ΔΑΑ: Ανεβάζει τον πήχη η Eurobank Equities με νέα τιμή-στόχο €11,60

Η Eurobank Equities αυξάνει την τιμή στόχο για τη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) στα 11,60 ευρώ, από 10,30 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «Hold». Η χρηματιστηριακή αναγνωρίζει την ανθεκτικότητα των επιδόσεων του αεροδρομίου, τις καλύτερες προοπτικές κερδοφορίας και τα περιθώρια ανάπτυξης των εμπορικών δραστηριοτήτων, τονίζει όμως ότι η πρόσφατη άνοδος της μετοχής έχει ήδη αποτυπώσει σημαντικό μέρος αυτών των πλεονεκτημάτων στην αποτίμηση.

Η νέα έκθεση επικεντρώνεται στην αναθεώρηση του σχεδίου επέκτασης, στην πιο ισχυρή από τις αρχικές εκτιμήσεις επιβατική κίνηση και στη δυνατότητα διατήρησης των εμπορικών εσόδων καθ' όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών.

Η Eurobank Equities επισημαίνει επιπλέον ότι η μετοχή του ΔΑΑ έχει αντέξει αξιοσημείωτα στις πιέσεις που δέχεται ο ευρωπαϊκός κλάδος αεροδρομίων εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, της αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων και του ακριβότερου κόστους καυσίμων.

Επανεξέταση του επενδυτικού σχεδίου – Κόστος αυξημένο κατά 30%

Η απόφαση του ΔΑΑ να επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης 40MAP, που στοχεύει στην αύξηση της δυναμικότητας στα 40 εκατ. επιβάτες, κρίνεται θετικά από τη χρηματιστηριακή. Αντί για ένα πιο συγκεντρωμένο κατασκευαστικό πρόγραμμα, η νέα προσέγγιση προβλέπει σταδιακή και πιο ευέλικτη υλοποίηση των επενδύσεων. Κατά την Eurobank Equities, η αλλαγή αντανακλά την ισχυρότερη του αναμενόμενου επιβατική κίνηση, την πολυπλοκότητα των εργασιών και την ανάγκη για ευελιξία μέσα σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η νέα σειρά των έργων δίνει προτεραιότητα σε υποδομές εκτός του υφιστάμενου κεντρικού αεροσταθμού, περιορίζοντας τις επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία και στις εμπορικές δραστηριότητες. Έτσι βελτιώνονται ουσιαστικά οι προοπτικές των μη αεροπορικών εσόδων, αφού η διοίκηση εκτιμά πλέον ότι τα εμπορικά έσοδα ανά επιβάτη θα μείνουν σχεδόν αμετάβλητα στη διάρκεια της κατασκευής, αντί να υποχωρήσουν προσωρινά, όπως υπολογιζόταν αρχικά.

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η αύξηση των εμπορικών χώρων κατά περίπου 60% αναμένεται να ανοίξει σημαντικές νέες δυνατότητες εσόδων. Η έκθεση επισημαίνει ωστόσο και την αρνητική πλευρά: το συνολικό κόστος του 40MAP εκτιμάται πλέον περίπου 30% πάνω από τον αρχικό προϋπολογισμό των 1,3 δισ. ευρώ, σε τιμές 2024.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στον πληθωρισμό του κατασκευαστικού κόστους και στα δεδομένα των διαγωνισμών, και όχι στην ίδια την αλλαγή του σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, το επενδυτικό κονδύλι των 950 εκατ. ευρώ έως το 2030 καλύπτει μόνο ένα μέρος του συνολικού προγράμματος επέκτασης.

Ανοδικές αναθεωρήσεις για κέρδη και επιβατική κίνηση

Μετά τις καλύτερες των εκτιμήσεων επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η Eurobank Equities αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα οικονομικά μεγέθη του ΔΑΑ. Η αναθεώρηση στηρίζεται στην ανθεκτικότητα των εμπορικών εσόδων και στην ισχυρότερη επιβατική κίνηση, η οποία στο εννεάμηνο του 2026 ενισχύθηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση.

Για το σύνολο του 2026, η χρηματιστηριακή προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA 401 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 206 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση. Για την περίοδο 2027-2029 ανεβάζει τις προβλέψεις για τα καθαρά κέρδη κατά 2% έως 3%, ενώ προχωρά και σε μικρές αυξήσεις στις εκτιμήσεις για το μέρισμα ανά μετοχή.

Σε μακρύτερο ορίζοντα, προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των καθαρών κερδών γύρω στο 5% την περίοδο 2026-2035. Η ανάπτυξη αυτή θα στηριχθεί σε δύο πυλώνες: τις ρυθμιζόμενες αεροπορικές δραστηριότητες, με ετήσια αύξηση κερδοφορίας περίπου 3%, και τις μη αεροπορικές, όπου ο αντίστοιχος ρυθμός εκτιμάται στο 7%.

Κατά την έκθεση, οι ρυθμιζόμενες αεροπορικές δραστηριότητες ωφελούνται κυρίως από την τιμαριθμική προσαρμογή της ρυθμιζόμενης κεφαλαιακής βάσης, ενώ οι μη αεροπορικές διαθέτουν μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης, καθώς δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς. Η διεύρυνση των εμπορικών χώρων, η άνοδος της επιβατικής κίνησης, ο πληθωρισμός γύρω στο 2% και η βελτίωση του μείγματος εσόδων αναμένεται να στηρίξουν την κερδοφορία.

Άνοδος 12% για τη μετοχή, παρά τις πιέσεις στον ευρωπαϊκό κλάδο

Ειδική αναφορά γίνεται στη χρηματιστηριακή πορεία του ΔΑΑ, που εμφανίζει σαφώς καλύτερη εικόνα από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων. Σύμφωνα με την Eurobank Equities, η μετοχή έχει κερδίσει περίπου 12% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, την ώρα που ο ευρωπαϊκός κλάδος αεροδρομίων έχει υποχωρήσει κατά μέσο όρο πάνω από 15%.

Οι πιέσεις στον κλάδο συνδέονται με την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, που πλήττει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις υποδομών με μακροχρόνιες επενδύσεις και υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Την ίδια ώρα, οι ακριβότερες τιμές πετρελαίου και τα υψηλότερα περιθώρια κόστους στα αεροπορικά καύσιμα προκαλούν ανησυχία για την επιβατική κίνηση, καθώς οι αεροπορικές περιορίζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το αεροδρόμιο της Αθήνας ξεχωρίζει χάρη στην ισχυρή ζήτηση. Η Eurobank Equities εκτιμά ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα θέσεων αυξήθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ σε μια σειρά μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων, όπως του Παρισιού, του Χίθροου, του Γκάτγουικ και της Φρανκφούρτης, η χωρητικότητα έμεινε ουσιαστικά στάσιμη ή περιορίστηκε.

Γιατί ανεβαίνει η τιμή στόχος

Η αύξηση της τιμής στόχου δεν οφείλεται μόνο στις καλύτερες προβλέψεις κερδοφορίας. Η Eurobank Equities θεωρεί ότι η αυξημένη ζήτηση για ποιοτικά περιουσιακά στοιχεία υποδομών, μαζί με τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, έχει συμβάλει στη μείωση του ασφαλίστρου κινδύνου της μετοχής του ΔΑΑ. Η εικόνα αυτή διαφέρει από εκείνη της γαλλικής ADP, παρά το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η χρηματιστηριακή έχει περιορίσει το κόστος ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου 80 μονάδες βάσης, κάτι που, σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες εκτιμήσεις κερδοφορίας, οδηγεί την τιμή στόχο στα 11,60 ευρώ ανά μετοχή. Η αποτίμηση προκύπτει από συνδυασμό μεθόδων προεξόφλησης ταμειακών ροών και μερισμάτων (DCF/DDM).

Η επενδυτική υπόθεση για τον ΔΑΑ εξακολουθεί να στηρίζεται στις ρυθμιζόμενες αποδόσεις, που προσφέρουν προστασία από τον πληθωρισμό, στις ελκυστικές διανομές προς τους μετόχους, με μερισματική απόδοση περίπου 6%, και στις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, η Eurobank Equities τονίζει ότι η πρόσφατη ανατίμηση της μετοχής δείχνει πως αυτά τα πλεονεκτήματα έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτυπωθεί στην αποτίμηση. Γι' αυτό, παρά την υψηλότερη τιμή στόχο και τις θετικές προοπτικές κερδοφορίας, η σύσταση παραμένει «Hold».