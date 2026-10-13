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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας και προστασία των επενδυτών
Ανακοινώσεις
15:49 - 13 Οκτ 2026

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας και προστασία των επενδυτών

Reporter.gr Newsroom

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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επενδυτή 2026 (WIW 2026), μιας πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), η οποία για δέκατη συνεχή χρονιά ένωσε τις εποπτικές αρχές κεφαλαιαγορών σε όλο τον κόσμο με κοινό σκοπό την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και της προστασίας των επενδυτών.

Η φετινή καμπάνια, που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, επικεντρώθηκε στην Ανθεκτικότητα των Επενδυτών, στην Ψηφιακή Παραπλάνηση και στην Επαγρύπνηση απέναντι στις Επενδυτικές Απάτες. Παράλληλα, ανέδειξε τις Βασικές Αρχές των Επενδύσεων και τη σημασία της εκπαίδευσης των Νέων Επενδυτών και της Επόμενης Γενιάς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, στη διαφοροποίηση των επενδύσεων και στην αποφυγή παρορμητικών αποφάσεων. Η καμπάνια υπογράμμισε επίσης την ανάγκη κριτικής αξιολόγησης περιεχομένου που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη, αναγνώρισης παραποιημένων βίντεο και φωνών και επαγρύπνησης απέναντι σε επενδυτικές απάτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναπτύσσονται μέσω διαδικτυακών σχέσεων. Βασικό μήνυμα αποτέλεσε ο έλεγχος της αδειοδότησης των επαγγελματιών και των επενδυτικών πλατφορμών πριν από τη δέσμευση χρημάτων.

Στο πλαίσιο της WIW 2026, η ΕΚ προχώρησε εντός του 2026 σε σημαντικές πρωτοβουλίες για τη συστηματική ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας στη χώρα μας:

  • Η ΕΚ διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με θέμα: «Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση: Διασφαλίζοντας Ενημερωμένους Πολίτες, Εμπιστοσύνη & Ισχυρότερες Αγορές Κεφαλαίου» με ομιλητές υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών οργανισμών όπως του ΟΟΣΑ, άλλων εποπτικών αρχών της ΕΕ, τη Διοίκηση και στελέχη της ΕΚ, αλλά και στελέχη της αγοράς και του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα με έναυσμα την έκδοση παιδικού βιβλίου με τίτλο «Παραμύθια Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης – Έλα να μάθεις για την Οικονομία» σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη.
  • Προχώρησε στην έκδοση «Λεξικού – Οδηγού Επενδυτών», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, που περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες της κεφαλαιαγοράς με στόχο την εξοικείωση του επενδυτικού κοινού με βασικούς χρηματοοικονομικούς όρους και επενδυτικές έννοιες.
  • Εξέδωσε Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τις Συλλογικές Επενδύσεις στην Ελλάδα (όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.) - Οδηγό για τον Επενδυτή.
  • Ολοκληρώνει, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, τη δημιουργία διαδικτυακών προσομοιωτών επενδύσεων, με υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τα χρηματοοικονομικά δεδομένα, τη διαχείριση κινδύνου και τη συγκρότηση χαρτοφυλακίου πολλών αξιογράφων.
  • Ανάρτησε στην ιστοσελίδα της διαδραστικό παιχνίδι ερωτήσεων (QUIZ) με τίτλο «Πόσο ενημερωμένος επενδυτής είστε;», με σύντομες ερωτήσεις που δίνουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ελέγξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον επενδυτικό κίνδυνο, την αναγνώριση ύποπτων πρακτικών και τις βασικές αρχές μιας ενημερωμένης επενδυτικής απόφασης.
  • Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΚ, κ. Μιχαήλ Φέκκας, παραχώρησε συνέντευξη στην οικονομική και ειδησεογραφική ιστοσελίδα Insider.gr, με έμφαση στη χρηματοοικονομική παιδεία, στη μακροπρόθεσμη επενδυτική κουλτούρα και στην προστασία των επενδυτών.
  • Δημοσίευσε προσαρμοσμένα ενημερωτικά και εκπαιδευτικά βίντεο της πλατφόρμας «ABC de l’économie» της Τράπεζας της Γαλλίας (Banque de France), για την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων του ελληνικού κοινού.
  • Προέβη σε μετάφραση και προσαρμογή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού για το ελληνικό κοινό, με στόχο την παροχή κατανοητής πληροφόρησης και την υποστήριξη ενημερωμένων χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

Παράλληλα, η ΕΚ προωθεί τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό και την ενίσχυση της ασφάλειας των επενδυτών μέσω ομιλιών σε συνέδρια, άρθρων και στοχευμένων αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της και στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της.

Δήλωση της Προέδρου της ΕΚ, κας Βασιλικής Λαζαράκου

«Η Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή 2026 αναδεικνύει τη σημασία της χρηματοοικονομικής παιδείας και της προστασίας των επενδυτών σε ένα ολοένα πιο σύνθετο ψηφιακό περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η ταχύτητα διάδοσης της πληροφορίας δημιουργούν νέες ευκαιρίες, αλλά και νέους κινδύνους.

Κατά τη διάρκεια του 2026, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέπτυξε ένα ευρύ φάσμα δράσεων για την ενημέρωση και την προστασία του επενδυτικού κοινού, με έμφαση στην αναγνώριση επενδυτικών κινδύνων και την πρόληψη της απάτης. Παράλληλα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και αναπτύσσει σχετικές εφαρμογές για την ενίσχυση του εποπτικού της έργου και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Σταθερή μας προτεραιότητα είναι η ενδυνάμωση των επενδυτών μέσω της γνώσης και της υπεύθυνης ενημέρωσης. Με τις φετινές μας δράσεις, επιδιώκουμε να κάνουμε τη χρηματοοικονομική γνώση πιο προσιτή και πρακτικά χρήσιμη, ιδιαίτερα για όσους κάνουν τα πρώτα τους επενδυτικά βήματα. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις συνεργασίες μας στην Ελλάδα και διεθνώς με στόχο μια διαφανή, αξιόπιστη και ανθεκτική ελληνική κεφαλαιαγορά που εμπνέει εμπιστοσύνη και προστατεύει αποτελεσματικά τους επενδυτές».

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