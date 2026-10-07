Αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για μετοχές καθώς ενισχύονται οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή

Ανοδο κατά 1,75% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2686,20 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 315,8 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα της υπεροπλία και οδήγησαν άμεσα το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2688 μονάδων με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και άλλα blue chips (Cenergy, Metlen, Optima κοκ πλην των διυλιστηρίων). Με μικρές διακυμάνσεις το σκηνικό δεν άλλαξε με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται λίγο χαμηλότερα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,376% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά καθώς η τιμή του πετρελαίου αποκλιμακώνεται.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+3,82%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+4,31%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Optima (+4,26%), η Κύπρου (+1,51%), η Cenergy (+2,49%), η Metlen (+1,38%), o Τιτάν (+1,43%), η Βιοχάλκο (+1,22%), η ΔΕΗ (+1,49%) και η ΕΥΔΑΠ (+1,63%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Helleniq Energy (-2,41%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,61%), η ΕΛΧΑ (-0,53%) και η MOH (-2,29%). Απολογιστικά, 58 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν.

Ο ΟΔΔΗΧ διενεργεί σήμερα δημοπρασία για έντοκα γραμμάτια 3μηνης διάρκειας. Αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για μετοχές καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις ότι οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν. Ο Γ.Δ. άνοιξε με ανοδικό χάσμα και υπερπήδησε το όριο των 2682 μονάδων που αποτελεί πλέον και την πλησιέστερη στήριξη. Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η υπέρβαση του ορίου των 2693 μονάδων ο επόμενος άμεσος στόχος.

Διεθνώς ξεχωρίζουν τα νέα ιστορικά ρεκόρ για τους δείκτες S&P και Nasdaq στη Wall Street.