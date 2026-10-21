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Πιτσιλής: Στο 11,4% μειώθηκε το κενό ΦΠΑ μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Φορολογία
16:26 - 21 Οκτ 2026

Πιτσιλής: Στο 11,4% μειώθηκε το κενό ΦΠΑ μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Reporter.gr Newsroom

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Την εμπειρία της Ελλάδας από τον μετασχηματισμό της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και τη σημασία της θεσμικής ανεξαρτησίας, της ψηφιοποίησης και της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων, παρουσίασε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη διαδικτυακή συμμετοχή του στο διεθνές εργαστήριο «Reforms for a Modern and Growth-Friendly Tax System in Pakistan».  

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2026, στο Ισλαμαμπάντ, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Πακιστάν και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ έλαβε μέρος στη θεματική συζήτηση με τίτλο «Ευθυγράμμιση της Φορολογικής Διοίκησης με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές: Ψηφιοποίηση, Συμμόρφωση και Εμπιστοσύνη των Φορολογουμένων», την οποία συντόνισε ο επικεφαλής της φορολογικής αρχής του Πακιστάν (Federal Board of Revenue – FBR), Ρασίντ Μαχμούντ Λανγκριάλ.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Πιτσιλής ανέλυσε τα βασικά βήματα της μεταρρύθμισης της ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, δίνοντας έμφαση στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Όπως σημείωσε, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η ύπαρξη ισχυρών θεσμών, η συνέπεια στη στρατηγική που ακολουθείται, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και η αξιοποίηση της τεχνολογίας με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη δημιουργία της ΑΑΔΕ το 2017, χαρακτηρίζοντάς την κομβική εξέλιξη για την καθιέρωση ενός σύγχρονου διοικητικού μοντέλου, το οποίο βασίζεται στη λειτουργική ανεξαρτησία, την επαγγελματική διοίκηση και τη λογοδοσία.

Οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις της ΑΑΔΕ

Παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί στο πεδίο της ψηφιοποίησης, ο διοικητής της ΑΑΔΕ αναφέρθηκε σε μια σειρά εφαρμογών και συστημάτων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των φορολογικών διαδικασιών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η πλατφόρμα myDATA, η οποία ενισχύει τη διαφάνεια στις συναλλαγές και δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων δεδομένων για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τα POS, η οποία διευκολύνει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των συναλλαγών, καθώς και στην εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, που ενισχύει τη δυνατότητα ιχνηλάτησης των αγαθών κατά τη διακίνησή τους.

Στις μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε περιλαμβάνονται, επίσης, η αυτοματοποίηση των επιστροφών ΦΠΑ και η χρήση συστημάτων ανάλυσης κινδύνου. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων που εκπληρώνουν με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους, αλλά και στη διενέργεια πιο στοχευμένων φορολογικών ελέγχων.

Τα οφέλη από την ψηφιοποίηση

Ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί αυτοτελή στόχο, αλλά ένα εργαλείο για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, τη μείωση του διοικητικού κόστους και τη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

Παράλληλα, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στην Ελλάδα, επικαλέστηκε τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες το κενό συμμόρφωσης στον ΦΠΑ μειώθηκε από 24% το 2019 σε 11,4% το 2023. Η εξέλιξη αυτή, όπως ανέφερε, αποτυπώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί συνολικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

«Στόχος μας δεν είναι απλώς να συγκεντρώνουμε περισσότερα δεδομένα, αλλά να τα αξιοποιούμε έξυπνα, ώστε να διευκολύνουμε τη συμμόρφωση, να ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να οικοδομούμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους φορολογουμένους», τόνισε.

Απευθυνόμενος στους υπόλοιπους συμμετέχοντες του εργαστηρίου, ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέδειξε, επίσης, την ανάγκη αξιολόγησης της προόδου μέσα από αποτελέσματα που γίνονται αντιληπτά στην καθημερινή συναλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη φορολογική διοίκηση.

Όπως επισήμανε, η αποτελεσματικότητα μιας φορολογικής αρχής δεν κρίνεται αποκλειστικά από τα έσοδα που εισπράττει, αλλά και από την ταχύτητα με την οποία διεκπεραιώνει τις επιστροφές φόρων, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, την επίλυση των φορολογικών διαφορών και τον βαθμό ικανοποίησης των φορολογουμένων.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε:

«Το πραγματικό μέτρο επιτυχίας μιας σύγχρονης Φορολογικής Διοίκησης δεν είναι ο αριθμός των ψηφιακών εφαρμογών που διαθέτει, αλλά η αλλαγή που επιφέρει στη σχέση κράτους και φορολογουμένου: λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη δικαιοσύνη και ισχυρότερη εμπιστοσύνη».

Στο διεθνές εργαστήριο έλαβαν μέρος ανώτατα στελέχη του ΔΝΤ, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της φορολογικής διοίκησης του Πακιστάν, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και ειδικοί σε θέματα φορολογικής πολιτικής και διοίκησης.

Βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικότερου φορολογικού συστήματος, το οποίο θα υποστηρίζει παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2026 - 18:01
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