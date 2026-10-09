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Δούκας: Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει η Γκράβα αν υπάρχει έστω και 1 τοις χιλίοις κίνδυνος
Αυτοδιοίκηση
11:05 - 09 Οκτ 2026

Δούκας: Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει η Γκράβα αν υπάρχει έστω και 1 τοις χιλίοις κίνδυνος

Reporter.gr Newsroom

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«Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας εάν υπάρχει έστω και 1 τοις χιλίοις κίνδυνος κι αν δεν αισθάνονται ασφαλείς γονείς και παιδιά. Μέχρι την Κυριακή θα είναι εκεί συνεργεία και θα κάνουν ενδελεχείς ελέγχους», επεσήμανε σήμερα (9/10) ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για την οσμή αερίου που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες μέρες στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Ειδικότερα, μιλώντας στα Παραπολιτικά και με αφορμή την αναστολή λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος στην Γκράβα ο κ. Δούκας ανέφερε ότι:

«Από την προηγούμενη Παρασκευή υπήρχε ενημέρωση ότι υπάρχει οσμή αερίου, έγινε εκκένωση του σχολείου, έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι, οι έλεγχοι δεν έδειξαν ότι υπάρχει διαρροή. Ξεκινήσαμε και δευτερογενείς ελέγχους, θα ελέγξουμε όλες τις σωληνώσεις και αυτό χρειάζεται ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με δεδομένο ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε οποιοδήποτε αίσθημα ανασφάλειας στη μαθητική κοινότητα είπαμε σήμερα να μην λειτουργήσει. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητήριου, και με την υπουργό να στείλουν συνεργεία και να έχουμε ένα πόρισμα την Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή θα είναι εκεί τα συνεργεία και θα κάνουν ενδελεχείς ελέγχους», ενημέρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων και συμπλήρωσε ότι:

«Η μια εταιρεία που έχει στείλει το πόρισμά της λέει ότι δεν υπάρχει διαρροή, η δεύτερη εταιρεία θα έχει ένα καθαρό πόρισμα την Κυριακή, έχω κάνει όμως έκκληση και στο ΤΕΕ να έρθει ένας μηχανικός να κάνει ελέγχους. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το σχολείο εάν υπάρχει έστω και 1 τοις χιλίοις κίνδυνος και αν δεν αισθάνονται απολύτως ασφαλείς γονείς και παιδιά. Χθες συζητήσαμε 5 ώρες με τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και τις εταιρείες και συμφωνήσαμε να έρθουν ξανά οι δύο εταιρείες να δούνε με κλειστές τις βάνες ξανά σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο να δουλέψουν όσο χρειαστεί και να γράψουν ένα πόρισμα που να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Κλείνοντας, ο κ. Δούκας επεσήμανε ότι:

«Γραπτή διατύπωση για κίνδυνο δεν είχα από κανέναν, κλείσαμε το σχολείο με δικιά μας πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει η οποιαδήποτε ανασφάλεια στην εκπαιδευτική κοινότητα, η ασφάλεια είναι το Νο1».

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