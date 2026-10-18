Αρτοποιοί: Έκκληση για στήριξη των φούρνων της γειτονιάς απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της βιοτεχνικής αρτοποιίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την αύξηση του ενεργειακού κόστους και των λειτουργικών δαπανών, αναδεικνύουν οι αρτοποιοί. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωμιού, η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ), διοργάνωσε διήμερη εκδήλωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, στην Αθήνα, την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρέθηκαν οι πιέσεις που δέχονται οι μικρές αρτοποιητικές επιχειρήσεις από την άνοδο του ενεργειακού κόστους και τη συνολική αύξηση των δαπανών παραγωγής. Όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες του κλάδου, οι επιλογές τους περιορίζονται στην απορρόφηση των αυξήσεων, στη μετακύλιση μέρους του κόστους στις τιμές των προϊόντων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι αρτοποιοί τονίζουν ότι η προστασία των καταναλωτών και της εγχώριας παραγωγής δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των επαγγελματιών, ζητώντας από την πολιτεία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων.

«Η ευθύνη για την προστασία του καταναλωτή και της εγχώριας παραγωγής δεν μπορεί να μεταφέρεται αποκλειστικά στον επαγγελματία. Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τη βιοτεχνική αρτοποιία», υπογραμμίζουν.

Τα αιτήματα των αρτοποιών

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους, με μέτρα που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των βιοτεχνικών αρτοποιείων. Παράλληλα, θέτουν ως προτεραιότητα τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων που πιέζουν τις μικρές επιχειρήσεις.

Το διεκδικητικό πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα στήριξης απέναντι στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και των βασικών λειτουργικών εξόδων, καθώς και τη διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των μικρών αρτοποιείων και των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, οι αρτοποιοί ζητούν πρόσβαση σε ουσιαστικές ενισχύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις οικονομικές δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων, με στόχο να διασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία της εγχώριας παραγωγής και της αρτοποιητικής τέχνης. Όπως επισημαίνουν, η βιωσιμότητα των παραδοσιακών φούρνων συνδέεται τόσο με τη διατήρηση της μικρής επιχειρηματικότητας όσο και με τη συνέχιση μιας παραγωγικής δραστηριότητας με μακρά παρουσία στην ελληνική κοινωνία.

Το βασικό μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι η ανάγκη να διαμορφωθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν στους φούρνους της γειτονιάς να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, παρά τις αυξημένες οικονομικές πιέσεις, και να διατηρήσουν τη θέση τους στην τοπική αγορά.