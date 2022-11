Απρόσκοπτη πρόσβαση στο internet κάθε φορά που βρίσκονται στη σχολή τους, προσφέρει στους φοιτητές το WHAT’S UP, με τη νέα υπηρεσία «Δωρεάν Data στο Πανεπιστήμιο», που ενεργοποιείται εύκολα και γρήγορα μέσα από το WHAT’S UP App.

Οι φοιτητές μπορούν πλέον όταν βρίσκονται στη σχολή τους να επικοινωνούν ελεύθερα μέσω internet, χωρίς να καταναλώνουν τα data του πακέτου τους, απολαμβάνοντας ακόμα μεγαλύτερη οικονομία.



Μέσα από την εφαρμογή του WHAT’S UP, οι φοιτητές μπορούν να ενεργοποιήσουν πολύ εύκολα και άμεσα τη νέα υπηρεσία «Δωρεάν Data στο Πανεπιστήμιο». Ανοίγοντας το location στο κινητό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δωρεάν data όταν βρίσκονται σε έναν από τους 100 και πλέον χώρους δημοσίων πανεπιστημίων πανελλαδικά. Όλα γίνονται αυτόματα με την είσοδο και έξοδο των φοιτητών από το Πανεπιστήμιο, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν τίποτα οι ίδιοι. Η υπηρεσία «Δωρεάν Data στο Πανεπιστήμιο» προσφέρει δωρεάν 5GB την ημέρα, κάθε μέρα, σε όσους είναι συνδρομητές στο WHAT’S UP Student Καρτοκινητό ή Καρτοσυμβόλαιο, φτάνοντας έως και 150GB/μήνα. Οι φοιτητές μπορούν να βλέπουν καθημερινά τα διαθέσιμα data τους μέσα από το WHAT’S UP App.

Το WHAT’S UP με τη νέα του καμπάνια καλεί όλους τους φοιτητές στην WHATSUPIA, μια νεανική χώρα με δικά της έθιμα και ήρωες, και πάνω από όλα δωρεάν data, για κάθε φοιτητή που περνάει τα σύνορά της.

Τρεις πρωτοβουλίες-σταθμός του Ομίλου ΟΤΕ που απελευθερώνουν τη φωνή και τα δεδομένα

Μέσα στο 2022 ο Όμιλος ΟΤΕ έχει προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την εμπειρία επικοινωνίας των πελατών του. Αρχικά με την δωρεάν αναβάθμιση ταχυτήτων σταθερού ευρυζωνικού internet για τους συνδρομητές του, στη συνέχεια με την απελευθέρωση της ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα στα συμβόλαια κινητής και τώρα στο WHAT’S UP με τα δωρεάν data για τους φοιτητές όταν βρίσκονται στο Πανεπιστήμιό τους.

«Στην COSMOTE απαντάμε στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας. Γι΄ αυτό και αναβαθμίσαμε δωρεάν το σταθερό τους internet, γι΄ αυτό τους δώσαμε απεριόριστη ομιλία στην κινητή, γι’ αυτό και τώρα δίνουμε δωρεάν data στους φοιτητές όταν βρίσκονται στη σχολή τους. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή όπου τα data είναι πολύ σημαντικά για τους φοιτητές όχι μόνο στο πλαίσιο των σπουδών τους, αλλά στην καθημερινή τους επικοινωνία γενικότερα. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας και στεκόμαστε δίπλα τους, φτιάχνοντας έναν κόσμο καλύτερο για όλους», ανέφερε ο Chief Marketing Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης.