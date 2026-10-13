Χρηματιστήριο: Η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση βρίσκεται πλέον στις 2620 μονάδες

Άνοδο κατά 1,38% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτη του Χ.Α. στην χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2594,52 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 386,0 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία αποφασισμένοι να διατηρήσουν το ΓΔ σε θετικό έδαφος σε συνέχεια της αναγγελίας του Ντόναλντ Τραμπ για διάθεση ρωσικού πετρελαίου diesel στην παγκόσμια οικονομία, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί και η τιμή του πετρελαίου brent λόγω της επιδείνωσης του σκηνικού στη Μ. Ανατολή. Μάλιστα, μετά τις 2μμ, με οδηγό τις τράπεζες, ο ΓΔ αναρριχήθηκε ψηλότερα καταγράφοντας υψηλό ημέρας στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,412% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,07%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+2,87%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΕΕΕ (+1,98%), η Allwyn (+2,48%), η Cenergy (+3,54%), η Optima (+3,94%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,83%), η ΕΛΧΑ (+2,69%), η ΕΥΔΑΠ (+2,17%), ο ΑΔΜΗΕ (+3,35%) και το Jumbo (+1,95%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,15%), η Lamda (-1,08%) και η ΜΟΗ (-1,40%). Απολογιστικά, 74 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 40 εκείνων που υποχώρησαν.

Ξεκινάει σήμερα η δημόσια εγγραφή της Capital Maritime με στόχο την άντληση ποσού 250 εκ. ευρώ ενώ στις ΗΠΑ οι J.P.Morgan, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo ανακοινώνουν τα μεγέθη τους για το 9μηνο.

Θετικά μεν , με επιφυλακτικότητα δε, αντέδρασαν οι Ευρωπαϊκές αγορές στην είδηση ότι η Ρωσία συμφώνησε να προμηθεύσει άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ την αμερικανική και την παγκόσμια αγορά.

Ο Γ.Δ. στο Euronext έκλεισε με θετικό πρόσημο, πάνω από την μέχρι πρότινος αντίσταση των 2590 μονάδων και τώρα πλέον στήριξη. Η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση βρίσκεται πλέον, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, στις 2620 μονάδες.

Επιχειρηματικά Νέα

Capital Maritime Finance: Στα €7-7,68 το εύρος τιμής για τη μετοχή. Ξεκινά σήμερα Τρίτη η Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή της ναυτιλιακής του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Euronext Athens. Στόχος η άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ. Η προσφορά τρέχει από 13 έως 15 Οκτωβρίου.

EEE: Τιμή-στόχο τα €61,7 δίνει η Eurobank Equities.Η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για το 2026, με προβλεπόμενα έσοδα 12,48 δισ. ευρώ. Η εξαγορά της CCBA (σε 14 χώρες της Αφρικής) ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης. Σύσταση «αγορά».

ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση €51,1 εκατ. για την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας (συμμετοχή κατά 50% στην κοινοπραξία). Με την υπογραφή τηςσύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 428,3 εκ. ευρώ.

Ευρώπη Holdings: Στην AKTORSTONE τα ακίνητα CAMPUS έναντι 45,55 εκατ. ευρώ. Η Ευρώπη Holdings ολοκλήρωσε την πώληση του συγκροτήματος ακινήτων στην Παιανία. Η συναλλαγή συνδέεται με την προτεινόμενη συγχώνευση της εταιρείας με την CrediaBank.

Βιοτέρ: Θετική η καθαρή θέση της εταιρείας μετά την συμφωνία εξυγίανσης. Η καθαρή θέση του Ομίλου εκτιμάται ως θετική και ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε € 15.611.000.

Στουρνάρας: Με τους ίδιους κινδύνους αντιμέτωπη η παγκόσμια οικονομία. «Θεωρώ απαραίτητο να διατηρήσουμε υπό έλεγχο τις πληθωριστικές προσδοκίεςστη ζώνη του ευρώ», τόνισε από την Κωνσταντινούπολη ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.