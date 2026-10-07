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Ο Σπηλιωτόπουλος μιλάει για την «ψυχή της παράταξης»
Ανεμοδείκτης
13:40 - 07 Οκτ 2026

Ο Σπηλιωτόπουλος μιλάει για την «ψυχή της παράταξης»

Reporter.gr Newsroom

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Επειδή όσο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται ο νέος κύκλος φημολογίας για πρόωρες εκλογές, το ενδιαφέρον της πολιτικής πιάτσας επικεντρώνεται στο ποιος πάει και ποιος έρχεται μεταξύ κομμάτων και κομματιδίων, μία αρκετά ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή του Αρη Σπηλιωτόπουλου.

Ο ίδιος, πάλαι ποτε συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή, τον… προηγούμενο αιώνα και στη συνέχεια συνομιλητής διαφόρων, από τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι τον Στέφανο Κασσελάκη, σήμερα δηλώνει ότι ασχολείται με τις «ποιοτικές αναλύσεις». Με αυτήν την ιδιότητα, συναντήθηκε και με τον Αντώνη Σαμαρά προ ημερών, όπως επιβεβαίωσε.

Αρνήθηκε όμως προς το παρόν, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ότι υπάρχει μεταξύ τους πολιτική συνεργασία, τόνισε ωστόσο ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι «η ψυχή της παράταξης». Δύσκολα θα έλεγαν πάντως το ίδιο πολλοί Νεοδημοκράτες, δεδομένης τουλάχιστον της Ιστορίας. Μένει τώρα να φανεί αν θα υπάρξει και πολιτική συνεργασία Σαμαρά – Σπηλιωτόπουλου…

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