ΒΙΟΤΕΡ: Θετική η καθαρή θέση της εταιρείας μετά την συμφωνία εξυγίανσης

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 8.10.2026 Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ανδρέα Τσαμάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101) της ελεγκτικής εταιρείας «KRESTON GREECE Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156), μετά τις διαγραφές/ απομειώσεις των δανειακών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην από 31.7.2026 Συμφωνία Εξυγίανσης, η καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια) της Εταιρείας κατά την 30.9.2026 εκτιμάται ως θετική, ανερχόμενη κατ’ εκτίμηση σε € 16.095.000.