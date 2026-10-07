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Ανδρομέδα: Πότε πληρώνεται το μέρισμα €0,2643 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις
15:25 - 07 Οκτ 2026

Ανδρομέδα: Πότε πληρώνεται το μέρισμα €0,2643 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom

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Σε €0,2642775532 ανά μετοχή διαμορφώνεται τελικά το μέρισμα της ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, στο πλαίσιο της διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων και του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος. 

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει στις 6 Νοεμβρίου 2026, ενώ από τις 12 Οκτωβρίου η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το σχετικό δικαίωμα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σε συνέχεια της από 11.09.2026 ανακοίνωσης της εταιρείας «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» για τη διανομή μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, συνολικού ποσού προς διανομή €938.633,00, ήτοι €0,25 ανά μετοχή, που εγκρίθηκε με την από 09.09.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ποσό ανά μετοχή προσαυξάνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 202.838 ίδιες μετοχές που κατέχει και οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε €0,2642775532 ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, δυνάμει του άρθρου 46 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του.

Δικαιούχοι του μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και του δικαιώματος επανεπένδυσης του εν λόγω ποσού είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την Τρίτη 13.10.2026 (record date). Από τη Δευτέρα 12.10.2026 (cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης αυτού.

Η καταβολή θα αρχίσει την Παρασκευή 06.11.2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.».

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