ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ενεργειακή κρίση: Οι ενστάσεις Μητσοτάκη για το σχέδιο της ΕΕ και η πίεση για αλλαγές στο ETS
Πολιτική
15:33 - 15 Οκτ 2026

Ενεργειακή κρίση: Οι ενστάσεις Μητσοτάκη για το σχέδιο της ΕΕ και η πίεση για αλλαγές στο ETS

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Την αντίθεσή του στην παρούσα μορφή του προσχεδίου συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής, εκτιμώντας ότι το κείμενο δεν αποτυπώνει την κρισιμότητα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας.

Σύμφωνα με Έλληνα αξιωματούχο που μίλησε στο Politico, ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών, υπογράμμισε ότι «τα συμπεράσματα, στην τρέχουσα μορφή τους, δεν αντανακλούν τον επείγοντα χαρακτήρα της ενεργειακής κρίσης», ζητώντας ουσιαστικότερη ανταπόκριση της ΕΕ στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή προσωρινών και στοχευμένων μέτρων για την ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την ανάγκη επείγουσας επανεξέτασης των βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ETS). Όπως υποστήριξε, παρότι το σύστημα αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απανθρακοποίηση, οι αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση της λειτουργίας του.

«Παρότι πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχει αλλάξει ο κόσμος από τότε που υιοθετήθηκε», σημείωσε, αναδεικνύοντας την ανάγκη προσαρμογής του συστήματος στις σημερινές οικονομικές και ενεργειακές συνθήκες.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε, τέλος, για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η διατήρηση του υφιστάμενου πλαισίου χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, συνδέοντας την αναθεώρηση του ETS με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Χωρίς μια σημαντική αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, κινδυνεύουμε με αποβιομηχάνιση της Ευρώπης», τόνισε, θέτοντας το ζήτημα των επιπτώσεων του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανική παραγωγή στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και Envolve Entrepreneurship ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας
Επιχειρήσεις

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και Envolve Entrepreneurship ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη η δημοσιονομική τάξη - Μόλις πέντε χώρες της ΕΕ καταγράφουν πλεόνασμα
Οικονομία

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη η δημοσιονομική τάξη - Μόλις πέντε χώρες της ΕΕ καταγράφουν πλεόνασμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Η ΕΕ διαθέτει ελάχιστα εργαλεία για τη συγκράτηση των ενεργειακών τιμών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Bloomberg: Η ΕΕ διαθέτει ελάχιστα εργαλεία για τη συγκράτηση των ενεργειακών τιμών

GSI: Αίτημα της Αθήνας για επανέναρξη των ερευνών στον βυθό – Το επόμενο βήμα για το καλώδιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

GSI: Αίτημα της Αθήνας για επανέναρξη των ερευνών στον βυθό – Το επόμενο βήμα για το καλώδιο

Στον αέρα η σύνοδος ΕΕ – κρατών του Κόλπου στη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθι
Ειδήσεις

Στον αέρα η σύνοδος ΕΕ – κρατών του Κόλπου στη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθι

Ανδρουλάκης: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/10/2026 - 16:20

Bloomberg: Η ΕΕ διαθέτει ελάχιστα εργαλεία για τη συγκράτηση των ενεργειακών τιμών

Ειδήσεις
15/10/2026 - 16:20

Χουάνγκ (Nvidia): Αναγκαία η συνεργασία με την Κίνα στην AI για να ελέγξουμε τους κινδύνους

Ειδήσεις
15/10/2026 - 16:07

Σε λειτουργία το νέο Μητρώο για τις ανακληθείσες διοικητικές πράξεις

Πολιτική
15/10/2026 - 15:53

Γκιλφόιλ: Νέο κύμα δημοσιευμάτων για λογαριασμούς και καταγγελίες

Ειδήσεις
15/10/2026 - 15:53

Μυτιλήνη: Επτά συλλήψεις για επίθεση σε 25χρονο με οπαδικά κίνητρα

Ανεμοδείκτης
15/10/2026 - 15:47

Η Ένωση στο παράλληλο σύμπαν της

Ειδήσεις
15/10/2026 - 15:43

Ουκρανία: Ανακοίνωσε την καταστροφή έξι ρωσικών μαχητικών-βομβαρδιστικών

Πολιτική
15/10/2026 - 15:33

Ενεργειακή κρίση: Οι ενστάσεις Μητσοτάκη για το σχέδιο της ΕΕ και η πίεση για αλλαγές στο ETS

Ειδήσεις
15/10/2026 - 15:33

Αποκαθίστανται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 15:20

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και Envolve Entrepreneurship ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Οικονομία
15/10/2026 - 15:18

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη η δημοσιονομική τάξη - Μόλις πέντε χώρες της ΕΕ καταγράφουν πλεόνασμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/10/2026 - 15:11

GSI: Αίτημα της Αθήνας για επανέναρξη των ερευνών στον βυθό – Το επόμενο βήμα για το καλώδιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/10/2026 - 15:08

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής

Ειδήσεις
15/10/2026 - 15:04

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον εξετάζει τη χρήση της «μητέρας όλων των βομβών» κατά του Ιράν

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/10/2026 - 14:57

Το νέο ID. Tiguan μεταφέρει στην ηλεκτρική εποχή όσα έχουν καθιερώσει το Tiguan

Ειδήσεις
15/10/2026 - 14:55

Στον αέρα η σύνοδος ΕΕ – κρατών του Κόλπου στη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθι

Πολιτική
15/10/2026 - 14:42

Πλεύρης: Θα αφαιρούνται Golden Visa για εικονικές εκπτώσεις και παραβίαση της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/10/2026 - 14:40

Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε σούπερ μάρκετ «Μασούτης» στο Παλαιό Φάληρο

Ειδήσεις
15/10/2026 - 14:36

Μπέτυ Βαλάση: Έφυγε η αξέχαστη «Λωξάντρα» της ελληνικής τηλεόρασης

Ειδήσεις
15/10/2026 - 14:33

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πολιτική
15/10/2026 - 14:30

Νέα μέτρα για την παράνομη στέγαση αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας – Τι ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/10/2026 - 14:25

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το νέο ΕΣΠΑ να φτάνει πραγματικά στη μικρή επιχείρηση, όχι μόνο στα χαρτιά

Ναυτιλία
15/10/2026 - 14:20

Νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εφοπλιστών Μάλτας ο Emanuele Grimaldi

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
15/10/2026 - 14:12

Κατσαφάδος: Νέος οδικός χάρτης κράτους και ασφαλιστικών για τις φυσικές καταστροφές – Ενισχύσεις σε 5 ημέρες

Νομίσματα
15/10/2026 - 14:10

Crypto: Νέο κύμα ρευστοποιήσεων με απώλειες για τα μεγάλα ψηφιακά assets

Ακίνητα
15/10/2026 - 13:58

Νέα δεδομένα με το «Σπίτι μου ΙΙΙ»: Η αύξηση του αριθμού των δυνητικών δικαιούχων ενισχύει τη ζήτηση

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/10/2026 - 13:55

ΑΑΔΕ-ΥΠΑΑΤ: Στο 99,6% η απορρόφηση των άμεσων αγροτικών ενισχύσεων για το 2025

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/10/2026 - 13:51

Telekom: Προθεσμία έως τις 31/12 για την είσπραξη παλαιών μερισμάτων

Ανεμοδείκτης
15/10/2026 - 13:50

Το ΠΑΣΟΚ εγκλωβισμένο στην νοσταλγία

Πολιτική
15/10/2026 - 13:45

Χρηστίδης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει η Ελλάδα από την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ