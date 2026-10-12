Capital Maritime: Από τις 13 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά – Στόχος άντλησης €250 εκατ.

Με τιμή διάθεσης από 7 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή και δέσμευση για την κατανομή τουλάχιστον του 30% των νέων μετοχών στους ιδιώτες επενδυτές, η Capital Maritime Finance (CMF) εισέρχεται από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς, επιδιώκοντας να αντλήσει κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ. Υπό προϋποθέσεις, το ποσό της έκδοσης μπορεί να φτάσει έως τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο τιμής για τις εγγραφές έχει καθοριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η προσφορά ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό την Euronext Athens, να έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου.

Η διάθεση των νέων μετοχών και οι επενδυτές

Αναλυτικά, για την κάλυψη του βασικού στόχου της έκδοσης, η CMF σχεδιάζει να εκδώσει περίπου 31,9 εκατ. νέες μετοχές, με τον ακριβή αριθμό να διαμορφώνεται ανάλογα με την τελική τιμή διάθεσης. Στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, έχει ήδη προβλεφθεί η συμμετοχή βασικών επενδυτών (cornerstone investors), οι οποίοι έχουν δεσμευθεί να επενδύσουν συνολικά 70 εκατ. ευρώ.

Με βάση την ανώτατη τιμή εγγραφής των 7,84 ευρώ, η συγκεκριμένη δέσμευση αντιστοιχεί σε 8.928.570 νέες μετοχές. Η κατανομή τους θα προηγηθεί της διάθεσης των υπόλοιπων τίτλων στις άλλες κατηγορίες επενδυτών.

Μετά την ικανοποίηση των δεσμεύσεων προς τους cornerstone investors, τουλάχιστον το 30% των νέων μετοχών που απομένουν προβλέπεται να διατεθεί στους ιδιώτες επενδυτές. Το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, με το μερίδιο κάθε κατηγορίας να εξαρτάται από τη ζήτηση που θα καταγραφεί κατά τη διάρκεια της προσφοράς.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των ιδιωτών υπερβούν τον αριθμό των μετοχών που προορίζονται για την κατηγορία τους, η κατανομή θα πραγματοποιηθεί αναλογικά, σύμφωνα με το ύψος της συμμετοχής τους. Αντίθετα, εφόσον η ζήτηση δεν επαρκεί για την κάλυψη του ελάχιστου προβλεπόμενου ποσοστού, οι αδιάθετες μετοχές δύνανται να μεταφερθούν στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών.

Στα 250 εκατ. ευρώ ο βασικός στόχος άντλησης κεφαλαίων

Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί, πάντως, μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές, και θα είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες. Το δεσμευτικό εύρος τιμής διαμορφώνεται μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ τα 7,84 ευρώ αποτελούν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τις εγγραφές.

Εφόσον επιτευχθεί ο στόχος άντλησης των 250 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των εξόδων της δημόσιας προσφοράς, υπολογίζονται σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα εξαρτηθεί από την τιμή διάθεσης και το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.

Στο μεταξύ, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί η κατανομή των μετοχών και θα ανακοινωθεί η οριστική τιμή διάθεσης. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός, με την καταβολή του τιμήματος για τις μετοχές που θα κατανεμηθούν και την αποδέσμευση των αντίστοιχων κεφαλαίων.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα προβλέπεται η παράδοση των μετοχών στους δικαιούχους, μέσω της καταχώρισής τους στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Euronext Securities Athens. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, όταν οι μετοχές της CMF θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επενδυτικό πρόγραμμα 1,8 δισ. δολαρίων για την επέκταση του στόλου

Υπενθυμίζεται ότι κεντρικός άξονας της αναπτυξιακής στρατηγικής της Capital Maritime Finance είναι η υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους περίπου 1,8 δισ. δολαρίων, με στόχο τη διεύρυνση του στόλου της. Το πρόγραμμα αφορά την προσθήκη 23 πλοίων έως το τέλος του 2028, εκ των οποίων τα 19 βρίσκονται υπό ναυπήγηση και τα υπόλοιπα τέσσερα προορίζονται για απόκτηση βάσει υπογεγραμμένων προσυμφώνων.

Τα νέα πλοία θα έχουν συνολική μεταφορική ικανότητα 120.874 TEU και αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά, από το τέταρτο τρίμηνο του 2026 έως και το τέταρτο τρίμηνο του 2028.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο εν λειτουργία στόλος του Ομίλου αριθμούσε 13 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας 27.891 TEU. Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων, ο στόλος της CMF προβλέπεται να φτάσει τα 36 πλοία, ενισχύοντας σημαντικά τη μεταφορική της δυναμικότητα.

Στο ανανεωμένο σύνολο θα περιλαμβάνονται 13 πλοία τύπου feeder, χωρητικότητας από 1.800 έως 2.800 TEU, καθώς και 10 πλοία τύπου Neo-Panamax, χωρητικότητας περίπου 8.700 TEU, με τεχνολογία διπλού καυσίμου LNG. Τα συγκεκριμένα πλοία θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης LNG, bio-LNG και e-LNG, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή καυσίμου και περιορίζοντας την έκθεση της εταιρείας σε ρυθμιστικούς κινδύνους και σχετικές επιβαρύνσεις κόστους σε σύγκριση με τα συμβατικά πλοία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ηλικιακή σύνθεση του στόλου. Με βάση τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου 2026 και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες παραδόσεις, η μέση ηλικία του στόλου, σταθμισμένη με βάση τη χωρητικότητα σε TEU, εκτιμάται σε μόλις 0,5 έτη, στοιχείο που κατατάσσει την εταιρεία μεταξύ των ομίλων με τους νεότερους στόλους διεθνώς.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, το σύνολο του στόλου, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων που πρόκειται να παραληφθούν, καλύπτεται από μακροχρόνιες συμβάσεις χρονοναύλωσης, με διάρκεια που φτάνει έως το 2038. Η συγκεκριμένη κάλυψη συνδέεται με την ορατότητα των μελλοντικών εσόδων από τη ναυλωμένη χωρητικότητα.

Ισχυρές επιδόσεις και μερισματική πολιτική

Θετική εικόνα παρουσιάζουν και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Για τη χρήση του 2025, η Capital Maritime Finance κατέγραψε έσοδα 122,85 εκατ. δολαρίων, EBITDA 89,85 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων. Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 82,05 εκατ. δολάρια, αποτυπώνοντας την παραγωγή σημαντικών λειτουργικών ταμειακών διαθεσίμων.

Κατά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, μοναδικός μέτοχος της εταιρείας ήταν η Capital Maritime & Trading, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, και υπό την παραδοχή άντλησης 250 εκατ. ευρώ στην ανώτατη τιμή διάθεσης, η Capital Maritime & Trading αναμένεται να διατηρήσει περίπου το 75,8% των δικαιωμάτων ψήφου.

Παράλληλα, η εταιρεία προτίθεται να υιοθετήσει μερισματική πολιτική με στόχο την επιστροφή σημαντικού μέρους των κερδών στους μετόχους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, επιδιώκει να διανέμει μέρισμα που θα αντιστοιχεί στο 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, με τις σχετικές καταβολές να πραγματοποιούνται σε τριμηνιαία βάση.

Οι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς

Σύμβουλοι Έκδοσης της δημόσιας προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Τράπεζα Eurobank. Καθήκοντα Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων αναλαμβάνουν η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX, η Τράπεζα Eurobank και η Εθνική Τράπεζα.

Στην ομάδα των Κυρίων Αναδόχων συμμετέχουν η CrediaBank και η Optima bank, ενώ Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η Ambrosia Capital Hellas.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναλυτικά:

Με την από 16.07.2026 κοινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και την κείμενη νομοθεσία (η «Εισαγωγή»).

Στις 02.10.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

(α) την αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου από το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή σε μετρητά, με την έκδοση έως σαράντα δύο εκατομμυρίων (42.000.000) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του δολαρίου ($0,04) εκάστη, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση») με στόχο την άντληση ποσού περίπου €250,0 εκατ. (ή οποιοδήποτε άλλο ποσό εγκρίνει ειδικώς συσταθείσα επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Pricing Committee) και έως του ποσού των €300,0 εκατ., μέσω δημόσιας προσφοράς των Νέων Μετοχών στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») βάσει ενημερωτικού δελτίου, όπως ορίζεται κατωτέρω, σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (οι «Ειδικοί Επενδυτές», οι «Ιδιώτες Επενδυτές» και ο «Κανονισμός ΕΔ» αντίστοιχα),

(β) την αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό της κάλυψης, σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της Αύξησης δεν είναι πλήρης,

(γ) την εξουσιοδότηση ειδικώς συσταθείσας επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Pricing Committee) να καθορίσει την ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Ανώτατη Τιμή Διάθεσης»), σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 περ. β’ του Κανονισμού ΕΔ καθώς και λοιπούς όρους της Δημόσιας Προσφοράς. Η ως άνω ειδικώς συσταθείσα επιτροπή (Pricing Committee) την 06.10.2026 καθόρισε κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης σε επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (€7,84).

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ότι, εφόσον δεν επιτευχθεί η Εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, όπως ιδίως εάν η οριστική απόφαση της Euronext Athens περί της Εισαγωγής και σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.1.4.3 του Κανονισμού της Euronext Athens είναι αρνητική, θα ματαιωθεί η Αύξηση και θα επιστραφούν τα κεφάλαια στους συμμετέχοντες στη Δημόσια Προσφορά εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοση της ως άνω απόφασης, οι οποίοι δεν θα λάβουν Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

Οι κάτοχοι των Νέων Μετοχών έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από οποιαδήποτε προηγούμενη χρήση της Εταιρείας στο βαθμό που πληρούνται οι προϋποθέσεις των νόμων των Νήσων Μάρσαλ περί (α) ύπαρξης Πλεονάσματος (surplus) ή, ελλείψει αυτού, καθαρών κερδών για την τρέχουσα και αμέσως προηγούμενη χρήση, (β) φερεγγυότητας, (γ) λήψης σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και (δ) σε σχέση με μερίσματα σε μετοχές στο βαθμό που επηρεάζονται άλλοι μέτοχοι με επιπλέον έγκριση με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) της κατηγορίας των μετόχων που επηρεάζεται, όπως αυτές αναλυτικότερα προβλέπονται στην ενότητα 7.1.5(α) «Δικαιώματα των Μετόχων» - «Δικαίωμα απόληψης μερισμάτων» του από 07.10.2026 Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την 07.10.2026 (το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Kατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, εκκρεμεί η καταβολή μερίσματος ύψους US$15,0 εκατ. στην Capital Maritime & Trading Corp., ως μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας έως την ημερομηνία έκδοσης των Νέων Μετοχών, για την περίοδο πριν από την ημέρα έκδοσης των Νέων Μετοχών.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ως Ανώτατη Τιμή Διάθεσης ορίστηκε, από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, σε συνεργασία με την Εταιρεία, το ποσό των €7,84 για εκάστη των Νέων Μετοχών και εγκρίθηκε από ειδικώς προς τούτο συσταθείσα επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Pricing Committee) την 06.10.2026.

Για τον προσδιορισμό του Εύρους Τιμής Διάθεσης ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι με συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου της Εταιρείας.

Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Νέες Μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού εύρους τιμής διάθεσης (το «Εύρος Τιμής Διάθεσης»):

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, μέσω Η.ΒΙ.Π. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές (περιλαμβανομένων των Επενδυτών Cornerstone) και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά. Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών, το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. (διαδικασία «Βook Building»). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς.

Μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Νέων Μετοχών, με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης και με την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα αντλήσει €250,0 εκατ. μέσω της Αύξησης, αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €239,3 εκατ.

Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, το αργότερο την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα οριστικοποιηθεί το τελικό ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων και η οριστική κατανομή των Νέων Μετοχών.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού Εύρους Τιμής Διάθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης, βλ. ενότητα 8.4 «Καθορισμός της Τιμής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η διάθεση των έως 42.000.000 Νέων Μετοχών, θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό εντός της ελληνικής Επικράτειας μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Αναλυτικότερα:

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Ν. 4706/2020, τον Κανονισμό ΕΔ και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς, την απόφαση υπ’ αριθμ. 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens (η «Απόφαση Η.ΒΙ.Π.»), όπως ισχύουν, και την από 02.10.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα διαρκέσει τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 13.10.2026 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 15.10.2026 και ώρα Ελλάδος 16:00. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός της 15.10.2026, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης, βλ. ενότητα 8.1.11.1 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής» - «Διαδικασία Διάθεσης των Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές που θα προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. ή εναλλακτικά μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της εφαρμογής e banking και mobile banking στην οποία έχουν ενεργούς κωδικούς πρόσβασης.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων καθώς και στα Μέλη Η.ΒΙ.Π. (όπως ορίζονται στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.) και τους Συμμετέχοντες του λογαριασμού αξιογράφων τους που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37/15.05.2008 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μπορεί να εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του μερίδα, είτε από μία εκ των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων (η «ΚΕΜ») στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Σε περίπτωση υποβληθείσας αίτησης εγγραφής για Ιδιώτη Επενδυτή μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης και της ΚΕΜ, η εν λόγω αίτηση θα γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον ο εν λόγω Ιδιώτης Επενδυτής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος των Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει των οποίων εγγράφεται.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού Εύρους Τιμής Διάθεσης. Η αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων μετοχών επί την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης.

Οι Αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών πελατών τους ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών, βλ. ενότητα 8.1.11.3 «Διαδικασία Συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, τους Κύριους Αναδόχους και τους Αναδόχους έχοντας συμπληρώσει σχετική αίτηση εγγραφής. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Η.ΒΙ.Π. πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα κάτωθι:

τον αριθμό των Νέων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο επενδυτής χωρίς συγκεκριμένη τιμή (market),

τον αριθμό των Νέων Μετοχών και τη μέγιστη τιμή που επιθυμεί να καταβάλει ανά Νέα Μετοχή και

πολλαπλούς ακέραιους αριθμούς Νέων Μετοχών με αντίστοιχες πολλαπλές τιμές ανά Νέα Μετοχή.

Επίσης οι Ειδικοί Επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το μέγιστο αριθμό Νέων Μετοχών που επιθυμούν να τους κατανεμηθεί ως ποσοστό (%) του συνολικού ποσού των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και έως του οποίου θα περιορίζεται τελικώς η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η κατανομή των Μετοχών στις ανωτέρω περιπτώσεις θα γίνει με κανόνα στρογγυλοποίησης στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα μετοχής.

Η τιμή που θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση εγγραφής, εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, θα είναι με βήμα €0,02.

Οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Η.ΒΙ.Π., που θα διαχειρίζονται οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, για το σκοπό του προσδιορισμού της ζητούμενης ποσότητας, καθώς και του συνολικού αριθμού ζητούμενων Νέων Μετοχών.

Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές μπορούν να πάρουν σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής και τροποποίησης προσφορών από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, τους Κύριους Αναδόχους και τους Αναδόχους.

Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (15.10.2026 και ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή, θεωρούνται οριστικές.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται. Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται, με βάση τα στοιχεία Σ.A.T., περισσότερες της μίας ίδιες εγγραφές - οι οποίες ικανοποιούν τα κριτήρια συμμετοχής στην κατανομή - είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, είτε μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας για αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών, τότε το σύνολο των εγγραφών αυτών στη Δημόσια Προσφορά θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται είτε σε μία συνολική αίτηση ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, είτε σε μία συνολική αίτηση ειδικών ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, αντίστοιχα.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς κατά τα ανωτέρω, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της Euronext Securities Athens μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης Εργάσιμης Ημέρας από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, σε συνεργασία με την Εταιρεία, δύνανται με απόφασή τους και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία καταβολής μέχρι τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ (CORNERSTONE INVESTORS)

Η συμμετοχή των Επενδυτών Cornerstone στην Δημόσια Προσφορά περιγράφεται στην ενότητα 8.2.3 «Συμμετοχή Βασικών Επενδυτών (Cornerstone Investors)» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Υπό την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου άντλησης περίπου €250,0 εκατ. στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, θα εκδοθούν 31.887.755 Νέες Μετοχές. Επιπλέον, οι Επενδυτές Cornerstone έχουν δεσμευθεί να καλύψουν ποσό που ανέρχεται σε €70,0 εκατ. δυνάμει των Συμβάσεων Επενδυτή Cornerstone το οποίο, με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, αντιστοιχεί σε 8.928.570 Νέες Μετοχές (οι «Μετοχές Cornerstone») (βλ. σχετικά ενότητα 8.2.3 «Συμμετοχή Βασικών Επενδυτών (Cornerstone Investors)»).

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και μετά τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης και του τελικού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εταιρεία, καθώς και μετά την κατά 6 προτεραιότητα κατανομή Νέων Μετοχών στους Επενδυτές Cornerstone, θα πραγματοποιηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους η κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές ως εξής:

ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των Νέων Μετοχών (ήτοι τουλάχιστον 6.887.755 Νέες Μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

ποσοστό έως και εβδομήντα τοις εκατό (70%) των Νέων Μετοχών (ήτοι έως και 16.071.430 Νέες Μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το τριάντα τοις εκατό (30%) των Νέων Μετοχών (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone) για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: (α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, (β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone), (γ) το πλήθος των αιτήσεων εγγραφής που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και (δ) η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς.

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των Νέων Μετοχών (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone), οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε Μετοχές που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των Νέων Μετοχών (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone) θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος της μίας (1) Μετοχής. Οι Μετοχές της έκδοσης είναι εκπεφρασμένες σε Δολάρια ($), αλλά η διαπραγμάτευσή τους θα γίνεται σε Ευρώ (€).

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν έχουν αναλάβει την κάλυψη τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, παρά μόνον τη διάθεσή τους στο επενδυτικό κοινό.

Επίσης, σημειώνεται ότι, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ενδεχόμενη μη εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, είτε ο λόγος αφορά στην Εταιρεία, είτε όχι. Τέλος, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των Νέων Μετοχών που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε προς τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών. Περαιτέρω ως προς τη διαδικασία κατανομής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Κατανομή των Νέων Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές

Για την κατανομή των Νέων Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής κριτήρια, εξαιρουμένων των Επενδυτών Cornerstone, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα στην κατανομή σύμφωνα με τις Συμβάσεις Επενδυτή Cornerstone:

το είδος του θεσμικού επενδυτή στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών,

ο εκτιμώμενος, κατά την κρίση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, χρονικός ορίζοντας διακράτησης των Μετοχών ανά Ειδικό Επενδυτή, με απόδοση υψηλότερου συντελεστή κατανομής σε Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα διακρατήσουν τις Μετοχές για μακρότερο διάστημα,

το μέγεθος της προσφοράς, και

η προσφερόμενη τιμή και ειδικότερα η συμβολή των προσφορών ενός Ειδικού Επενδυτή στη διαμόρφωση ελκυστικής Τιμής Διάθεσης.

Οι Ειδικοί Επενδυτές που εγγράφονται μέσω οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή, χωρίς να γνωστοποιήσουν την ταυτότητά τους, θα έχουν την ίδια μεταχείριση στη διαδικασία κατανομής. Με την επιφύλαξη της ανωτέρω προνομιακής κατανομής στους Επενδυτές Cornerstone, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων να χρησιμοποιήσουν ένα ή οποιοδήποτε συνδυασμό από τα ανωτέρω κριτήρια. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισών προσφορών Ειδικών Επενδυτών.

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι ευθύνονται για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών, που εγγράφονται απευθείας σε αυτούς, στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών. Αντίστοιχα, ευθύνονται για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών οι Διαμεσολαβητές, εφόσον η σχετική εγγραφή διενεργείται μέσω αυτών, ήτοι οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τα πιστωτικά ιδρύματα που εγγράφονται επ’ ονόματί τους για λογαριασμό τελικών Ειδικών Επενδυτών, μέσω των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων ευθύνονται για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών.

Κατανομή των Νέων Μετοχών σε Ιδιώτες Επενδυτές

Μετά τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω Δημόσιας Προσφοράς που θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές (ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 30% και τυχόν επιπλέον που προκύπτει από τη διαδικασία κατανομής) από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην ανωτέρω ενότητα, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κατανομή ανά Ιδιώτη Επενδυτή αναλογικά (pro-rata) με βάση το ύψος της ζήτησης.

Εάν, με εφαρμογή της αναλογικής κατανομής, οι Νέες Μετοχές που διατίθενται μέσω Δημόσιας Προσφοράς που πρόκειται να κατανεμηθούν σε Ιδιώτη Επενδυτή προσδιορίζονται σε πλήθος ως αριθμός με δεκαδικά ψηφία, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό (χωρίς δηλαδή να ληφθούν υπόψη δεκαδικά ψηφία).

Εάν, λόγω στρογγυλοποίησης του πλήθους των προς κατανομή Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύψουν αδιάθετες μετοχές, οι οποίες πρέπει να κατανεμηθούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, θα κατανεμηθεί από μία (1) επιπλέον ακέραιη μονάδα διαπραγμάτευσης (ήτοι μια (1) Μετοχή) στους επενδυτές βάσει του ύψους του αδιάθετου υπολοίπου ανά Ιδιώτη Επενδυτή κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν το ίδιο ύψος αδιάθετου υπολοίπου θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν/αυτούς που υπέβαλλαν νωρίτερα την αίτηση εγγραφής.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής και της Τιμής Διάθεσης, θα αποδίδεται στο δικαιούχο το υπερβάλλον δεσμευθέν ποσό και θα αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα ποσά καταθέσεων με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων για το ισόποσο της αξίας των Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στον εκάστοτε Ιδιώτη Επενδυτή. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατανομής, βλ. ενότητα 8.2.4 «Διαδικασία Κατανομής των Νέων Μετοχών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Μετοχές και τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 07.10.2026, διότι ικανοποιεί τα 8 πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού ΕΔ, ως ισχύει. Η εν λόγω έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρεία και την ποιότητα των Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 07.10.2026, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΔ, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

της «Euronext Athens Holding Α.Ε.»: https://athens.euronext.com/el/market-data/informativematerial,

της Εταιρείας: https://www.capitalmaritimefinance.com/euronext-athens-public-offeringdocuments

του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Τράπεζα Πειραιώς: https://www.piraeusgroup.gr/cmfcipo,

του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, EUROXX: https://www.euroxx.gr/cmfc.html,

του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Τράπεζα Eurobank: https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia-sumboulosanadoxos-trapeza-eurobank-ae,

του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Εθνική Τράπεζα: https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtikadeltia,

του Κύριου Αναδόχου, CrediaBank: https://www.crediabank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/capital-maritime-financecorp/,

του Κύριου Αναδόχου, Optima bank: https://www.optimabank.gr/epixeirhseis/ependutikhtrapezikh/enimerotika-pliroforiaka-deltia/,

του Αναδόχου, CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: https://crediapantelakis.com/services/capitalmaritimeipo/,

του Αναδόχου, Ambrosia Capital Hellas: https://ambrosiacapital.gr/cmh-2026.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς και με πρωτοβουλία της Εταιρείας, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία των Συμβούλων Έκδοσης, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση επικοινωνίας της Εταιρείας επί της οδού Ιάσονος 3, Πειραιάς, τηλ.: +30 210 4558600 (αρμόδιο πρόσωπο: κα. Έλενα Κοκορέτση).

Όροι με κεφαλαία γράμματα που δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.