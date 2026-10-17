e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές 71,78 εκατ. ευρώ σε 83.420 δικαιούχους έως τις 23 Οκτωβρίου

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Συνολικά 71.780.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 83.420 δικαιούχους από τις 19 έως και τις 23 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, οι καταβολές από τους δύο φορείς κατανέμονται ως εξής:

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται οι ακόλουθες πληρωμές:

Στις 21 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχήματος, καθώς και έξοδα κηδείας.

Από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για την πληρωμή εφάπαξ.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προγραμματίζονται οι εξής καταβολές: