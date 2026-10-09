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Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 16 Οκτωβρίου
Εργασιακά
16:55 - 09 Οκτ 2026

Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 16 Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom

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Συνολικά 63.782.008,50 ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 61.636 δικαιούχους από τις 12 έως και τις 16 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 14 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ.
  • Από τις 12 έως και τις 16 Οκτωβρίου θα διατεθούν 18 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους για την πληρωμή εφάπαξ παροχών, κατόπιν της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Από τη ΔΥΠΑ:

  • 22 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 3 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 4.000 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 2.600 δικαιούχους φορείς για την κάλυψη εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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