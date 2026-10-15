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Η Ένωση στο παράλληλο σύμπαν της
Ανεμοδείκτης
15:47 - 15 Οκτ 2026

Η Ένωση στο παράλληλο σύμπαν της

Reporter.gr Newsroom

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Η ΕΕ υποτίθεται ότι ανησυχεί για την ενεργειακή κρίση, αλλά μάλλον δεν ανησυχεί αρκετά. Και στην Σύνοδο Κορυφής (15-16/10) φαίνεται ότι ξεδιπλώθηκε για άλλη μία φορά η αδυναμία της Ενωσης να αντεπεξέλθει με τον ενδεδειγμένο τρόπο και όχι με πασαλείμματα στις περιστάσεις.

Ενδεικτικό είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετος με την μορφή του προσχεδίου συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με το Politico, o Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το κείμενο δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε επιπλέον το ζήτημα της επείγουσας αναθεώρησης των βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων της ΕΕ (ETS). Όπως σημείωσε, το σύστημα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απανθρακοποίηση, αλλά δεν μπορεί να παραμένει ανεπηρέαστο από τις αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει από την υιοθέτησή του. «Παρότι πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχει αλλάξει ο κόσμος από τότε που υιοθετήθηκε», ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Η Ευρώπη συνεχίζει στο δικό της, παράλληλο σύμπαν…

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