Κεραμέως: Στo Λουξεμβούργο τη Δευτέρα για το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO)

Στο Λουξεμβούργο, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, μεταβαίνει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η Υπουργός θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση με θέμα: «Η Πράξη για τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας: Η Κοινωνική Ευρώπη στον Χώρο Εργασίας». Η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό την ιρλανδική προεδρία με τη συμμετοχή της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιας για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Roxana Minzatu.

Στο περιθώριο της Συνεδρίασης, η κα Κεραμέως θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Φινλανδό ομόλογό της, Matias Marttinen, προκειμένου να συζητήσουν για τις τρέχουσες εξελίξεις στα εργασιακά των δύο χωρών και τις προτεραιότητες της επερχόμενης ελληνικής προεδρίας, ενώ θα έχει και συνάντηση γνωριμίας με τον Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. David Bronzina.