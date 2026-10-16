Κεραμέως: Ενισχύουμε τους εργαζόμενους γονείς διευκολύνοντάς τους στη λήψη της γονικής άδειας

Σημαντικές βελτιώσεις για εργαζόμενους γονείς φέρνει νέο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως εξήγγειλε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως επεσήμανε η υπουργός, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τα τελευταία χρόνια στοχεύει στην ενίσχυση των εργαζόμενων γονέων με συντονισμένες πρωτοβουλίες όπως η επέκταση της άδειας μητρότητας από τους 6 στους 9 μήνες, η θέσπιση της άδεια πατρότητας, η δυνατότητα μεταβίβασης μέρους της άδειας μητρότητας στον πατέρα, η άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και το επίδομα γονικής αδείας το οποίο έχει καταστεί αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Με το νέο νομοσχέδιο το Υπουργείο ενισχύει περαιτέρω τη λήψη της γονικής άδειας προβλέποντας πλήρη ελευθερία στη λήψη της.

«Κάθε εργαζόμενος γονέας δικαιούται 4 μήνες γονικής άδειας για κάθε παιδί που έχει έως 8 ετών. Έως τώρα το θεσμικό πλαίσιο τι λέει; Πρέπει να μεσολαβήσει ένας χρόνος μεταξύ, αν έχεις δυο παιδιά για παράδειγμα, από την πρώτη άδεια και τη δεύτερη. Αυτός ο ένας χρόνος θα καταργηθεί. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο πως ακριβώς θα λαμβάνεις αυτή», εξήγησε η υπουργός. Επιπλέον, το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη δεν χρειάζεται πλέον να δηλώσουν τη σειρά με την οποία θα πάρουν την άδεια, καθώς και ότι η άδεια φροντιστή θα μπορεί να λαμβάνεται χωρίς να έχει συμπληρωθεί εξάμηνο από την πρόσληψή του εργαζόμενου. Είναι μέτρα που έρχονται να ενισχύσουν συνολικά κατά προτεραιότητα, τους εργαζόμενους γονείς, να τους δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη στήριξη που χρειάζονται, για να συνδυάσουν την προσωπική τους ζωή, την οικογενειακή τους ζωή με την επαγγελματική τους ζωή» σημείωσε χαρακτηριστικά η υπουργός.

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Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται διατάξεις για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Όπως τόνισε η κα Κεραμέως, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο ειδικά στην αγορά εργασίας θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, ωστόσο χρειάζονται δικλείδες ασφαλείας. Το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο στοχεύει στην αποσαφήνιση του τρόπου λειτουργίας του αλγόριθμου που χρησιμοποιείται για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. «Υπάρχουν σήμερα επιχειρήσεις και εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, και κάθε πτυχή της εργασιακής τους διαδρομής ρυθμίζεται από έναν αλγόριθμο. Τι αρμοδιότητες αναλαμβάνουν, πότε προάγονται, πως διακόπτεται η συνεργασία τους», εξήγησε η υπουργός σημειώνοντας ότι ζητούμενο είναι να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στα στοιχεία που λαμβάνει υπόψιν του ο αλγόριθμος όπως επίσης στις κρίσιμες αποφάσεις να υπάρχει ανθρώπινη εποπτεία.

Η κα Κεραμέως σημείωσε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εκπορεύεται από ευρωπαϊκή οδηγία και αποτελεί, κατά την πάγια τακτική της υπουργού, αντικείμενο εκτενούς συζήτησης με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους.

Επιπλέον, η υπουργός αναφέρθηκε στη νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, αρχής γενομένης από αυτή την εβδομάδα.

«Πεντακόσιες χιλιάδες πρόσθετοι εργαζόμενοι μπαίνουν από αυτή τη βδομάδα στην χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, σε δύο φάσεις. Πρώτη φάση τώρα, δεύτερη φάση το Νοέμβριο. Κλάδοι όπως ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, της ιδιωτικής υγείας, καθαριστήρια, κομμωτήρια, συμβουλευτικές, διαφημιστικές, logistics, επισκευές, υπηρεσίες καθαρισμού…500.000 πρόσθετοι εργαζόμενοι μπαίνουν στην προστασία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία πλέον προστατεύει περί τα 2.500.000 εργαζομένους», είπε η υπουργός η οποία εν συνεχεία αναφέρθηκε στα οφέλη του μέτρου. Όπως εξήγησε η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τις πραγματικές ώρες εργασίας τους, εξυγιαίνει συνολικά το τοπίο της αγοράς εργασίας και προστατεύει τον υγιή ανταγωνισμό, ενώ ενισχύει σημαντικά τα ασφαλιστικά ταμεία δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο, για να μπορούν να διορθωθούν κοινωνικές αδικίες όπως για παράδειγμα η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας.

Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση των υπερωριών που καταγράφονται στους κλάδους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σημειώνοντας ότι σε ορισμένους κλάδους φτάνει ακόμα και το +1200%. «Το νούμερο είναι τεράστιο και σου δείχνει ακριβώς σε τι βαθμό ήταν απαραίτητο αυτό το εργαλείο», είπε η υπουργός και πρόσθεσε ότι ένα μεγάλο μέρος της μείωσης της ανεργίας που πλέον βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών, στο 7,4%, προκύπτει από την πιστή εφαρμογή και επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Ειδικότερα για την ανεργία, η υπουργός υπογράμμισε ότι η περαιτέρω μείωσή της απαιτεί ολοένα και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. «Είναι πιο εύκολο να μειώσεις την ανεργία από το 20% στο 17% και πολύ πιο δύσκολο να πας από το 10% στο 7%. Γιατί; Γιατί σιγά-σιγά φτάνεις σε αυτό που λέμε τον σκληρό πυρήνα της ανεργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η υπουργός εξήγησε ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται πλέον σε πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της απασχόλησης, όπως οι γυναίκες, ιδίως οι άνεργες μητέρες, και οι κάτοικοι της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα στοχευμένα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης ανέργων γυναικών με επιδότηση έως 80%, καθώς και το νέο πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως εργασία κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, με επιδότηση 90% του βασικού μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για ένα έτος. Όπως υπογράμμισε, «θέλουμε να δώσουμε μία ώθηση, να ανοίξουμε μία νέα δεξαμενή εργαζομένων και νέες δυνατότητες σε αυτούς τους υποψήφιους εργαζόμενους να δουλέψουν μένοντας στον τόπο τους». Παράλληλα, σημείωσε ότι «σήμερα στην Ελλάδα έχουμε το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης που είχε που είχε ποτέ η χώρα μας. Αυτό είναι λόγος εφησυχασμού; Όχι. Οι δυσκολίες είναι πολλές, έχουμε δρόμο στους μισθούς, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας».

Τέλος, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στη νέα δράση Rebrain Greece, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την προσέλκυση Ελλήνων επαγγελματιών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και τη διασύνδεσή τους με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σταδιακή αναστροφή του φαινομένου του brain drain, παρουσιάζοντας τα στοιχεία για την επιστροφή Ελλήνων που μετανάστευσαν κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. «Στις 28 Νοεμβρίου, στο Μόναχο, νέα δράση Rebrain Greece. Θυμίζω έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, 770.000 συμπολίτες μας. Έχουν ήδη επιστρέψει 473.000, είναι περίπου 62%. Έχουμε δρόμο, αλλά βλέπουμε ήδη μια τάση επιστροφής σημαντική», τόνισε η υπουργός, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνέχισης των πρωτοβουλιών για την επιστροφή ανθρώπινου δυναμικού και την αξιοποίηση των επαγγελματικών ευκαιριών που δημιουργούνται στην ελληνική αγορά εργασίας.