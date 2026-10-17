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e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές 71,78 εκατ. ευρώ σε 83.420 δικαιούχους έως τις 23 Οκτωβρίου
Εργασιακά
12:40 - 17 Οκτ 2026

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές 71,78 εκατ. ευρώ σε 83.420 δικαιούχους έως τις 23 Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom

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Συνολικά 71.780.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 83.420 δικαιούχους από τις 19 έως και τις 23 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, οι καταβολές από τους δύο φορείς κατανέμονται ως εξής:

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται οι ακόλουθες πληρωμές:

  • Στις 21 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχήματος, καθώς και έξοδα κηδείας.
  • Από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για την πληρωμή εφάπαξ.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προγραμματίζονται οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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