαντικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για καίριες θέσεις.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας, να πραγματοποιήσουν δια ζώσης συνεντεύξεις και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής προκειμένου να συνεισφέρουν από την πλευρά τους στην παραγωγική ανασυγκρότηση που επιχειρεί η χώρα, έχοντας επιδείξει το τελευταίο χρονικό διάστημα σημαντικές επιδόσεις στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης καθώς και στη βελτίωση των όρων εργασίας.

«Οι εγγραφές για τη δράση διασύνδεσης στο Μόναχο έχουν ξεκινήσει και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν. Η σημαντική επιτυχία των προηγούμενων δράσεων ReBrain Greece, μάς δίνει την ώθηση να συνεχίσουμε, αυτή τη φορά σε μια πόλη με ισχυρή παρουσία της ελληνικής διασποράς και Ελλήνων επαγγελματιών που διαπρέπουν σε κλάδους αιχμής για τη χώρα μας. Δίνουμε στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με ταλαντούχους Έλληνες του εξωτερικού, να συγκεντρώσουν βιογραφικά και να διερευνήσουν συνεργασίες για την κάλυψη θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις επαγγελματικές προοπτικές, τις δυνατότητες εξέλιξης και τα κίνητρα προσέλκυσης που προσφέρουν οι επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε να χτίζουμε γέφυρες ανάμεσα στους Έλληνες του εξωτερικού και την ελληνική αγορά εργασίας, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα στην πατρίδα» δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Αυτή είναι η 7η κατά σειρά δράση εξωστρέφειας που πραγματοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο εξωτερικό.

Είχαν προηγηθεί δράσεις εξωστρέφειας με στόχο τον επαναπατρισμό συμπολιτών μας που έφυγαν στο εξωτερικό κυρίως τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, στο Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ, τη Στουτγκάρδη και τη Νέα Υόρκη.

Συνολικά στις εκδηλώσεις έχουν συμμετάσχει πάνω από 9.500 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προκειμένου να διερευνήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το διάστημα 2010 – 2024 έφυγαν από τη χώρα 773.000 Έλληνες πολίτες και έχουν επιστρέψει 473.000, δηλαδή, έχουμε αναστροφή κατά 61,4% του brain drain της κρίσης.

Στην εκδήλωση έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή από την πλευρά των εταιρειών 28 όμιλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και προσφέρουν εκατοντάδες εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε βασικούς και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό κλάδο, στην Ενέργεια και τις Ενεργειακές υποδομές, τη Μεταλλουργία και την Μεταποίηση Μετάλλων, στις Κατασκευές και Υποδομές, στην Ανάπτυξη Ακινήτων, στις Αερομεταφορές, στη Ναυτιλία, στις Τηλεπικοινωνίες, στην Αμυντική και Αεροδιαστημική βιομηχανία, στη Μεταλλευτική Βιομηχανία, στις υπηρεσίες Υγείας, στις Ελεγκτικές, Συμβουλευτικές και Επαγγελματικές υπηρεσίες, στην Καπνοβιομηχανία, στη Τσιμεντοβιομηχανία και στα Δομικά Υλικά.

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