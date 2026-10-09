ΑΑΔΕ: Πρόστιμα ύψους 1,3 εκατ. ευρώ σε πάνω από 11.000 ελέγχους το Σεπτέμβριο

Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 1,3 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, καθώς και στον εντοπισμό παραβάσεων που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών και την κυκλοφορία παραποιημένων προϊόντων στην αγορά.

Κατά τη διάρκεια των ελεγκτικών ενεργειών εντοπίστηκαν προϊόντα απομίμησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις και καταστροφές προϊόντων που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με την Ανεξάρτητη Αρχή να ενισχύει τις παρεμβάσεις της για τον περιορισμό των παραβατικών πρακτικών και τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτυπωθεί η συνέχεια των ελεγκτικών δράσεων, καθώς και το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων σε περιπτώσεις διαπιστωμένων παραβάσεων.