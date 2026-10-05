Jumbo: «Άλμα» 8% στις πωλήσεις τον Σεπτέμβριο – Στο +6% το 9μηνο

Ο Σεπτέμβριος αποτελεί παραδοσιακά έναν σημαντικό μήνα για την εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου JUMBO, καθώς περιλαμβάνει την περίοδο της επιστροφής στα σχολεία ("Back to School") και αποτελεί χρήσιμη ένδειξη για την συνολική πορεία της καταναλωτικής ζήτησης.

Η φετινή περίοδος εξελίχθηκε μέσα σε ένα απαιτητικό και διαφοροποιημένο περιβάλλον στις 4 αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Οι πληθωριστικές πιέσεις και η δημοσιονομική προσαρμογή επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις διατηρούν αυξημένη τη μεταβλητότητα στο κόστος ενέργειας και μεταφορών.

Παρά τις ανωτέρω μεταβλητές, η θετική δυναμική των προηγούμενων μηνών διατηρήθηκε και τον Σεπτέμβριο.

Οι πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση της τάξης του +8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, οδηγώντας τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων για το 9μηνο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριο 2026) στο +6% περίπου.

Η μέχρι σήμερα πορεία των πωλήσεων επιτρέπει στη Διοίκηση να παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για την εξέλιξη της χρήσης, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει την περιορισμένη ορατότητα και τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Ελλάδα: Τον Σεπτέμβριο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές) παρουσίασαν αύξηση κατά +9% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Για το 9μηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +8%.

Κύπρος: Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο, κατά τον Σεπτέμβριο του 2026, ήταν αυξημένες κατά +15% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Για το 9μηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +7%.

Βουλγαρία: Οι πωλήσεις των καταστημάτων στη Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος στη χώρα (https://www.e-jumbo.bg), κατά τον Σεπτέμβριο του 2026, ήταν αυξημένες κατά +15% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στο 9μηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +14%.

Ρουμανία: Τον Σεπτέμβριο του 2026 οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) ήταν μειωμένες κατά -3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στο 9μηνο, ήταν μειωμένες κατά -5% περίπου.