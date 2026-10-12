Δούκας: Δεν υπάρχει Δημοκρατία χωρίς πολίτες που να την υπερασπίζονται καθημερινά

Η Αθήνα γιόρτασε την 82η επέτειο της απελευθέρωσής της από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Η τελετή έπαρσης της Σημαίας της Απελευθέρωσης πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Δημοκρατία δεν μας χαρίστηκε. Κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες. Και είναι χρέος μας να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να μας τη στερήσουν. Γι’ αυτό η σημερινή τελετή, εδώ στην Ακρόπολη, δεν είναι μόνο μια τελετή μνήμης. Είναι πράξη δημοκρατικής εγρήγορσης. Γιατί δεν υπάρχει Δημοκρατία χωρίς πολίτες που να την υπερασπίζονται καθημερινά. Το οφείλουμε σε εκείνους που αγωνίστηκαν, στις γενιές που έρχονται, στην ίδια τη Δημοκρατία».

Η τελετή έπαρσης της Σημαίας Απελευθέρωσης

Έξι μέλη της χορευτικής ομάδας του Λυκείου των Ελληνίδων μετέφεραν τη Σημαία της Απελευθέρωσης στον ιστό. Ακολούθησε η Έπαρση της Σημαίας από τους άνδρες της Προεδρικής Φρουράς (δύο βρακοφόρους και έναν Εύζωνα), ενώ παιάνιζε το Εμβατήριο της Σημαίας. Μετά την έπαρση, η Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο.



Την κυβέρνηση στην τελετή εκπροσώπησε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ενώ παραβρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας και της Εκκλησίας.