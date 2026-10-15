Capital Maritime Finance: Έκλεισε το βιβλίο της IPO με προσφορές €1,1 δισ.

Προσφορές ύψους 1,1 δισ. ευρώ συγκέντρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance (CMF), η οποία ολοκληρώθηκε με ισχυρή ζήτηση από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια και ιδιώτες επενδυτές. Η έκδοση είχε ήδη καλυφθεί κατά δύο φορές πριν από την ολοκλήρωσή της, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens.

Η εταιρεία, συμφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη, επιδιώκει να αντλήσει αρχικά 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού στα 300 εκατ. ευρώ μέσω επέκτασης της προσφοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται στην άντληση του ανώτατου ποσού. Το εύρος της τιμής διάθεσης έχει οριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και θα είναι ενιαία για όλους τους επενδυτές.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη σύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με τη διεθνή ναυτιλία.

Οι βασικοί επενδυτές και η συμμετοχή των ιδιωτών

Σημαντική στήριξη στην έκδοση παρέχουν οι βασικοί επενδυτές (cornerstone investors), οι οποίοι έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν με συνολικά 70 εκατ. ευρώ. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων των Γιάννη Βαρδινογιάννη, Σωκράτη Κόκκαλη, Ευάγγελου Μυτιληναίου και Γιώργου Περιστέρη.

Παράλληλα, τουλάχιστον το 30% των μετοχών που θα απομείνουν μετά την κατανομή στους βασικούς επενδυτές προορίζεται για ιδιώτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αγοράς, συμμετείχαν δυναμικά στη δημόσια προσφορά.

Στόλος 36 πλοίων έως το 2028

Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής πρότασης της CMF αποτελεί το επιχειρηματικό μοντέλο της, το οποίο βασίζεται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και στις μακροχρόνιες χρονοναυλώσεις με προκαθορισμένους ναύλους. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση πιο προβλέψιμων ταμειακών ροών και στον περιορισμό της έκθεσης στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της ναυλαγοράς.

Ο στόλος της εταιρείας αναμένεται να αυξηθεί στα 36 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έως το τέλος του 2028, από 13 που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία. Στο πρόγραμμα επέκτασης περιλαμβάνονται 19 πλοία υπό ναυπήγηση και τέσσερα επιπλέον πλοία που πρόκειται να αποκτηθούν κατά την παράδοσή τους. Μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την IPO προορίζεται για τη χρηματοδότηση της απόκτησης των νέων πλοίων.

Επιπλέον, η νεαρή ηλικία του στόλου αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας. Τα πλοία που λειτουργούν σήμερα έχουν μέσο όρο ηλικίας 2,8 έτη, ενώ, μετά την παράδοση όλων των νέων ναυπηγήσεων, ο μέσος όρος ηλικίας του συνολικού στόλου εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στα 0,5 έτη.

Συμβασιοποιημένα έσοδα έως 4,9 δισ. δολάρια

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την επενδυτική αξιολόγηση της CMF έχει η ορατότητα των μελλοντικών εσόδων της. Τα συμβασιοποιημένα έσοδα ανέρχονται σε 3,9 δισ. δολάρια, με δυνατότητα να φτάσουν έως τα 4,9 δισ. δολάρια, ενώ η μέση υπολειπόμενη διάρκεια των ναυλώσεων διαμορφώνεται στα 9,4 χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, ολόκληρος ο στόλος έχει εξασφαλισμένη απασχόληση έως το 2034, με ναυλωτές όπως η CMA CGM και η Unifeeder. Οι μακροχρόνιες συμβάσεις περιορίζουν την εξάρτηση των εσόδων από τις άμεσες μεταβολές των ναύλων και ενισχύουν την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών, σε σύγκριση με το παραδοσιακό μοντέλο ναυτιλιακών εταιρειών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Στο επίκεντρο και η μερισματική πολιτική

Πρόσθετο στοιχείο της επενδυτικής πρότασης αποτελεί η μερισματική πολιτική της εταιρείας. Η CMF στοχεύει στη διανομή του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών της μέσω τριμηνιαίων χρηματικών μερισμάτων, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων και της επάρκειας ρευστότητας.

Τον ρόλο των συμβούλων έκδοσης της δημόσιας προσφοράς έχουν αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Eurobank. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι ανάδοχοι είναι η CrediaBank και η Optima bank, ενώ ανάδοχοι είναι η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η Ambrosia Capital Hellas.

Η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση και το επενδυτικό σχέδιο της CMF αναδεικνύουν το ενδιαφέρον για μια ναυτιλιακή εταιρεία με διευρυνόμενο στόλο, μακροχρόνιες συμβάσεις και στόχο τη δημιουργία σταθερότερων ροών εσόδων, με την εισαγωγή της να αποτελεί παράλληλα σημαντικό γεγονός για την ελληνική κεφαλαιαγορά.