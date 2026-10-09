Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 16 Οκτωβρίου

Ειδικότερα, οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 14 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ.
- Από τις 12 έως και τις 16 Οκτωβρίου θα διατεθούν 18 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους για την πληρωμή εφάπαξ παροχών, κατόπιν της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.
Από τη ΔΥΠΑ:
- 22 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
- 3 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 4.000 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 2.600 δικαιούχους φορείς για την κάλυψη εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.