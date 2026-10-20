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ΚΕΔΕ: Εθνικό Σύμφωνο Ψηφιακής Αυτοδιοίκησης με σταθερούς πόρους και έξυπνες υπηρεσίες για όλους τους Δήμους
Αυτοδιοίκηση
16:35 - 20 Οκτ 2026

ΚΕΔΕ: Εθνικό Σύμφωνο Ψηφιακής Αυτοδιοίκησης με σταθερούς πόρους και έξυπνες υπηρεσίες για όλους τους Δήμους

Reporter.gr Newsroom

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Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και σταθερά χρηματοδοτούμενη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της Αυτοδιοίκησης υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, στον χαιρετισμό του στην ημερίδα της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ψηφιακά Αυτόνομοι Δήμοι – Ασφαλείς Υπηρεσίες – Έξυπνες Τοπικές Κοινωνίες».

Ο Δημήτρης Καφαντάρης τόνισε ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για Δήμους πιο αποτελεσματικούς, διαφανείς και κοντά στον πολίτη, επισημαίνοντας ότι η ΚΕΔΕ διεκδικεί τους απαραίτητους πόρους, τις κατάλληλες υποδομές και ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο, ώστε κανένας Δήμος, ανεξαρτήτως μεγέθους και δυνατοτήτων, να μη μείνει πίσω.

Αθανάσιος Μαμάκος: Εθνικό Σύμφωνο Ψηφιακής Αυτοδιοίκησης 2027–2030

Την κεντρική εισήγηση πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Λαρισαίων, Αθανάσιος Μαμάκος, παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες και τις θεσμικές διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης ενόψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου 2026.

Στο επίκεντρο της εισήγησής του βρέθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενός Εθνικού Συμφώνου Ψηφιακής Αυτοδιοίκησης 2027–2030, με σαφείς χρηματοδοτικούς πόρους, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και συγκεκριμένους δείκτες αποτελεσματικότητας.

Κεντρική θέση της ΚΕΔΕ είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να αναγνωριστεί ως βασική αυτοδιοικητική αρμοδιότητα και να υποστηρίζεται από σταθερό εθνικό μηχανισμό χρηματοδότησης, πέρα από τις έκτακτες ευρωπαϊκές προσκλήσεις.

Ο Αθανάσιος Μαμάκος ανέδειξε ως βασικές προτεραιότητες την ψηφιακή αυτοτέλεια των Δήμων, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κάθε νέα ψηφιακή αρμοδιότητα πρέπει να συνοδεύεται από τους αναγκαίους πόρους, χωρίς περιορισμό της διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας των Δήμων και χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Από την ψηφιακή αναβάθμιση στην ψηφιακή αυτοτέλεια

Στις διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ περιλαμβάνονται η θέσπιση μόνιμης χρηματοδοτικής γραμμής ψηφιακού μετασχηματισμού και ετήσιου ψηφιακού προϋπολογισμού για κάθε Δήμο, η απλούστευση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά προγράμματα και η δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψηφιακής Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κυβερνοασφάλεια, με προτάσεις για εθνική υποδομή παρακολούθησης και αντιμετώπισης ψηφιακών απειλών, ενίσχυση των συστημάτων προστασίας δεδομένων, εκπαίδευση του προσωπικού και τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας.

Παράλληλα, η ΚΕΔΕ προωθεί την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στη διαχείριση αιτημάτων, στην πολιτική προστασία, στην ενεργειακή διαχείριση, στην καθαριότητα και στην κυκλοφορία, με σαφείς κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται επίσης οι έξυπνες δημοτικές υποδομές, οι ενιαίες ψηφιακές υπηρεσίες, η ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών, τα δημοτικά κέντρα ψηφιακής υποστήριξης και η μείωση του ψηφιακού χάσματος, με ιδιαίτερη μέριμνα για ηλικιωμένους, ευάλωτες ομάδες και μικρούς, υποστελεχωμένους Δήμους.

ΚΕΔΕ – Ελληνικό Κτηματολόγιο: Ψηφιακές λύσεις και προστασία της δημοτικής περιουσίας

Ξεχωριστή θέση στις προτάσεις της Επιτροπής καταλαμβάνει η ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας της ΚΕΔΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Προτείνονται η συγκρότηση μόνιμης ομάδας εργασίας, η καταγραφή των προβλημάτων των Δήμων μέσω των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, η ασφαλής ηλεκτρονική πρόσβαση στα αναγκαία κτηματολογικά δεδομένα και η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων.

Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα της παράτασης των προθεσμιών για τη δήλωση και διόρθωση των στοιχείων των δημοτικών ακινήτων, καθώς και της παροχής τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης για την προστασία της δημοτικής περιουσίας.

Η ΚΕΔΕ διεκδικεί, επίσης, ειδική χρηματοδότηση για την ψηφιακή αποτύπωση των υπόγειων δικτύων κοινής ωφέλειας και την ανάπτυξη ενιαίων γεωχωρικών χαρτών, προς όφελος του σχεδιασμού έργων και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των δημοτικών υποδομών.

Μετρήσιμο έργο και ισχυρή θεσμική παρέμβαση

Η στρατηγική της ΚΕΔΕ στηρίζεται και σε συγκεκριμένα αποτελέσματα της περιόδου 2023–2026. Στο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 228 εκατ. ευρώ, η ΚΕΔΕ συμμετείχε στη διαβούλευση και υποστήριξε τις προτάσεις των Δήμων.

Στο πρόγραμμα Smart Cities, συνολικού προϋπολογισμού 235,3 εκατ. ευρώ, 325 Δήμοι υπέβαλαν προτάσεις, ενώ 165 Δήμοι επέλεξαν έργα ολοκληρωμένης προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.

Σημαντικό εργαλείο αποτελεί και η αναβάθμιση του govHUB, το οποίο εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για τους Δήμους, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα, την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, τις ψηφιακές πληρωμές, την ασφάλεια των συναλλαγών και την αξιοποίηση δεδομένων για αποτελεσματικότερη διοίκηση.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί, αλλά και την ανάγκη για σταθερή συνέχεια, καλύτερο συντονισμό και ισότιμη υποστήριξη όλων των Δήμων.

Γαβρίλης Κουγιανός: Στόχος η ασφαλής και ουσιαστική ψηφιακή αναβάθμιση κάθε Δήμου

Ο Γαβρίλης Κουγιανός, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΚΕΔΕ, ανέδειξε τη σημασία της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας των ψηφιακών υποδομών και της τεχνικής υποστήριξης των Δήμων.

Όπως σημείωσε, η πρόκληση πλέον είναι οι ψηφιακές επενδύσεις να μεταφράζονται σε απτά οφέλη για τις δημοτικές υπηρεσίες και τους πολίτες, μέσα από ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο με σταθερή χρηματοδότηση και μετρήσιμους στόχους.

Το μήνυμα της ΚΕΔΕ είναι σαφές: η ψηφιακή μετάβαση δεν αποτελεί απλώς τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αλλά προϋπόθεση διοικητικής αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και ανθεκτικότητας. Στόχος είναι οι ελληνικοί Δήμοι να αποκτήσουν τα μέσα, τις υποδομές και την αυτονομία που απαιτούνται, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να σχεδιάζουν με ασφάλεια το μέλλον τους.

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