Πρόστιμα 1,29 εκατ. ευρώ μετά από 11.000 ελέγχους στην αγορά

Ειδικότερα, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε:
- 382.137 ευρώ για παραβάσεις έκτακτων μέτρων αθέμιτης κερδοφορίας και διάταξεων προστασίας του καταναλωτή.
- 427.190 ευρώ παραβάσεις που αφορούν τη νομοθεσία της αγοράς.
- 483.000 ευρώ για παραβάσεις σχετικά με απομιμητικά προϊόντα. Στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 54.567 τεμάχια.
Η ελεγκτική δράση της Αρχής αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών και στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες της αγοράς.