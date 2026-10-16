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Capital Maritime Finance: Υπερκάλυψη της Δημόσιας προσφοράς κατά 4,34 φορές - Στα €7,5 η τιμή διάθεσης
Ανακοινώσεις
00:01 - 16 Οκτ 2026

Capital Maritime Finance: Υπερκάλυψη της Δημόσιας προσφοράς κατά 4,34 φορές - Στα €7,5 η τιμή διάθεσης

Reporter.gr Newsroom

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Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Σύμβουλοι Έκδοσης και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, σε σχέση με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά»), νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της εταιρείας «CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.» (η «Εταιρεία»), ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του δολαρίου (US$0,04) έκαστη (οι «Νέες Μετοχές»), και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών (οι «Μετοχές») της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens Holding A.E. (η «Euronext Athens»), μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026, ανακοινώνουν σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ότι διατέθηκαν συνολικά μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 40.000.000 Νέες Μετοχές.

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, όπως ορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σε συνεργασία με την Εταιρεία, εντός του εύρους τιμής διάθεσης, και εγκρίθηκε από την ειδικώς συσταθείσα επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Pricing Committee) στις 15.10.2026, ανέρχεται σε €7,50 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης») και είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, ειδικούς επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων των Επενδυτών Cornerstone) και ιδιώτες επενδυτές κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθε σε 144.740.097 Νέες Μετοχές, στα €7,50 ανά Νέα Μετοχή, ήτοι συνολικής αξίας €1.085,6 εκατ., με αποτέλεσμα η Δημόσια Προσφορά, με στόχο την άντληση ποσού περίπου €250.000.000, να υπερκαλυφθεί περισσότερες από 4,34 φορές. Λόγω της σημαντικής υπερκάλυψης της Δημόσιας Προσφοράς, η Εταιρεία αποφάσισε να κάνει χρήση της δυνατότητας που της παρείχε η από 02.10.2026 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και να αυξήσει το συνολικό ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων στα €300.000.000. Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των Νέων Μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών θα ανακοινωθούν την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026

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