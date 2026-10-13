Κεραμέως: Στις Βρυξέλλες για την Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής

Στις Βρυξέλλες, προκειμένου να εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής με θέμα «Driving Europe Forward», μεταβαίνει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η Σύνοδος πραγματοποιείται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Των εργασιών συμπροεδρεύουν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Antonio Costa. Συμμετέχουν επίσης ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, χώρας που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, Micheal Martin, και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων.

Η συμμετοχή της κας Κεραμέως εντάσσεται στην προετοιμασία για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, στο πλαίσιο της τριάδας Προεδριών με την Ιρλανδία και τη Λιθουανία. Στη Σύνοδο έχουν προσκληθεί οι Υπουργοί Εργασίας της Λιθουανίας και της Ελλάδας, ως εκπρόσωποι των χωρών που θα ασκήσουν τις επόμενες Προεδρίες. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη ποιοτικών θέσεων εργασίας, καθώς και η λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς προς όφελος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Η Υπουργός θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στη συζήτηση, την οποία θα συντονίσει η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Roxana Minzatu.

Στο περιθώριο της Συνόδου, η κα Κεραμέως θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Roxana Minzatu.

Η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής αποτελεί το βασικό φόρουμ κοινωνικού διαλόγου υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, η Προεδρία του Συμβουλίου και οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι ανταλλάσσουν απόψεις για τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της Ένωσης.