Και στο "Kiku" ο Αλ. Εξάρχου

Οι δραστηριότητες του επιχειρηματία Αλέξανδρου Εξάρχου επεκτείνονται ασταμάτητα.

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και CEO του ομίλου ΑΚΤΩΡ έγινε τώρα συνέταιρος και στο γιαπωνέζικο εστιατόριο Kiku. Ο κ. Εξάρχου μπήκε στην ομάδα των ιδιοκτητών του εστιατορίου μαζί με τον κ. Δήμο Στασινόπουλο και τον κ. Γιώργο Ανδρίτσο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλλά και με βάση την παρουσίαση του εστιατορίου στο site του, το Casa Kiku, όπως μετονομάστηκε, μάλλον θα λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως "prive " για δείπνα σε κλειστό κύκλο αφού και η διαμόρφωση των χώρων του το καθιστά ιδανικό. Το kiku στο Κολωνάκι διαθέτει επτά δωμάτια, τα οποία μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα για επιχειρηματικά δείπνα με μεγάλη διακριτικότητα.

Για την ιστορία, το Kiku ιδρύθηκε από τον εφοπλιστή Λεωνίδα Γουλανδρή το 1993 και ήταν το πρώτο γιαπωνέζικο εστιατόριο με Ιάπωνα σεφ στην Αθήνα. Ήταν ριζοσπαστικό για την εποχή και έγραψε μια πολύ πετυχημένη ιστορία. Τον κ. Γουλανδρή διαδέχτηκε μετά από 11 χρόνια ο επιχειρηματίας Γιώργος Ανδρίτσος, ενώ ο κ. Δήμος Στασινόπουλος, ιδιοκτήτης πολλών εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων μπήκε στην εταιρεία το 2023. Και τώρα η παρέα των επιχειρηματιών - ιδιοκτητών εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή του κ. Εξάρχου.