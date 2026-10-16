Capital Maritime Finance: Υπερκάλυψη της Δημόσιας προσφοράς κατά 4,34 φορές - Στα €7,5 η τιμή διάθεσης

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, όπως ορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σε συνεργασία με την Εταιρεία, εντός του εύρους τιμής διάθεσης, και εγκρίθηκε από την ειδικώς συσταθείσα επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Pricing Committee) στις 15.10.2026, ανέρχεται σε €7,50 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης») και είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, ειδικούς επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων των Επενδυτών Cornerstone) και ιδιώτες επενδυτές κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθε σε 144.740.097 Νέες Μετοχές, στα €7,50 ανά Νέα Μετοχή, ήτοι συνολικής αξίας €1.085,6 εκατ., με αποτέλεσμα η Δημόσια Προσφορά, με στόχο την άντληση ποσού περίπου €250.000.000, να υπερκαλυφθεί περισσότερες από 4,34 φορές. Λόγω της σημαντικής υπερκάλυψης της Δημόσιας Προσφοράς, η Εταιρεία αποφάσισε να κάνει χρήση της δυνατότητας που της παρείχε η από 02.10.2026 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και να αυξήσει το συνολικό ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων στα €300.000.000. Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των Νέων Μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών θα ανακοινωθούν την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026