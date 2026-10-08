Πρόστιμα 1,29 εκατ. ευρώ μετά από 11.000 ελέγχους στην αγορά

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Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.292.327 ευρώ επιβλήθηκαν στο πλαίσιο περισσότερων από 11.000 ελέγχων που πραγματοποίησε η Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου 2026.