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Πρόστιμα 1,29 εκατ. ευρώ μετά από 11.000 ελέγχους στην αγορά
Φορολογία
14:20 - 08 Οκτ 2026

Πρόστιμα 1,29 εκατ. ευρώ μετά από 11.000 ελέγχους στην αγορά

Reporter.gr Newsroom

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Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.292.327 ευρώ επιβλήθηκαν στο πλαίσιο περισσότερων από 11.000 ελέγχων που πραγματοποίησε η Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου 2026.

Ειδικότερα, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε:

  • 382.137 ευρώ για παραβάσεις έκτακτων μέτρων αθέμιτης κερδοφορίας και διάταξεων προστασίας του καταναλωτή.
  • 427.190 ευρώ παραβάσεις που αφορούν τη νομοθεσία της αγοράς.
  • 483.000 ευρώ για παραβάσεις σχετικά με απομιμητικά προϊόντα. Στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 54.567 τεμάχια.

Η ελεγκτική δράση της Αρχής αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών και στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες της αγοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 14:19
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