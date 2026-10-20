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Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Νοεμβρίου
Εργασιακά
09:37 - 20 Οκτ 2026

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Νοεμβρίου

Reporter.gr Newsroom

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Οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ, θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν και οι επικουρικές συντάξεις τόσο των μη μισθωτών όσο και των μισθωτών.  

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, θα ακολουθήσει η πληρωμή των κύριων συντάξεων των μισθωτών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που προέρχονται από ταμεία όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και το Δημόσιο. Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.

«Κλείδωσε» η αύξηση 2,8% στις συντάξεις για το 2027

Αύξηση της τάξης του 2,8% προβλέπεται για τις συντάξεις το 2027, χωρίς να συμψηφιστεί η προσωπική διαφορά. Η σχετική προσαύξηση αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Δεκεμβρίου, ταυτόχρονα με τις συντάξεις Ιανουαρίου. Το συνολικό κόστος του μέτρου για τον κρατικό προϋπολογισμό εκτιμάται σε 807 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για τις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, καθαρού ύψους 400 ευρώ, σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους.

Στους ωφελούμενους συγκαταλέγονται όλοι οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων με την προσθήκη ακόμη 270.000 ατόμων. Την ενίσχυση θα λάβουν επίσης συνταξιούχοι λόγω χηρείας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες ηλικίας άνω των 60 ετών.

Αντίθετα, εκτός του μέτρου μένουν περίπου 300.000 συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 65 ετών. Εξαιρούνται, επίσης, συνταξιούχοι λόγω χηρείας άνω των 60 ετών οι οποίοι λαμβάνουν δύο συντάξεις.

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