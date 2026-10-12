Χρηματιστήριο: «Φρένο» στο τριήμερο πτωτικό σερί με οδηγό τις τράπεζες

Ανοδικά αντέδρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη συνεδρίαση της Δευτέρας (12/10), βάζοντας τέλος στο τριήμερο πτωτικό σερί που είχε οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη σε απώλειες περίπου 4,7%. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες ανέκαμψαν μετά τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, ενώ ο ΓΔ πλησίασε ξανά το όριο των 2.600 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε συγκεκριμένα κατά 1,38%, κλείνοντας στις 2.594,52 μονάδες, στο υψηλό ημέρας. Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών υποχώρησε έως τις 2.567,60 μονάδες. Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, οι απώλειες του Οκτωβρίου παραμένουν στο 5,25%, ενώ η απόδοση από τις αρχές του έτους διαμορφώνεται σε +22,34%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 363,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 67,38 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα). Τον υψηλότερο τζίρο πραγματοποίησε η ΠΕΙΡ με 68,5 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν η ΑΛΦΑ με 44,7 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 44,4 εκατ. ευρώ.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 2,07% και έκλεισε στις 3.022,42 μονάδες, ανακτώντας μέρος των απωλειών άνω του 9% που είχε συσσωρεύσει στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις. Σε επίπεδο μετοχών, η ΕΥΡΩΒ ξεχώρισε με κέρδη 2,73%, ενώ η ΕΤΕ ενισχύθηκε κατά 1,75%, η ΠΕΙΡ κατά 1,32% και η ΑΛΦΑ κατά 1,20%.

Πέρα από τις τράπεζες, η μετοχή της Allwyn κατέγραψε άνοδο 2,48%, ενώ ισχυρή ήταν η κίνηση και για την ΕΥΔΑΠ.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των διυλιστηρίων, με τη Motor Oil και τη HELLENiQ ENERGY να βρίσκονται σε αρνητικό πεδίο, παρά την ανοδική τροχιά που ακολούθησαν εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ