Ενεργειακή κρίση: Οι ενστάσεις Μητσοτάκη για το σχέδιο της ΕΕ και η πίεση για αλλαγές στο ETS

Την αντίθεσή του στην παρούσα μορφή του προσχεδίου συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής, εκτιμώντας ότι το κείμενο δεν αποτυπώνει την κρισιμότητα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας.

Σύμφωνα με Έλληνα αξιωματούχο που μίλησε στο Politico, ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών, υπογράμμισε ότι «τα συμπεράσματα, στην τρέχουσα μορφή τους, δεν αντανακλούν τον επείγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης», ζητώντας ουσιαστικότερη ανταπόκριση της ΕΕ στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή προσωρινών και στοχευμένων μέτρων για την ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την ανάγκη επείγουσας επανεξέτασης των βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ETS). Όπως υποστήριξε, παρότι το σύστημα αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απανθρακοποίηση, οι αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση της λειτουργίας του.

«Παρότι πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχει αλλάξει ο κόσμος από τότε που υιοθετήθηκε», σημείωσε, αναδεικνύοντας την ανάγκη προσαρμογής του συστήματος στις σημερινές οικονομικές και ενεργειακές συνθήκες.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε, τέλος, για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η διατήρηση του υφιστάμενου πλαισίου χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, συνδέοντας την αναθεώρηση του ETS με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Χωρίς μια σημαντική αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, κινδυνεύουμε με αποβιομηχάνιση της Ευρώπης», τόνισε, θέτοντας το ζήτημα των επιπτώσεων του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανική παραγωγή στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης.