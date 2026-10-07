Euronext Athens: Η VERALLIS κάνει πρεμιέρα στην EN.A. Growth στις 9/10 – Στα €0,95 η μετοχή

Στις 07.10.2026 η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens ενέκρινε την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας στην Κατηγορία Μετοχών της EN.A. Growth της Euronext Athens.
Σύμβουλος ΕΝ.Α. για την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας στην EN.A. Growth της Euronext Athens είναι η «Koubaras Ltd». Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής στα αγγλικά και ελληνικά θα είναι VRLS, με λατινικούς χαρακτήρες.
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας είναι €0,95 ανά μετοχή.
Οι μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης.