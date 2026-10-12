Η Euronext καλωσορίζει τη Verallis στην Euronext Growth της Αθήνας

Η Euronext συγχαίρει σήμερα τη Verallis Α.Ε., εταιρεία με εξειδίκευση στη στρατηγική διαχείριση κόστους και τη βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας, για την εισαγωγή της στην αγορά Euronext Growth της Αθήνας, με χρηματιστηριακό κωδικό VRLS.

Η Verallis Α.Ε. δραστηριοποιείται στη διαχείριση κόστους και τη λειτουργική βελτίωση, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα στην επίτευξη μετρήσιμων οικονομικών αποτελεσμάτων. Συνδυάζοντας αναλυτικά εργαλεία που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πρακτική εφαρμογή λύσεων, η εταιρεία μετατρέπει τα δεδομένα δαπανών και λειτουργίας σε συγκεκριμένες ευκαιρίες για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση των επιδόσεων.

Η εταιρεία υποστηρίζει το σύνολο της διαδικασίας υλοποίησης, από τον εντοπισμό των ευκαιριών και την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων έως τη συνεχή παρακολούθηση και επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Το μοντέλο αμοιβής της βασίζεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων, καθώς η αμοιβή συνδέεται με την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται, ευθυγραμμίζοντας τα συμφέροντά της με εκείνα των πελατών της.

Η εισαγωγή της Verallis Α.Ε. πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2026, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των 4.150.000 κοινών μετοχών που συνθέτουν το μετοχικό της κεφάλαιο.

Η τιμή εισαγωγής και διάθεσης των μετοχών ορίστηκε στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κατά την ημέρα εισαγωγής ανήλθε σε 3,94 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Δημόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Verallis Α.Ε., δήλωσε:

«Η εισαγωγή της VERALLIS στην Euronext Growth δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδρομής, αλλά την αφετηρία της επόμενης φάσης ανάπτυξής μας, με μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων, αυξημένη διαφάνεια και ακόμη ισχυρότερη έμφαση στη δημιουργία μετρήσιμης αξίας.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας, οικοδομήσαμε τη VERALLIS με βάση μια σαφή αρχή: η αξία που δημιουργούμε πρέπει να αποδεικνύεται μέσα από πραγματικά και μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πελάτες μας.

Με όχημα την τεχνογνωσία μας, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη ως επιταχυντές, φιλοδοξούμε να επεκτείνουμε αυτό το μοντέλο και να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ελληνική εταιρεία με ευρωπαϊκό προσανατολισμό».