e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές 71,78 εκατ. ευρώ σε 83.420 δικαιούχους έως τις 23 Οκτωβρίου

Ειδικότερα, οι καταβολές από τους δύο φορείς κατανέμονται ως εξής:
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
Από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπονται οι ακόλουθες πληρωμές:
- Στις 21 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχήματος, καθώς και έξοδα κηδείας.
- Από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για την πληρωμή εφάπαξ.
Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ
Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προγραμματίζονται οι εξής καταβολές:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
- 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.